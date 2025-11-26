Economia Germaniei ajunge adesea să fie mai mult un pariu și mai puțin o strategie

Vor relansa cheltuielile militare industria și creșterea economică?

Indiferent de scenariu, industria germană de apărare va beneficia

Economia germană este blocată într-o fază de încetinire economică rezultată dintr-o serie de probleme structurale. Costurile ridicate ale energiei, combinate cu cheltuielile guvernamentale în creștere și creșterea economică redusă, limitează manevrabilitatea guvernului și optimismul investitorilor. Gigantul economic al Europei întâmpină dificultăți tot mai mari. Germania are o problemă și nimeni nu mai evită subiectul, nici măcar germanii. Din păcate, ceea ce Germania evită este identificarea corectă a sursei problemelor și abordarea acestora. Acesta nu este primul caz de acest gen din istoria recentă a Republicii Federale Germania. În secolul XXI, statul german a manifestat o tendință către strategii economice radicale, riscante și prost gândite. Încercarea de a baza o restructurare radicală a unei părți semnificative a economiei Uniunii pe resursele rusești – în principal gazul – s-a soldat cu o criză energetică bruscă și o explozie a inflației care a zguduit întreaga comunitate. Următoarea mișcare strategică a Bundestagului este de a transforma amenințările actuale în oportunități prin investiții masive în industria de apărare și infrastructură. Guvernul german consideră că extinderea capacităților militare va stimula economia, iar noile tehnologii dezvoltate pentru armată vor ajunge în cele din urmă în sectorul civil. Această strategie ar trebui să le permită să atragă capital, lucrători calificați și comenzi din alte țări europene. Sursa: Rheinmetall Germania are încă o datorie publică relativ scăzută și stabilă, iar baza sa industrială rămâne puternică. Amenințarea rusă este reală și pe termen lung, ceea ce ar trebui să asigure o cerere durabilă și stabilă de armament în întreaga Europă. Dacă procesul de reindustrializare și militarizare ar fi dus la bun sfârșit, acesta ar putea scoate țara din stagnarea economică și ar consolida și mai mult rolul Germaniei în Uniune. Cu toate acestea, cuvântul cheie aici este „succes”. Transferul de resurse financiare uriașe către sectorul apărării nu rezolvă problemele fundamentale de competitivitate. Ba chiar le poate adânci. Costurile forței de muncă și ale energiei vor crește, iar capitalul va fi direcționat acolo unde există cerere, în principal datorită comenzilor guvernamentale. Creșterea finanțării datoriei pe termen lung va priva Germania de unul dintre activele sale cheie, iar presiunea bugetară crescândă ar putea forța reduceri ulterioare, atunci când economia și bugetul sunt cele mai vulnerabile la acestea. Ca urmare, Germania decide din nou să joace „Va banque”. După o serie de decizii nereușite, marja lor de eroare s-a redus în mod evident. Miza nu este doar restabilirea propriei competitivități, ci și stabilitatea întregii Europe. Germania trebuie să acționeze cu mare prudență și să abordeze sursele problemelor, nu doar efectele acestora. Dacă următoarea manevră economică și strategică majoră se va dovedi greșită, costurile vor fi suportate nu numai de contribuabilii germani, ci și de partenerii economici și politici care depind de starea celei mai mari economii a continentului. RHM.DE (Interval D1) Sursa: xStation 5

