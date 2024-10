Deschiderea sesiunii din SUA: Optimism moderat în timp ce Wall Street așteaptă datele privind inflația CPI

Wall Street letargică înaintea datelor privind inflația

Apple și Google ânfruntă hotărâri judecătorești adverse ân UE

Viridan Therapeutics câștigă 12% după datele pozitive din studiile clinice de fază 3 Wall Street a ânceput sesiunea de marți cu o dispoziție ușor optimistă. Nasdaq câștigă aproape 0,6%, SP500 se tranzacționează cu 0,35% mai sus, Dow Jones deschide în roșu (-0,26%), iar Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică pentru moment este plat. Investitorii păstrează o rezervă semnificativă înainte de dezbaterea prezidențială programată pentru astăzi și de datele CPI de mâine, care vor stabili starea de spirit pentru următoarea reuniune a Fed. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 US100: Nasdaq Composite, reprezentat de contractul US100, își continuă revenirea peste media exponențială de 20 de perioade. Datele economice optimiste ar putea accelera inversarea tendinței pentru indice și îmbunătățirea generală a stării de spirit a investitorilor, care rămân tensionați înaintea viitoarelor decizii de reducere a ratelor. Rămânerea deasupra celei mai recente rezistențe va fi crucială pentru susținerea evoluției ascendente a indicelui. Sursa: xStation5

Știri corporative: Acțiunile Apple (AAPL.US) au scăzut cu 1% după eșecul unui recurs la Curtea Europeană de Justiție. Apple a dorit să anuleze acuzațiile privind o înțelegere fiscală ilegală cu autoritățile irlandeze, dar hotărârea nefavorabilă menține compania pasibilă de o amendă de 14 miliarde de euro.

În mod similar, Alphabet (GOOGL.US) a pierdut procesul pentru încălcarea normelor de concurență ale UE prin promovarea propriilor recomandări de cumpărături. Prin urmare, compania mamă a Google va trebui să plătească o amendă de 2,4 miliarde de euro. În ciuda hotărârii, acțiunile Alphabet câștigă 0,77% după deschidere.

Deutsche Bank a apreciat Tesla (TSLA.US) ca fiind cea mai bună alegere, ceea ce a făcut ca acțiunile companiei să deschidă în creștere cu 2,45%. Membrul neiubit al grupului Magnificent 7 revine în grație, deoarece analistul băncii subliniază statutul Tesla de „liga proprie” și viziunea sa de a remodela mai multe industrii în afara celei auto.

Viridian Therapeutics (VRDN.US) se tranzacționează cu 12% mai sus după ce a raportat date pozitive pentru studiul clinic de fază 3 pentru VRDN-001 la pacienții cu boli oculare tiroidiene. Potrivit lui Gregory Renza de la RBC, comunicatul „deschide calea succeselor ulterioare ale programului”.

Acțiunile Oracle Crop (ORCL.US) câștigă 13% după un raport de profit trimestrial și estimări care sugerează o cerere ân creștere și susținută pentru serviciile de cloud computing.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."