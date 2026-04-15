Deschiderea sesiunii din SUA: Piața se menține aproape de nivelurile maxime

Deschiderea pieței din SUA se caracterizează printr-o volatilitate redusă și un interval de tranzacționare limitat. Cumpărătorii încep în mod evident să-și piardă avântul necesar pentru a depăși următorul nivel de rezistență, ceea ce este de înțeles având în vedere creșterea de aproximativ 12% față de minimul local. Prețurile contractelor futures pentru principalii indici (US500, US100) se situează într-un interval restrâns de aproximativ 0,2%. Sezonul raportărilor financiare continuă, iar rezultatele din sectorul financiar încep să apară treptat. Deși majoritatea băncilor și firmelor de investiții au reușit să raporteze venituri și profituri peste așteptări, marjele nete de dobândă sunt mult mai slabe în multe cazuri. Aceasta poate fi o încetinire temporară a pieței sau începutul unei încetiniri structurale. În ciuda incertitudinii, piața este susținută de declarațiile lui Donald Trump, care afirmă că pacea în Golful Persic este doar o chestiune de timp. Date macroeconomice: Indicele NY Empire s-a situat la 11, față de așteptările de -0,5 (anterior: -0,2).

În cursul zilei, investitorii vor vedea și stocurile săptămânale de țiței și distilați.

Spre sfârșitul sesiunii, vor fi publicate așa-numitul „Beige Book” și fluxurile nete TIC.

Informații suplimentare ar putea veni și din discursul doamnei Michele Bowman, membră FOMC. US100 (interval zilnic) Prețul se menține în apropierea unei zone puternice de rezistență, în jurul valorii de 26.000 de puncte. Este posibil ca piața să aibă nevoie în prezent de o consolidare înainte ca o depășire a maximelor recente să devină posibilă — această opinie este susținută de un indicator RSI vizibil ridicat. Dacă doresc să păstreze inițiativa cumpărătorii, este necesar să se mențină cotația indicelui cel puțin la nivelul de ~25.800. O îndepărtare de rezistență ar putea permite o corecție mai profundă și o revenire la nivelul retragerii Fibonacci de 23,6% sau chiar la nivelul retragerii Fibonacci de 38,2%. Sursă: xStation5 Știri despre companii: Broadcom (AVGO.US) : Compania a anunțat extinderea parteneriatului său cu Meta în ceea ce privește infrastructura de AI. Acțiunile au crescut cu aproximativ 3% la deschidere.

Robinhood (HOOD.US) : Platforma de tranzacționare financiară a înregistrat o creștere de peste 5% după ce autoritatea de reglementare din SUA (SEC) a ridicat restricțiile privind depozitele minime pentru așa-numitul day trading.

Cloudflare (NET.US): Compania a înregistrat o creștere de aproximativ 2% după ce a primit o recomandare pozitivă.

Micron (MU.US) : Un vicepreședinte al companiei a vândut acțiuni în valoare de 10 milioane de dolari; acțiunile au scăzut cu aproximativ 2%.

Rigetti Computing (RGTI.US) : Publicațiile Nvidia privind noile modele axate pe dezvoltarea tehnologiei cuantice susțin companiile din acest sector. Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 4%.

Snap (SNAP.US) : Compania a anunțat concedieri care afectează 16% din forța de muncă. Prețul acțiunilor a crescut cu aproximativ 7% în tranzacțiile din presesiune.

