Deschiderea sesiunii din SUA: Optimism reînnoit în contextul negocierilor comerciale; Nvidia atinge pragul de 4 trilioane de dolari (09.07.2025)

Wall Street manifestă un optimism moderat, după ce declarațiile lui Donald Trump din cadrul conferinței de presă de ieri au adus câteva clarificări cu privire la evoluția actuală a negocierilor comerciale. Termenul limită ferm stabilit pentru 1 august pune capăt unei anumite incertitudini, deși investitorii rămân prudenți, având în vedere măsurile neanunțate între parteneri cheie precum UE sau Japonia. În prezent, toți indicii majori din SUA înregistrează creșteri (S&P 500: +0,6%, Nasdaq: +0,8%, Dow Jones: +0,6%, Russell 2000: +0,65%). Pe lângă negocierile comerciale, căutarea lui Trump pentru succesorul lui Jerome Powell se intensifică, președintele revenind cu critici la adresa președintelui Fed. Printre principalii candidați se numără directorul Consiliului Economic Național, Kevin Hassett, care a discutat rolul cu Trump și ar putea fi numit mai întâi într-un post vacant din consiliul Fed în ianuarie. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și fostul guvernator al Fed, Kevin Warsh, sunt, de asemenea, în cursa pentru acest rol. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Performanța sectorială a indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US500 (interval H1) Cotația contractelor futures S&P 500 a ieșit din consolidarea recentă după ce a revenit de la nivelul de suport cheie de 6.260. Prețul se află acum ușor peste nivelul de rezistență de 6.130, dar impulsul pare să încetinească. Cu RSI peste 70, unii investitori ar putea ezita să mizeze imediat pe o ascensiune a indicelui imediat. Cu toate acestea, o surpriză pozitivă în negocierile comerciale ar putea relansa raliul și susține o mișcare către noi maxime istorice. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Prețul acțiunilor Aehr Test Systems a scăzut cu 14% după ce veniturile din trimestrul al patrulea au scăzut la 14,1 milioane de dolari de la 16,6 milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând o pierdere netă de 2,9 milioane de dolari. Conducerea a invocat întârzierile în livrarea comenzilor din cauza incertitudinii tarifelor și a refuzat să prezinte previziunile pentru întregul an. Analiștii au semnalat presiuni pe termen scurt, dar au subliniat că adoptarea inițială a tehnologiei sale de testare a cipurilor AI reprezintă o oportunitate promițătoare pe o piață mai mare, dincolo de carbura de siliciu.

AES Corp. câștigă 14% pe fondul interesului de preluare din partea giganților din domeniul infrastructurii, precum Brookfield și BlackRock. Cu o valoare a întreprinderii de 40 de miliarde de dolari, vânzarea ar fi una dintre cele mai mari LBO din istorie. AES, un furnizor cheie de energie regenerabilă pentru firmele din domeniul tehnologiei, s-a confruntat cu scăderi ale acțiunilor și cu dificultăți politice, în ciuda orientării către energia curată. Încă nu este sigură nicio tranzacție.

Mobileye rămâne la un nivel stabil după ce Intel a anunțat o ofertă secundară de 45 de milioane de acțiuni, deși rezultatele preliminare pentru trimestrul al doilea au depășit estimările, cu venituri de 502-506 milioane de dolari față de 466 milioane de dolari. Cererea puternică pentru EyeQ SoC și normalizarea stocurilor au stimulat performanța. Analiștii rămân optimisti, considerând vânzarea Intel ca fiind motivată mai degrabă de necesitatea de lichidități decât de lipsa de încredere în creșterea Mobileye.

Nvidia crește cu 2,5%, devenind prima companie cotată la bursă care atinge o capitalizare de piață de 4 trilioane de dolari.

Acțiunile RxSight au scăzut cu 46% după ce compania și-a redus previziunile de venituri pentru 2025 la 120-130 milioane de dolari (de la 160-175 milioane de dolari) și nu a atins estimările pentru trimestrul al doilea. Veniturile preliminare pentru trimestrul al doilea au scăzut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 33,6 milioane de dolari, față de 39,8 milioane de dolari cât se aștepta.

Starbucks analizează ofertele investitorilor — care urmăresc în principal obținerea unei participații majoritare — pentru afacerea sa din China, pe fondul încetinirii creșterii și al concurenței locale în creștere. Deși inițial prefera vânzarea unei participații minoritare, Starbucks ar putea reconsidera această decizie în funcție de evaluare. Compania rămâne angajată față de China, a doua sa piață ca mărime, și își propune să păstreze o participație semnificativă. Acțiunile au crescut cu 1,6%.

