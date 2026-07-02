Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq înregistrează o creștere pe fondul redresării sectorului semiconductorilor 🔼 Acțiunile Tesla sunt în scădere, în ciuda raportului pozitiv privind livrările

Contractele futures pe indicii bursieri americani se mențin la niveluri ridicate înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare

Contractele futures pe indicii bursieri americani continuă să se tranzacționeze în creștere, deși au cedat o parte din câștigurile înregistrate imediat după publicarea unui raport privind piața muncii din SUA pentru luna iunie, mai slab decât se aștepta. Economia americană a creat doar 57.000 de locuri de muncă, cu mult sub prognoza consensuală de 115.000, consolidând așteptările că Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor neschimbate pentru o perioadă mai lungă. Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 2 ani a scăzut în urma raportului, oferind un sprijin suplimentar acțiunilor. După valul de vânzări de miercuri, investitorii s-au reorientat către acțiunile din sectorul semiconductorilor, AMD, Intel și Micron înregistrând fiecare o creștere de aproximativ 1% în tranzacțiile din presesiune. Sentimentul mai optimist din SUA contrastează cu valul puternic de vânzări înregistrat de acțiunile din sectorul tehnologic asiatic, unde Samsung și SK Hynix au înregistrat scăderi semnificative.

Concluzii cheie

Piața muncii din SUA dezamăgește: Numărul locurilor de muncă a crescut cu doar 57.000 față de așteptările de 115.000 , în timp ce rata șomajului a scăzut în mod neașteptat la 4,2% .

Contractele futures de pe Wall Street rămân pozitive: Contractele futures Dow Jones sunt în creștere cu 0,5% , cele S&P 500 câștigă 0,4% , iar contractele futures Nasdaq-100 avansează cu 0,3% .

Acțiunile din sectorul semiconductorilor își revin: AMD, Intel și Micron înregistrează creșteri de aproximativ 1% după ce au fost supuse presiunilor în timpul sesiunii de miercuri.

Indicele Nasdaq 100 rămâne la doar 2,5% sub maximul istoric și a crescut cu 18,4% de la începutul anului, confirmând că tendința ascendentă pe termen lung rămâne intactă. Cu toate acestea, indicele continuă să se tranzacționeze la o evaluare ridicată, cu un raport P/E de 30. În ultimele sesiuni, sectorul materialelor, cel financiar și cel al bunurilor de larg consum au înregistrat cele mai bune performanțe, în timp ce acțiunile din tehnologie și internet au rămas în urmă. Amploarea pieței rămâne, de asemenea, sănătoasă, peste 60% dintre componentele indicelui Nasdaq 100 tranzacționându-se peste media mobilă pe 200 de zile. Puterea relativă continuă să fie condusă de companiile din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, inclusiv Marvell Technology, Arm Holdings și Intel.

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Graficul US100 (interval zilnic)

Analizând graficul zilnic, contractul futures US100 continuă să se tranzacționeze peste media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), reprezentată de linia portocalie, ceea ce indică faptul că impulsul de creștere rămâne dominant. De asemenea, piața formează o serie de minime tot mai ridicate, consolidând tendința ascendentă predominantă. Pe partea de creștere, 30.300 de puncte rămâne un nivel important de rezistență, reflectând reacțiile anterioare ale prețului. Suportul inițial se situează în jurul valorii de 29.400 de puncte.

Sursa: xStation 5

Știri despre companii

Tesla (-1%) – Acțiunile producătorului de vehicule electrice se tranzacționează în scădere, în ciuda raportării unor rezultate privind livrările din al doilea trimestru mai bune decât se aștepta. Tesla a livrat 480.126 de vehicule , cu mult peste estimarea consensuală de 406.600 și semnificativ mai mult decât cele 384.000 de vehicule livrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Alphabet (-1%) – Compania-mamă a Google înregistrează o scădere după ce o instanță europeană a menținut o amendă antitrust de 4,1 miliarde de euro (4,67 miliarde de dolari) legată de practica companiei de a acorda tratament preferențial propriilor aplicații în cadrul ecosistemului Android.

Bending Spoons (-7%) – Acțiunile companiei italiene de tehnologie sunt în scădere după debutul la bursă de miercuri. În ciuda scăderii de astăzi, acțiunile rămân cu aproximativ 40% peste prețul de la listare .

AeroVironment (+4%) – Compania de tehnologie din domeniul apărării înregistrează o creștere după ce a obținut un contract de 500 de milioane de dolari cu Armata SUA pentru dezvoltarea de capacități de combatere a dronelor.

Graficul Tesla (interval zilnic)

Graficul zilnic al Tesla arată o posibilă formațiune triunghiulară. Dacă acțiunea nu depășește pragul de 425 de dolari, riscul tehnic principal rămâne o străpungere în jos, care ar putea duce la o retestare a zonei de suport de 390 de dolari. În schimb, o străpungere peste limita superioară a formațiunii ar putea deschide calea către nivelul de 480 de dolari, aproape de maximele atinse în 2025.

