Deschiderea sesiunii din SUA: Nvidia câștigă 3,2%, conducând din nou taurii pe Wall Street📈US100 câștigă 0,2%

Wall Street câștigă ușor; Nvidia (NVDA.US) conduce titlurile mari din SUA cu o creștere de peste 3%; Amgen (AMGN.US) scade cu 5%, punând presiune pe DJIA

Vânzările de locuințe noi din luna august din SUA au depășit ușor așteptările, dar sunt încă mai slabe în termeni lunari (-4,6% față de -5,3% estimat după 10,6% în iulie); prețurile au scăzut cu aproape 5% în termeni anuali

Hewlett Packard ( HPE.US ) câștigă pe fondul creșterii recomandărilor Barclays, citând AI; SPAC-urile cresc pe fondul optimismului privind reducerea ratelor Fed Astăzi, piața bursieră din SUA câștigă ușor, cu aproape 0,2% creștere în Nasdaq 100, dar S&P 500 este plat și DJIA fiind ân scădere cu 0,4%. Randamentele de trezorerie pe 10 ani sunt cu aproape 4pp mai sus astăzi, la 3,77%; USDIDX revine mai mult de 0,3%, peste 101. OCDE a calificat economia americană drept „robustă”, estimând că Rezerva Federală a SUA va reduce ratele la 3,50% până la sfârșitul anului 2025, iar BCE va reduce și ea ratele la 2,25% până la sfârșitul anului viitor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nvidia și Intel (INTC.US) conduc astăzi câștigurile din sectorul semiconductorilor. Bristol-Myers Squibb (BMY.US) pierde mai mult de 3% astăzi; aproape 5% pierde un alt gigant farmaceutic, Amgen - în ciuda comentariilor optimiste ale analiștilor TD Cowen. Sursa: xStation5 US100 (interval zilnic) Contractul futures pe Nasdaq 100 (US100) a apărat zonele majore de suport pferite de media exponențială de 200 de perioade (linia roșie), continuând acum trendul ascendent peste retraherea Fibonacci de 23,6 % de la 20.000 de puncte, cu „un minim în creștere”, oferind mai multe fundamente tehnice pentru creșteri suplimentare. Zona de rezistență majoră este stabilită la 21.000 de puncte, aproape de ATH-ul din iulie 2024. Suportul important este la nivelul de 19.500 de puncte, unde putem vedea retragerea Fibonacci de 38,2% a trendului ascendent, început în aprilie 2024. Sursa: xStation5 Nvidia crește datorită optimismului privind cheltuielile pentru infrastructura AI Într-un raport recent al Bain Technology, analiștii Mizuho au estimat că piața pentru hardware și software AI ar putea crește până la 990 de miliarde de dolari până în 2027, de la aproximativ 185 de miliarde de dolari în prezent, calmând unele îngrijorări cu privire la tendințele și bugetele de cheltuieli, pe fondul incertitudinii privind rentabilitatea investițiilor în AI. Potrivit analiștilor, nu există încă nicio claritate în ceea ce privește ratele de creștere a CAPEX pentru 2026, în ciuda optimismului privind anul calendaristic 2025. În ciuda acestui fapt, analiștii au semnalat că cererea „va continua să crească pe măsură ce [modelele cu limbaj mare] își extind capacitățile de procesare simultană a mai multor tipuri de date (text, imagini și audio) și pe măsură ce capitaliștii de risc toarnă și mai mulți bani în startup-urile AI”. „Dacă cererea centrelor de date pentru GPU-urile din generația actuală s-ar dubla până în 2026 - o ipoteză rezonabilă având în vedere traiectoria actuală - furnizorii de componente cheie ar trebui să își crească producția cu 30% sau mai mult în unele cazuri,”

De asemenea, acordul de cumpărare a energiei încheiat de Microsoft Corp. ( MSFT.US ) și Constellation Energy Corp. ( CEG.US ) a fost optimist pentru acțiunile AI. Analiștii au întrebat: „ Ar semna [Microsoft] un acord de cumpărare/furnizare de energie nucleară pe 20 de ani cu Constellation Energy, cheltuind 1,6 miliarde de dolari numai pentru a reporni instalația care nu va începe să producă energie până în 2028, dacă ar intenționa să încetinească sau să reducă creșterea actuală a cheltuielilor de capital și investițiile în inteligență artificială? Nu”. De asemenea, directorul general al Nvidia, Huang, și-a finalizat planul de tranzacționare adoptat la începutul acestui an, s-a încheiat cu 713 milioane de dolari prin vânzarea de acțiuni NVDA (planul de tranzacționare Rule 10b5-1) la un preț mediu de aprox. 119 dolari pe acțiune. Planul trebuia să fie valabil până în martie 2025, însă Huang a vândut toate acțiunile cu șase luni înainte de expirare. Acum, Huang ar putea adopta un alt plan pentru a vinde mai multe acțiuni, dar încă nu este clar dacă o va face sau nu.

NVDA.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

