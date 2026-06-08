Rezumatul zilei: Sectorul semiconductorilor revine, Dow Jones rămâne în urmă 📌 EURUSD încearcă să se redreseze

Piețele europene au înregistrat astăzi evoluții mixte. Euro Stoxx 50 a înregistrat creșteri modeste, în timp ce Banca Monte dei Paschi di Siena s-a remarcat în sectorul financiar, acțiunile sale urcând cu aproape 10%. Indicele german DAX a scăzut cu peste 0,5%, în timp ce indicele polonez WIG20 și-a recuperat pierderile inițiale și a închis sesiunea cu o creștere de aproape 0,6%.

Acțiunile americane sunt în creștere, deși este oarecum îngrijorător faptul că, câștigurile sunt concentrate în mare parte în titlurile din sectorul tehnologic care au suferit cele mai abrupte scăderi vineri, în special acțiunile din domeniul semiconductorilor și al inteligenței artificiale. Celelalte sectoare rămân în urmă. Indicele Dow Jones Industrial Average este ușor în scădere, în timp ce Nasdaq 100 a crescut cu aproximativ 1,3%. Deteriorarea amplitudinii pieței, în care câștigurile sunt din ce în ce mai concentrate într-un grup restrâns de acțiuni, nu pare a fi un semn sănătos pentru piață pe termen lung.

Scăderea prețurilor petrolului a permis investitorilor să răsufle ușurați, în ciuda escaladării continue a conflictului dintre Israel și Iran. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ar fi dat instrucțiuni țării sale să nu răspundă la ultimele atacuri ale Teheranului, în timp ce președintele Trump a declarat că se finalizează în prezent un acord cu Iranul. Ca urmare, prețurile petrolului au scăzut de la aproximativ 98 de dolari pe baril la deschidere la sub 94 de dolari pe baril.

În același timp, previziunile citate de Bloomberg, care indică o scădere semnificativă a stocurilor globale, sugerează riscul unei crize majore de aprovizionare până în octombrie 2026, dacă nu se ajunge la o soluție diplomatică și dacă traficul fără restricții prin Strâmtoarea Hormuz nu este restabilit până atunci.

Acțiunile din sectorul semiconductorilor și al cipurilor de memorie, precum Micron și Sandisk, conduc ședința de tranzacționare de astăzi de pe piețele americane. În același timp, scăderile se concentrează în sectorul imobiliar, biotehnologie, apărare și sănătate. În cadrul sectorului sănătății, Novo Nordisk înregistrează scăderi, în timp ce Eli Lilly înregistrează creșteri.

Grafice: US30, EURUSD

Sursa: xStation5

Sursa: xStation5