Prețul petrolului scade, ignorând tensiunile din Orientul Mijlociu🚨 Există riscul unor întreruperi la rafinării în toamna anului 2026?

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) și-au pierdut aproape toate câștigurile intrazilnice. Piața pare să considere atacurile Iranului asupra Israelului, în primul rând, ca un eveniment izolat — un mesaj pe care Teheranul însuși părea să-l transmită între rânduri. În al doilea rând, Israelul s-a abținut să răspundă, ceea ce investitorii ar putea interpreta ca un semn că negocierile dintre Statele Unite și Iran intră cu adevărat într-o fază decisivă. Președintele Trump a întărit astăzi această opinie, minimizând importanța atacurilor iraniene. Drept urmare, piața petrolului ignoră în mare măsură impasul geopolitic din Orientul Mijlociu, în ciuda previziunilor din ce în ce mai îngrijorătoare privind stocurile globale. În cazul în care actualul impas va persista până în octombrie 2026, rafinăriile s-ar putea confrunta cu provocări logistice semnificative și cu întreruperi în producția de combustibil și produse rafinate. Sursa: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI Deocamdată, nu există prea multe semne care să indice o scădere a cererii pe piața petrolului, în timp ce datele economice globale continuă să fie, cel puțin în mare măsură, favorabile. În Statele Unite, creșterea economică rămâne lentă, dar pozitivă, în timp ce activitatea din sectoarele manufacturier și al serviciilor din China se menține cu mult peste nivelurile de recesiune. Luați împreună, acești factori indică un scenariu în care o închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz ar putea începe să aibă un impact semnificativ asupra piețelor energetice după vară, în special dacă nu se ajunge la o soluție diplomatică. Trump a declarat ieri, de asemenea, că Statele Unite ar putea lua în considerare o operațiune de tip comando în Iran în cazul în care negocierile de pace ar eșua în cele din urmă. Sursa: xStation5

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