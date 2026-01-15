Deschiderea sesiunii din SUA: Optimismul impulsionează indicii de pe Wall Street📈BlackRock câștigă după publicarea rezultatelor financiare

Indicii americani deschid astăzi în creștere, cu Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average și Russell 2000 înregistrând câștiguri solide. Rezultatele puternice ale gigantului taiwanez de cipuri AI TSMC (TSM.US) au impulsionat acțiunile din sectorul tehnologic și au pus în mișcare „mașina optimismului pieței”. Contractele futures Nasdaq (US100) au crescut cu peste 1% la începutul sesiunii americane.

Mișcările din segmentul semiconductorilor sunt deosebit de puternice, de la ASML din Europa la nume americane precum Nvidia, AMD, Lam Research și KLA Corp (KLAC.US). KLA înregistrează o creștere impresionantă de aproximativ 8% după o actualizare la Wells Fargo, determinată de programul pentru 2 nm și ciclul de calcul de înaltă performanță (HPC).





Sursa: xStation5

Acțiunile din sectorul semiconductorilor și sectorul financiar susțin creșterile de astăzi ale acțiunilor. Sursa: xStation5

Știri despre companii

Nvidia stabilește ritmul în rândul companiilor din gtupul „Magnificent 7” după rezultatele și perspectivele puternice ale TSMC, impulsionate de cererea de AI, Nvidia (NVDA) înregistrează o creștere de +2%, Amazon (AMZN) +1%, Tesla (TSLA) +0,5%, dar Alphabet (GOOGL) rămâne în urmă, pierzând -0,5%. Acțiunile Microsoft și Apple sunt ușor în creștere.

Amplitude (AMPL) crește cu 5,7% după ce Morgan Stanley a ridicat ratingul companiei de software de la „egal” la „supraponderat”.

Applied Materials (AMAT) câștigă 2,1% după ce Barclays a ridicat, de asemenea, ratingul acțiunilor de la „egal” la „supraponderat”. Compania beneficiază, de asemenea, de o cerere mai puternică după ce TSMC a stabilit un obiectiv mai ambițios pentru cheltuielile de capital în 2026, interpretat de piață ca un semn al cererii robuste de cipuri legate de AI.

Acțiunile companiilor producătoare de echipamente pentru cipuri sunt în clară creștere în tranzacțiile din presiunea americană: Lam Research (LRCX) +8,2% și Teradyne (TER) +4,1%. Contextul este similar: ținta de cheltuieli a TSMC pentru 2026 a depășit așteptările, ceea ce investitorii interpretează ca un semn de încredere în durabilitatea boomului AI.

Clearway Energy (CWEN) înregistrează o creștere de 7,5% după ce a anunțat un pachet de acorduri de achiziție de energie electrică (PPA) cu Google pentru 1,17 GW în Missouri, Texas și Virginia de Vest.

Coinbase (COIN) înregistrează o scădere de 1,1% după ce Comisia bancară a Senatului SUA a amânat dezbaterea privind structura pieței criptomonedelor, în timp ce Coinbase și-a retras sprijinul pentru un proiect de lege privind plafonarea recompenselor pentru monedele stabile.

Disc Medicine (IRON) scade cu 7,1% după ce FDA a amânat revizuirea unui tratament experimental pentru o boală rară a sângelui, care făcea parte dintr-un program accelerat de vouchere (conform Reuters).

Goldman Sachs (GS) câștigă 2,3% după raportul trimestrial: veniturile din FICC și tranzacționare din trimestrul IV au depășit estimările medii ale analiștilor.

Millicom (TIGO) crește cu 3% după ce UBS a ridicat ratingul acțiunilor de la neutru la cumpărare, invocând o evaluare atractivă și beneficii potențiale din consolidare, care ar putea susține creșterea și randamentele în numerar.

Morgan Stanley (MS) scade cu 1% în ciuda înregistrării unor venituri din gestionarea averilor în trimestrul IV peste consens — investitorii par să fi adoptat o poziție mai rezervată față de alte părți ale raportului.

Penumbra (PEN) înregistrează un salt de 13% după ce Boston Scientific a acceptat să achiziționeze compania într-o tranzacție în numerar și acțiuni, evaluând-o la aproximativ 14,5 miliarde de dolari.

Samsara (IOT) înregistrează o creștere de 2,6% în tranzacțiile din presesiune, după ce BNP Paribas a ridicat ratingul acțiunilor de la neutru la performant, indicând o cerere mai puternică.

Sandisk (SNDK) crește cu 4,1% după ce Benchmark a ridicat ținta de preț de la 260 USD la 450 USD. Analiștii notează că, chiar și după puternica creștere, „povestea rămâne valabilă” și se bazează pe mai mulți piloni solizi.

Southwest Gas Holdings (SWX) crește cu 1,4% după ce Citi a ridicat ratingul acțiunilor de la neutru la cumpărare, invocând o accelerare a creșterii EPS.

Talen Energy (TLN) înregistrează un salt de 11% după semnarea acordurilor de achiziție a trei centrale electrice pe gaz de la Energy Capital Partners pentru 3,45 miliarde de dolari. Tranzacția mărește portofoliul său de capacitate de generare cu aproximativ 2,6 GW.

BlackRock atinge noi recorduri

Acțiunile BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, au crescut cu 2,2% după publicarea rezultatelor financiare. EPS ajustat și intrările nete au depășit cu mult așteptările pieței. BlackRock a atins un nou record istoric, cu active administrate (AUM) în creștere la 14,04 trilioane de dolari, evidențiind cât de puternic „cavalchează valul pieței” atunci când evaluările activelor urcă.