Sursa: xStation 5

Tesla surprinde Wall Street, livrările înregistrând un salt de 25% și depășind cu mult așteptările

Tesla a raportat rezultate privind livrările de vehicule semnificativ mai bune decât se aștepta pentru al doilea trimestru al anului 2026, semnalând că încetinirea prelungită a vânzărilor companiei ar putea să se apropie în sfârșit de sfârșit. Producătorul de vehicule electrice a livrat 480.126 de vehicule, cu mult peste estimarea consensuală a Wall Street de aproximativ 406.600. Rezultatele nu numai că au depășit cu mult așteptările, dar au marcat și o revenire la o creștere puternică după doi ani consecutivi de scădere a vânzărilor anuale de vehicule.

Cifre cheie pentru Q2 2026

Livrări de vehicule: 480.126 (consens: 406.600)

Producția de vehicule: 451.758

Creșterea livrărilor față de aceeași perioadă a anului trecut: +25%

Creșterea livrărilor față de trimestrul anterior: +34% față de primul trimestru al anului 2026

Pentru comparație, Tesla a livrat aproximativ 384.000 de vehicule în al doilea trimestru al anului trecut, în timp ce livrările din primul trimestru al anului 2026 au totalizat 358.023 de vehicule.

Model 3 și Model Y continuă să domine

Încă o dată, sedanul Model 3 și SUV-ul Model Y au reprezentat marea majoritate a livrărilor Tesla.

Împreună, acestea au reprezentat 467.762 de vehicule, adică aproximativ 97% din totalul livrărilor din trimestru.

Tesla nu dezvăluie livrările pe regiuni sau pe modele individuale, dar cifrele arată clar că vehiculele sale de masă, cu prețuri mai mici, rămân principalul motor de creștere al companiei.

De ce au fost rezultatele atât de bune?

Livrările mai mari decât se aștepta au fost probabil determinate de mai mulți factori:

lansarea unor versiuni mai ieftine ale Model 3 și Model Y,

introducerea funcției „Full Self-Driving (Supervised)” pe anumite piețe europene,

creșterea cererii de vehicule electrice în Europa în perioada în care prețurile combustibililor au crescut din cauza conflictului cu Iranul.

În același timp, Tesla încearcă să-și revină după ce s-a confruntat cu mai multe dificultăți în ultimii doi ani, printre care reacția negativă a consumatorilor față de Elon Musk, expirarea creditelor fiscale federale americane pentru vehiculele electrice și intensificarea concurenței din partea unor producători precum BYD, Nio, Xiaomi, Hyundai și Volkswagen.

Segmentul energetic depășește, de asemenea, așteptările

Segmentul energetic al Tesla a oferit, de asemenea, o surpriză pozitivă.

Compania a instalat 13,5 GWh de sisteme de stocare a energiei în al doilea trimestru, depășind așteptările analiștilor de 13,3 GWh și înregistrând o îmbunătățire față de 9,6 GWh din anul precedent.

Un sprijin suplimentar a venit din partea unei tranzacții cu SpaceX, care a achiziționat în aprilie sisteme de baterii Tesla Megapack în valoare de 269 de milioane de dolari pentru a alimenta centrele de date cu consum energetic ridicat ale xAI.

Ce urmează?

În a doua jumătate a anului, Tesla intenționează să se concentreze pe accelerarea producției pentru mai multe proiecte cheie:

taxiul autonom Cybercab,

camionul electric Tesla Semi,

robotul umanoid Optimus.

Compania a anunțat, de asemenea, că va întrerupe producția modelelor S și X pentru a reorienta capacitatea de producție a fabricii sale din Fremont către producția modelului Optimus.

Ce provocări mai rămân?

În ciuda cifrelor solide privind livrările, Tesla continuă să se confrunte cu câteva provocări importante:

concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice,

scăderea cererii de vehicule complet electrice în Statele Unite, unde consumatorii optează din ce în ce mai mult pentru modele hibride,

incertitudinea legată de inflație, politica comercială și creșterea costurilor semiconductoarelor și ale altor componente cheie.

Investitorii își îndreaptă acum atenția către rezultate

Deși raportul privind livrările a îmbunătățit semnificativ încrederea investitorilor, atenția se îndreaptă acum către rezultatele financiare complete ale Tesla pentru al doilea trimestru, pe care compania urmează să le publice pe 22 iulie, după închiderea tranzacționării pe Wall Street. Investitorii vor urmări dacă expansiunea rapidă a livrărilor s-a tradus și printr-o creștere mai puternică a veniturilor, marje îmbunătățite și o rentabilitate mai mare.

Tesla – Imagine financiară

Primul grafic arată că, deși Tesla continuă să genereze venituri substanțiale, profitabilitatea sa s-a deteriorat semnificativ în ultimii doi ani. În primul trimestru al anului 2026, veniturile au totalizat aproximativ 22,4 miliarde de dolari, în timp ce profitul net a scăzut la doar 477 de milioane de dolari. Marja operațională s-a redresat ușor până la 5,0%, dar marja profitului net a rămas scăzută, la doar 3,9%, cu mult sub nivelurile de peste 15% înregistrate la sfârșitul anului 2023. Acest lucru sugerează că Tesla continuă să se confrunte cu presiuni asupra prețurilor și cu costuri în creștere, determinate de intensificarea concurenței pe piața vehiculelor electrice. Următorul raport privind rezultatele financiare din al doilea trimestru va arăta dacă livrările de vehicule, mult mai puternice decât se aștepta, se traduc și în marje mai mari și o rentabilitate îmbunătățită.