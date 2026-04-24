Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq crește pe fondul îmbunătățirii sentimentului pe Wall Street datorită acțiunilor din sectorul semiconductorilor

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au înregistrat o creștere de peste 1%, atingând un nou maxim istoric, susținute de dinamica puternică din sectorul semiconductorilor, unde Intel și AMD conduc raliul. Datele finale privind încrederea consumatorilor publicate de Universitatea din Michigan au depășit așteptările, înregistrându-se o creștere semnificativă a anticipațiilor privind inflația pe termen lung. Încrederea consumatorilor, Universitatea din Michigan (final): 49,8 (față de 48,5 prognozat și 47,6 anterior)

Indicele așteptărilor consumatorilor (final): 48,1 (față de 47,7 prognozat și 46,1 anterior)

Indicele condițiilor actuale (final): 52,5 (față de 51,0 prognozat și 50,1 anterior)

Așteptările privind inflația pe 5 ani (final): 3,5% (față de 3,4% prognozat și anterior)

Așteptările privind inflația pe 1 an (final): 4,7% (față de 4,8% prognozat și anterior) Observăm o divergență clară pe piața de acțiuni din SUA — în timp ce sentimentul rămâne mixt în majoritatea sectoarelor, companiile din domeniul semiconductorilor și al electronicii înregistrează performanțe net superioare. Acțiunile ARM, AMD, Intel și Qualcomm au crescut cu peste 10%, evidențiind un impuls continuu determinat de cererea legată de AI. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Știri despre companii AbbVie : FDA a respins aprobarea tratamentului experimental împotriva ridurilor trenibotE din cauza unor probleme legate de procesul de fabricație. Este important de menționat că agenția nu a ridicat obiecții cu privire la siguranță sau eficacitate, ceea ce sugerează posibilitatea unei noi depuneri a dosarului fără a fi necesare studii clinice suplimentare. Evaluările în alte regiuni sunt în curs de desfășurare.

Ameriprise Financial : Rezultatele din primul trimestru au evidențiat o dinamică operațională puternică, determinată de creșterea activelor administrate și a veniturilor din comisioane. Activele administrate au crescut la 1,7 trilioane de dolari (+12% față de anul precedent), ridicând profitul net la 915 milioane de dolari. Modelul bazat pe comisioane continuă să înregistreze performanțe bune într-un mediu de piață favorabil.

Baker Hughes : Compania a înregistrat rezultate financiare peste așteptări, în ciuda slăbiciunii segmentului de servicii pentru câmpuri petroliere. Creșterea comenzilor din sectorul tehnologiei industriale și energetice (IET) a compensat în mare măsură această situație, evidențiind beneficiile diversificării în contextul perturbărilor regionale.

Cisco : Compania continuă să se extindă în domeniul infrastructurii de calcul cuantic. Noul său cip de comutare este conceput pentru a conecta diferite tipuri de computere cuantice, marcând un pas către un viitor „internet cuantic”, deși aceasta rămâne o strategie pe termen lung.

Citigroup : Banca își consolidează capacitățile de investment banking prin angajarea bancherului veteran Klaus Hessberger pentru a co-conduce noua sa unitate FSI. Măsura face parte dintr-un efort mai amplu de îmbunătățire a performanței în segmentele de clienți instituționali.

Intel : Previziunile pentru al doilea trimestru au depășit cu mult așteptările, semnalând o revenire a cererii legate de centrele de date și de inteligența artificială. Veniturile și marjele sunt susținute de cererea puternică de procesoare pentru servere, deși pierderile din primul trimestru reflectă costurile de restructurare în curs.

Newmont : Compania a depășit estimările de profit datorită prețurilor record ale aurului, în ciuda volumelor de producție mai mici. Cu toate acestea, conducerea a semnalat o potențială scădere a producției și costuri ridicate pe termen scurt.

Nike : Compania reduce aproximativ 1.400 de locuri de muncă ca parte a unui efort mai amplu de restructurare pe fondul unei încetiniri prelungite a vânzărilor. Conducerea își propune să se reorienteze către categoriile sportive de bază și să accelereze ciclurile de inovare a produselor.

Palantir : Compania se confruntă cu presiuni asupra reputației, existând solicitări ca Banca Națională a Elveției să-și vândă participația din cauza implicării Palantir în operațiuni legate de supraveghere. Acest lucru ar putea afecta sentimentul investitorilor.

Tesla : Progresul în segmentul robotaxi pare mai lent decât se aștepta inițial. O abordare mai prudentă reflectă complexitatea operațională și riscul, ceea ce ar putea amâna calendarul pentru o monetizare semnificativă. VeriSign: Compania continuă să înregistreze o creștere stabilă a veniturilor și un număr tot mai mare de înregistrări de domenii, reflectând tendințele actuale de digitalizare. Cu toate acestea, acțiunile sunt sub presiune după publicarea rezultatelor financiare, în ciuda modelului său de venituri recurente și rezilient. Berkshire Hathaway rămâne acționar. Modificări ale recomandărilor analiștilor Blackstone : JPMorgan a redus prețul țintă de la 142 $ la 136 $, invocând comisioane de administrare mai mici decât se aștepta, în urma rezultatelor din primul trimestru.

Monolithic Power Systems : Oppenheimer a majorat prețul țintă de la 1.500 $ la 1.600 $, pe fondul perspectivelor solide privind cererea pentru centrele de date bazate pe inteligența artificială.

Nasdaq : JPMorgan a ridicat prețul țintă de la 110 $ la 111 $, în urma unor rezultate solide în primul trimestru, susținute de o creștere organică puternică și marje stabile.

Roper Technologies : Piper Sandler a ridicat prețul țintă de la 530 $ la 540 $, după rezultate trimestriale solide. West Pharmaceutical Services: Jefferies a crescut prețul țintă de la 295 $ la 365 $, în urma unui raport puternic care arată o creștere mai echilibrată și marje în îmbunătățire. Sursa: xStation5