Creșterea AUM a fost determinată în mare parte de raliul acțiunilor din trimestrul IV, alimentat de:

entuziasmul pentru AI

reducerea presiunii asupra ratelor

creșterea economică relativ stabilă a SUA

Rezultatele au depășit așteptările Wall Street, iar reacția pieței a fost rapidă: acțiunile BlackRock au crescut cu aproximativ +2,5% în tranzacțiile din presesiune, sugerând că investitorii au apreciat atât amploarea veniturilor, cât și calitatea intrărilor. Veniturile au crescut la 7,0 miliarde de dolari de la 5,68 miliarde de dolari în anul precedent, depășind consensul analiștilor de 6,69 miliarde de dolari. Pentru BlackRock, acest lucru este important, deoarece majoritatea veniturilor sunt calculate ca procent din AUM, astfel încât creșterea activelor acționează ca un levier operațional. EPS a depășit clar previziunile: 13,16 dolari față de așteptările de aproximativ 12,21 dolari. Pentru investitori, acest lucru semnifică că expansiunea veniturilor se traduce în rezultate nete mai eficiente decât se presupunea pe piață.

Venitul net ajustat a crescut la 2,18 miliarde de dolari de la 1,87 miliarde de dolari în anul precedent, indicând un trimestru cu profitabilitate puternică, în ciuda presiunii crescânde asupra costurilor.

Costurile au crescut notabil: 5,35 miliarde de dolari față de 3,6 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o problemă cheie pentru viitor. La această scară, investițiile în creștere și expansiune pot fi „costisitoare”, iar piața va urmări cu atenție dacă astfel de cheltuieli mai mari vor genera beneficii durabile.

Intrările de produse de capital au rămas practic neschimbate față de anul precedent: 126,05 miliarde de dolari față de 126,57 miliarde de dolari în anul precedent. Poate părea „fără artificii”, dar la această scară, stabilitatea în sine este un semnal puternic.

Intrările de venituri fixe au fost foarte puternice: 83,77 miliarde de dolari în trimestru, ceea ce Reuters leagă de o poziție mai “dovish” a Fed și de o răcire a pieței muncii. Acest lucru este important, deoarece arată că BlackRock beneficiază de revenirea investitorilor către obligațiuni.

Intrările nete totale pe termen lung s-au ridicat la aproximativ 267,8 miliarde de dolari, ETF-urile fiind din nou principalul motor. Acesta este punctul cheie: BlackRock este efectiv „programat” să câștige atunci când capitalul revine la strategii pasive, cu costuri reduse.

Compania a înregistrat, de asemenea, intrări nete anuale record de 698,26 miliarde de dolari, consolidând imaginea BlackRock ca cea mai mare mașină de strângere de capital din lume.

ETF-uri: comisioane mici, scară masivă

ETF-urile rămân motorul principal al creșterii organice a BlackRock, chiar dacă economia unitară generează marje mai mici. Mecanismul este simplu: comisioanele mai mici sunt compensate de scara enormă și de efectul de rețea iShares.

Tendința pasivă nu încetinește. Investitorii continuă să caute diversificare la costuri reduse, iar narațiunea „ETF-ul ca produs de investiții implicit” devine din ce în ce mai puternică pe măsură ce trece timpul.

Comisioane de performanță: piața plătește din nou pentru rezultate

Comisioanele de performanță au crescut cu 67% până la 754 milioane de dolari, ceea ce sugerează că firma a beneficiat nu numai de creșterea AUM și a comisioanelor de bază, ci și de performanța puternică a strategiilor care includ componente de comision de succes.

Este de remarcat faptul că acesta este un alt trimestru puternic în această categorie – comisioanele de performanță au crescut cu aproximativ 33% în trimestrul al treilea. Acestea adaugă un „strat suplimentar” de venituri care nu este întotdeauna repetabil, dar poate fi extrem de profitabil.

„Jocul pe piața privată”: BlackRock dorește venituri cu marjă mai mare

BlackRock se diversifică din ce în ce mai mult către produse cu comisioane mai mari, ceea ce este logic, având în vedere intensificarea concurenței în materie de comisioane în cadrul ETF-urilor.

Compania se orientează mai mult către:

piețele private

imobiliare

infrastructură

active legate de IA (centre de date, infrastructură energetică)

Această direcție este profitabilă, deoarece activele private generează de obicei comisioane mai mari decât ETF-urile. Cu alte cuvinte, BlackRock încearcă să construiască o „sufragerie de lux” lângă o „cantină ETF” foarte mare, dar cu marje mai mici. Intrările pe piața privată au fost de 12,71 miliarde de dolari în trimestru. Scara este încă departe de cea a ETF-urilor, dar tendința este clară: compania construiește în mod constant un al doilea pilon. Obiectivul este ambițios: strângerea de fonduri cumulate în valoare de 400 de miliarde de dolari până în 2030. Acest lucru sugerează că BlackRock nu consideră piețele private ca fiind un supliment, ci ca o sursă majoră viitoare de marje și venituri mai stabile. O mișcare deosebit de interesantă este planul său de a integra activele private în programele de pensii, ceea ce ar putea deschide o rezervă uriașă de capital pe termen lung.

BlackRock (interval zilnic)

Sursa: xStation5