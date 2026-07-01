Deschiderea sesiunii din SUA: Piața sub presiune din cauza datelor din SUA și a lipsei de orientări din partea lui Warsh

Principalii indici americani au deschis ședința sub nivelurile de închidere anterioare, întrucât cele mai recente date macroeconomice au temperat ușor încrederea investitorilor și au afectat starea de spirit pe termen scurt a pieței. Investitorii reacționează în primul rând la o serie de date mai slabe din sectorul manufacturier și la semne ale unei răciri treptate a pieței muncii, ceea ce sporește incertitudinea cu privire la ritmul creșterii economice în lunile următoare.
Indicatorul ISM din sectorul manufacturier și valorile finale PMI pentru sectorul manufacturier din SUA s-au situat sub așteptări, indicând o încetinire clară a activității industriale și o dinamică mai slabă a comenzilor noi. În același timp, raportul ADP a arătat că numărul locurilor de muncă din sectorul privat a crescut cu 98.000 în iunie, de asemenea sub previziuni, sugerând că piața muncii rămâne rezilientă, dar își pierde treptat din avânt.
În același timp, Kevin Warsh, la prima sa apariție publică la nivel global, a menținut un ton foarte prudent și a refuzat încă o dată să ofere vreo indicație cu privire la decizia Rezervei Federale din iulie privind rata dobânzii. El a subliniat că banca centrală nu va da semnale cu privire la mișcările viitoare, marcând o îndepărtare continuă de așa-numitele orientări prospective și o concentrare mai puternică asupra datelor viitoare, în special asupra indicatorilor de inflație și ai pieței muncii. Warsh a subliniat, de asemenea, că restabilirea stabilității prețurilor rămâne prioritatea principală, în timp ce scăderile recente ale volatilității și ale randamentelor obligațiunilor sugerează un mediu macroeconomic mai stabil.
Declarațiile sale au abordat și tema transformării tehnologice, el sugerând că Statele Unite ar putea fi unul dintre principalii beneficiari ai inteligenței artificiale, care ar putea stimula productivitatea și creșterea economică pe termen lung. De asemenea, el a anunțat formarea unor grupuri de lucru speciale menite să redefinească modul în care Rezerva Federală funcționează și comunică, reflectând o dezbatere mai amplă privind politica monetară într-un context de incertitudine sporită.
Sursa: XTB Research
Contractele futures pe acțiuni din SUA se mențin într-o fază de consolidare, tranzacționându-se într-un interval îngust, la niveluri aproape neschimbate. Nu există un catalizator clar care să indice o direcție, în timp ce datele recente din SUA continuă să indice o încetinire modestă a dinamicii economice. Combinația dintre indicatorii mai slabi din sectorul manufacturier și semnalele de răcire a pieței muncii sporește prudența investitorilor și limitează apetitul pentru risc. În același timp, piețele rămân într-o atitudine de așteptare, echilibrând operațiunile de realizare a profiturilor după câștigurile anterioare cu lipsa unor factori declanșatori suficient de puternici pentru o vânzare masivă sau o mișcare decisivă de creștere.
Sursa: xStation5
Știri despre companii
Sursa: XTB Research
Acțiunile Meta (META.US) înregistrează o creștere semnificativă în urma unor informații conform cărora compania ia în considerare lansarea unei platforme proprii de cloud pentru a comercializa capacitatea de calcul excedentară utilizată în dezvoltarea inteligenței artificiale. Conform relatărilor din presă, Meta analizează posibilitatea de a oferi clienților acces atât la modelele sale de AI, cât și la infrastructura de calcul, ceea ce ar putea poziționa compania astfel încât să concureze cu marii furnizori de servicii cloud, precum Amazon, Microsoft și Google. Această mișcare ar ajuta Meta să-și valorifice mai bine investițiile de miliarde de dolari în centrele de date și să-și reducă dependența de veniturile din publicitate. Investitorii au reacționat pozitiv, considerând inițiativa ca un potențial nou motor de creștere pe termen lung într-unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere de pe piața tehnologică.
Sony (SONY.US) a anunțat că, începând din ianuarie 2028, toate jocurile noi pentru PlayStation vor fi lansate exclusiv în format digital, marcând sfârșitul producției de discuri fizice pentru titlurile noi. Jocurile lansate înainte de această dată vor fi în continuare disponibile pe suport fizic, iar compania invocă popularitatea crescândă a distribuției digitale și schimbarea preferințelor jucătorilor drept motivele principale care stau la baza acestei decizii.
Nike (NKE.US) a dezamăgit investitorii cu raportul privind rezultatele financiare, determinând un declin al prețului acțiunilor la cel mai scăzut nivel din ultimii peste zece ani. Piața a reacționat negativ în principal la previziunile slabe și la provocările persistente legate de cerere, în special în China. Cu toate acestea, analiștii consideră în continuare că această companie ar putea reveni treptat pe o traiectorie de creștere datorită schimbărilor strategice sub noua conducere și unei game de produse actualizate, deși se preconizează că procesul de redresare va dura mai mult decât se anticipase inițial.
ServiceNow (NOW.US) a înregistrat o creștere după ce analiștii de la Guggenheim au revizuit în sens pozitiv ratingul acțiunilor. Aceștia susțin că recenta corecție a făcut ca evaluarea să devină din nou mai atractivă, în timp ce poziția puternică a companiei în domeniul software-ului pentru întreprinderi și soluțiile sale bazate pe inteligență artificială, aflate în plină expansiune, ar putea continua să susțină creșterea profiturilor.
Constellation Brands (STZ.US) înregistrează o creștere, în ciuda faptului că nu a îndeplinit așteptările privind veniturile din primul trimestru. Investitorii s-au concentrat, în schimb, pe profiturile mai mari decât se aștepta, pe performanța solidă din segmentul berii și pe perspectivele îmbunătățite privind fluxul de numerar liber. Un sprijin suplimentar a venit din partea dividendului trimestrial de 1,03 dolari pe acțiune, alături de răscumpărările continue de acțiuni și de reafirmarea previziunilor pentru întregul an.
Warsh, de la Fed, temperează tonul hawkish și dă speranțe susținătorilor aurului 🟡
ISM: Scădere în sectorul manufacturier din SUA
Industria de apărare își recuperează pierderile – este aceasta o schimbare de tendință?
Comentariu despre piața valutară: Trei monede, o singură temă. Dolarul în ascensiune!
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."