Deschiderea sesiunii din SUA: Piața puternică a muncii susține performanța acțiunilor 📈

Indicii de pe Wall Street se deschid într-o notă entuziastă, înregistrând câștiguri de 1,30-1,60%. De data aceasta, impulsul ascendent a venit de la datele solide privind piața muncii. Cu toate acestea, în fundal, câștigurile corporative solide continuă să joace un rol semnificativ. US500 Indicele este în creștere cu 1,40% astăzi, ajungând la 5.694 de puncte. Prețurile au revenit într-o zonă cheie de consolidare, unde este posibilă creșterea presiunii de vânzare. Această zonă a marcat deja un vârf local de două ori în 2024. După depășirile anterioare, a servit, de asemenea, ca un nivel de suport important în lunile următoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 Sezonul actual al raportărilor O creștere anuală a câștigurilor de 12,9%, în paralel cu o creștere a veniturilor de doar 4,5%, indică o îmbunătățire semnificativă a marjelor operaționale în rândul corporațiilor americane, în special în sectoarele tehnologiei și sănătății. Este vizibilă o polarizare sectorială clară, cu tehnologia și serviciile de comunicații pozișionate în frunte, iar energia și sectorul imobiliar în urmă - reflectând schimbările structurale din economia americană. Rata de depășire de 74,5% sugerează că analiștii continuă să subestimeze adaptabilitatea companiilor în contextul războiului comercial în curs. Rezultatele Apple de ieri Impact tarifar preconizat de 900 de milioane de dolari în trimestrul curent

Schimbarea lanțului de aprovizionare - majoritatea iPhone-urilor pentru piața americană vor proveni acum din India, nu din China

Relocarea producției de iPad, Mac, Apple Watch și AirPods în Vietnam pentru a evita tarifele ridicate de import din China

Incertitudinea continuă a politicii comerciale - Tim Cook a refuzat să prognozeze impactul tarifelor dincolo de trimestrul curent

Veniturile din China au scăzut la 16 miliarde de dolari, sub previziunile de 16,8 miliarde de dolari Rezultatele Amazon Ușoară dezamăgire în ceea ce privește veniturile Amazon Web Services (AWS) din primul trimestru - 29,27 miliarde de dolari față de 29,42 miliarde de dolari preconizate

Creșterea AWS a încetinit la 17%, în scădere de la 18,9% în Q4 - al treilea trimestru consecutiv în care nu s-au respectat previziunile privind veniturile

Previziuni pentru venitul operațional în Q2 între 13 și 17,5 miliarde de dolari, sub așteptările de 17,8 miliarde de dolari

Îngrijorările legate de tarifele de 145% impuse de Trump importurilor din China adaugă incertitudine orientărilor viitoare

Capex în creștere cu 74% de la an la an, la 24,3 miliarde de dolari, alocat parțial centrelor de date cu cipuri AI Alte știri despre companii Prețul acțiunilor Reddit (RDDT.US) a crescut cu 1,60% după ce veniturile din Q1 au crescut cu 61% anualizat(față de 52% așteptat), cu o creștere a numărului de utilizatori (DAU +23%, WAU +31%) și ARPU până la 23%. Compania a înregistrat un profit GAAP și a preconizat pentru trimestrul al doilea venituri de 410 milioane-430 milioane dolari (+46%-53%) și EBITDA ajustat de 110 milioane-130 milioane dolari (+până la 230%). Twilio (TWLO.US) a câștigat 2,40% datorită creșterii veniturilor cu 12% în Q1 și și-a majorat creșterea organică pentru întregul an la 7,5%-8,5%. Acesta a ridicat prognoza privind fluxul de numerar liber pentru 2025 la 850-875 milioane de dolari și a preconizat pentru al doilea trimestru venituri de 1,18-1,19 miliarde de dolari și EPS de 0,99-1,04 dolari. Block (XYZ.US) pierde 22% după ce pentru primul trimestru a ratat așteptările, în principal din cauza cheltuielilor reduse cu aplicațiile de numerar. Compania și-a redus estimările privind profitul brut pentru întregul an la 9,96 miliarde de dolari (față de 10,18 miliarde de dolari estimativ) și pentru al doilea trimestru la 2,45 miliarde de dolari (față de 2,54 miliarde de dolari). Prețul acțiunilor Roku (ROKU.US) a scăzut cu 11,50% după ce compania și-a redus previziunile privind veniturile pentru 2025 la 4,55 miliarde de dolari (față de 4,61 miliarde de dolari anterior) și a orientat veniturile pentru Q2 la 1,09 miliarde de dolari, sub așteptări, citând tarifele și presiunea macro.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."