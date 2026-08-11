Comentariu despre piața bursieră: Noi recorduri, începutul sau sfârșitul tendinței ascendente?

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Maximele istorice ale indicilor sunt adesea interpretate ca o manifestare a depășirii valorilor fundamentale de către evaluări și ca un semnal al unei corecții iminente. Aceasta este o eroare cognitivă care îi determină pe unii participanți la piață să confunde un nou maxim cu un vârf local. Mulți investitori consideră această abordare ca fiind contrară logicii – dar realitatea este exact opusă. Recordul este o consecință a tendinței, nu un semnal al epuizării acesteia.

Începând cu 1970, indicele S&P 500 a înregistrat creșteri la un an după stabilirea unui nou record în peste 70% din cazuri. În seriile de date mai lungi, rezultatul este similar: maximele istorice tind să apară în serie. Acest lucru nu este deloc surprinzător, ci se datorează unui fapt simplu: condițiile care permit indicelui să stabilească un nou record după o corecție/consolidare anterioară nu dispar odată cu depășirea noului maxim istoric (ATH), ci persistă în lunile următoare. Și, odată cu ele, persistă și tendința ascendentă.

Noile maxime ale indicilor reprezintă un semnal de preț – dar nu un factor generator de preț în sine. Evaluările indicilor reprezintă informații agregate privind perspectivele companiilor care fac parte dintr-un anumit indice. Privind graficul, de exemplu al S&P 500, mulți ar putea trage o concluzie simplistă că piața este deja scumpă, dar acest lucru nu este adevărat, iar factorii fundamentali indică mai degrabă începutul valului ascendent – nu sfârșitul acestuia.

Care sunt factorii fundamentali?

În acest context, rezultatele companiilor rămân esențiale. În ultimele luni, previziunile privind profiturile pentru S&P 500 au fost revizuite în sens ascendent, în timp ce, din punct de vedere istoric, analiștii tind să reducă estimările pe măsură ce se apropie sezonul de raportare. Cu toate acestea, rezultatele raportate rămân mai bune decât se aștepta. Aceasta înseamnă că asistăm la o dublă anomalie pozitivă în sezonul trecut.

Mai important, unul dintre principalele puncte slabe ale pieței în ultimele trimestre a fost concentrarea aproape extremă a creșterii – mai întâi în rândul companiilor din sectorul tehnologic, apoi al celor din sectorul semiconductorilor. Această slăbiciune este din ce în ce mai puțin vizibilă în indice și în previziuni, iar o parte din ce în ce mai mare a creșterii EPS este generată și de alte companii din indice. Tendința ascendentă nu se slăbește, ci devine mai amplă și de o calitate mult mai bună. Acest lucru este important pentru durabilitatea tendinței.

Pe lângă rezultatele companiilor, direcția potențială a pieței bursiere este determinată în mod clar și de actorii instituționali. Nu mai putem vorbi despre o subpondere generalizată a acțiunilor, iar în ultimele luni au existat astfel de episoade – în ciuda creșterilor evidente. Cu toate acestea, sentimentul continuă să se îmbunătățească, iar ponderea lichidităților în portofoliile de gestionare este în scădere. În același timp, unii investitori instituționali și-au redus semnificativ expunerea la risc în trecut – acum trebuie să o reconstruiască pentru a menține compoziția optimă a portofoliului.

În plus, există semnale din partea pieței opțiunilor. Interesul crescând pentru opțiunile call ar putea forța achiziționarea unui instrument subiacent ca garanție. Pe măsură ce indicele continuă să crească, indicele delta al acestor opțiuni crește, ceea ce ar putea necesita achiziții suplimentare. Acest mecanism, deși nu are o valoare fundamentală, poate spori dinamica și durabilitatea tendințelor asociate.

Pentru a nu cădea în cealaltă extremă, merită menționat faptul că menținerea unei tendințe ascendente după atingerea maximului istoric (ATH) nu înseamnă că nu vor exista corecții. Dimpotrivă, acestea sunt probabile – chiar dacă vor fi superficiale și de scurtă durată. Mai mult, sentimentul legat de îmbunătățirea rezultatelor tinde să devieze treptat piața către un optimism excesiv. Totuși, acest fenomen încă nu s-a produs.