Deschiderea sesiunii din SUA: Netflix în centrul atenției Wall Street

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

Aspecte esențiale Bursa americană se apropie de un moment critic în sezonul raportărilor financiare, investitorii așteptând raportul Netflix, care ar putea determina direcția viitoare a indicilor, în special Nasdaq și S&P 500.

General Motors își majorează previziunile de profit pentru 2025 și atenuează impactul tarifelor, influențând pozitiv sentimentul din sectorul industrial, în timp ce Coca-Cola surprinde cu o creștere a veniturilor determinată de creșterea prețurilor și cererea puternică.

În ciuda rezultatelor solide înregistrate de Philip Morris, investitorii se retrag din acțiuni, provocând scăderea prețului acestora, întrucât piața continuă să considere rapoartele privind profiturile corporative ca o sursă cheie de informații în contextul închiderii guvernului și al lipsei datelor macroeconomice actuale.

Piața bursieră americană intră într-o fază critică a sezonului de raportare a profiturilor. Indicii principali — S&P 500, Dow Jones și Nasdaq — rămân aproape de maximele istorice, dar investitorii devin din ce în ce mai precauți în privința creșterilor viitoare. După o puternică revenire în ultimele luni, piața are nevoie de confirmarea faptului că fundamentele țin pasul cu evaluările. Astăzi, Netflix ocupă centrul atenției, deoarece urmează să-și publice rezultatele trimestriale după închiderea sesiunii. Compania este considerată un barometru al sentimentului din sectoarele tehnologic și de consum. Investitorii se așteaptă la o creștere a numărului de abonați (în special în afara SUA), la venituri mai mari și la o rentabilitate îmbunătățită, în special în urma strategiilor sale de monetizare a partajării conturilor și de extindere a segmentului de publicitate. Un raport care îndeplinește sau depășește așteptările ar putea susține Nasdaq și menține optimismul pe piața mai largă. Pe de altă parte, orice dezamăgire, în special în ceea ce privește dinamica creșterii numărului de utilizatori sau marjele operaționale, ar putea declanșa o corecție în segmentul Big Tech, care a fost principalul motor al creșterilor recente. În umbra Netflix, alte companii importante prezintă rapoarte pozitive: General Motors și-a majorat previziunile privind profitul anual, iar Coca-Cola a depășit așteptările datorită puterii de stabilire a prețurilor și cererii constante. Aceste rezultate confirmă faptul că în ciuda incertitudinilor legate de inflație și ratele ridicate ale dobânzilor, consumatorul american rămâne rezistent. Un alt factor care afectează sentimentul este închiderea parțială a guvernului SUA, care întârzie publicarea datelor macroeconomice cheie. Drept urmare, investitorii se bazează din ce în ce mai mult pe rapoartele de profit ale companiilor ca sursă principală de informații despre starea reală a economiei. În acest context, datele privind inflația CPI de vineri capătă o importanță suplimentară, putând avea un impact asupra așteptărilor privind politica Fed.

US500 (interval H1) Contractele futures US500 mențin o tendință ascendentă, consolidându-se într-un interval restrâns după o puternică mișcare ascendentă la mijlocul lunii octombrie. Nivelurile actuale sugerează că piața așteaptă noi catalizatori, iar dispunerea mediilor mobile exponențiale (EMA 25, 50 și 100) într-un model clasic ascendent confirmă dominanța cumpărătorilor. Investitorii sunt concentrați în special pe viitorul raport de profit al Netflix, care ar putea rupe consolidarea actuală și ar putea da tonul pentru următoarele zile de tranzacționare. Știri despre companii: Netflix ( NFLX.US ) - acțiunile fluctuează ușor în jurul nivelului de închidere de ieri. Piața rămâne în așteptare înaintea raportului trimestrial, care ar putea fi crucial pentru următoarele mișcări ale companiei și pentru sentimentul din sectorul tehnologic.

Acțiunile General Motors (GM.US) cresc cu peste 15% în urma publicării previziunilor revizuite, în care compania și-a redus estimările anterioare privind impactul negativ al tarifelor asupra rezultatelor sale financiare. Acest lucru demonstrează că GM implementează în mod eficient strategii de limitare a costurilor legate de tarifele comerciale. În plus, compania și-a majorat previziunile de profit pentru anul fiscal 2025, indicând perspective pozitive pentru îmbunătățirea profitabilității. În declarația sa, GM a anunțat măsuri suplimentare menite să minimizeze efectele tarifelor prin optimizarea costurilor și îmbunătățirea proceselor operaționale, ceea ce ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare în trimestrele următoare. Investitorii au întâmpinat cu entuziasm această veste, ceea ce a dus la o creștere a prețului acțiunilor și la o atmosferă pozitivă pe piața auto. Acest lucru se înscrie într-o tendință mai largă de creștere a încrederii în capacitatea firmelor industriale americane de a face față provocărilor comerciale.

Acțiunile Coca-Cola (KO.US) cresc cu aproximativ 3,5% după ce compania a raportat rezultate pentru primul trimestru al anului 2025 care au depășit așteptările analiștilor. Câștigul pe acțiune se situează la 0,77 USD (o creștere de 5% față de anul precedent), iar veniturile ajung la 11,22 miliarde USD, impulsionate în principal de creșterea prețurilor și de un mix de produse favorabil.

Acțiunile 3M (MMM.US) câștigă peste 4,5% după publicarea rezultatelor trimestriale care au depășit previziunile analiștilor. Câștigul ajustat pe acțiune s-a ridicat la 2,19 USD, reprezentând o creștere de 10% față de anul precedent și depășind așteptările pieței de 2,07 USD. Compania a ridicat simultan previziunile privind câștigurile pe întreg anul, ceea ce influențează pozitiv sentimentul investitorilor.

Acțiunile Philip Morris (PM.US) scad cu aproape 10% , în ciuda rezultatelor relativ solide din al treilea trimestru al anului 2025. Compania raportează o creștere semnificativă de 17,3% a câștigurilor ajustate pe acțiune și o creștere de 9,4% a veniturilor nete, determinată în principal de creșterea puternică a segmentului de produse fără fum, care reprezintă acum 41% din veniturile totale. În ciuda acestor fundamentale solide, investitorii marchează profiturile, ceea ce duce la o scădere a prețului acțiunilor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."