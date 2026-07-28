Deschiderea sesiunii din SUA: O scădere mai accentuată și o revenire a sectorului SaaS

Deocamdată, piața rămâne prinsă într-o rețea de semnale contradictorii privind prețurile, riscuri și incertitudine. Conflictul din Orientul Mijlociu se află în prezent într-o fază de dezamorsare, companiile din sectorul tehnologic mențin piața în suspans în așteptarea rezultatelor financiare, iar mulți investitori se întreabă în ce măsură noul președinte al Fed va urma modelele consacrate de mult timp, în ciuda faptului că le-a respins în mod deschis. La deschiderea bursei de pe Wall Street, contractele futures US500 înregistrează o scădere de aproximativ 0,3%. US100 se descurcă mai prost, înregistrând o scădere de aproximativ 1,5%. US30 se descurcă mai bine, înregistrând o creștere de aproximativ 0,5% În cadrul indicelui tehnologic NASDAQ100, companiile SaaS se remarcă prin creșteri puternice, în frunte cu Shopify și Workday. Acțiunile din sectorul semiconductorilor și al memoriilor rămân sub presiune. Știri despre companii: Applied Digital (APLD.US): Furnizorul de infrastructură digitală, axat în principal pe criptomonede, a raportat rezultate cu mult peste așteptările pieței, transformând o pierdere pe acțiune (EPS) de 0,04 USD într-un profit de 0,19 USD. Veniturile s-au ridicat la 258 milioane de dolari, mai mult decât dublul estimării consensuale. Acțiunea a înregistrat o creștere de peste 5%.

Amkor Technology (AMKR.US): Producătorul de semiconductori a înregistrat o scădere de peste 10% în urma prezentării rezultatelor financiare și a unei prognoze privind vânzările sub așteptările pieței.

Carrier Global (CARR.US): Furnizorul de soluții HVAC a înregistrat o scădere de peste 4% după rezultatele dezamăgitoare din trimestrul al doilea al anului 2026.

Coca-Cola (KO.US): Conglomeratul din sectorul alimentar și al băuturilor a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026. Compania a înregistrat un profit pe acțiune peste așteptări (0,97 dolari față de 0,93 dolari), iar conducerea a majorat prognoza de creștere organică pentru întregul an la 5%. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 3%.

S&P Global (SPGI.US): Compania de analiză și consultanță a înregistrat o scădere de peste 5% după ce rezultatele din trimestrul al doilea al anului 2026 au dezamăgit în mod evident investitorii în ceea ce privește profitabilitatea (4,83 USD față de 5,02 USD). Analiza tehnică a indicelui US100 (interval zilnic) Piața a trecut sub nivelul de rezistență definit de media mobilă EMA100, apropiindu-se de extensia Fibonacci de 161,8% a tendinței ascendente din luna mai. Indicele RSI (14) a atins cel mai scăzut nivel din martie 2025, sub 35. Sursă: xStation5 Date macroeconomice: La o jumătate de oră după deschiderea pieței, va fi publicat indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board. Consensul pieței se așteaptă la o creștere până la 92,1.

La scurt timp după închiderea sesiunii din SUA, va fi publicat raportul API privind stocurile de țiței. În prezent, piața anticipează o scădere de aproximativ 1,35 milioane de barili, față de o creștere anterioară de 2,6 milioane de barili.

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