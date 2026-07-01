Deschiderea sesiunii din SUA: Piața sub presiune din cauza datelor din SUA și a lipsei de orientări din partea lui Warsh

Principalii indici americani au deschis ședința sub nivelurile de închidere anterioare, întrucât cele mai recente date macroeconomice au temperat ușor încrederea investitorilor și au afectat starea de spirit pe termen scurt a pieței. Investitorii reacționează în primul rând la o serie de date mai slabe din sectorul manufacturier și la semne ale unei răciri treptate a pieței muncii, ceea ce sporește incertitudinea cu privire la ritmul creșterii economice în lunile următoare.

Indicatorul ISM din sectorul manufacturier și valorile finale PMI pentru sectorul manufacturier din SUA s-au situat sub așteptări, indicând o încetinire clară a activității industriale și o dinamică mai slabă a comenzilor noi. În același timp, raportul ADP a arătat că numărul locurilor de muncă din sectorul privat a crescut cu 98.000 în iunie, de asemenea sub previziuni, sugerând că piața muncii rămâne rezilientă, dar își pierde treptat din avânt.

În același timp, Kevin Warsh, la prima sa apariție publică la nivel global, a menținut un ton foarte prudent și a refuzat încă o dată să ofere vreo indicație cu privire la decizia Rezervei Federale din iulie privind rata dobânzii. El a subliniat că banca centrală nu va da semnale cu privire la mișcările viitoare, marcând o îndepărtare continuă de așa-numitele orientări prospective și o concentrare mai puternică asupra datelor viitoare, în special asupra indicatorilor de inflație și ai pieței muncii. Warsh a subliniat, de asemenea, că restabilirea stabilității prețurilor rămâne prioritatea principală, în timp ce scăderile recente ale volatilității și ale randamentelor obligațiunilor sugerează un mediu macroeconomic mai stabil.

Declarațiile sale au abordat și tema transformării tehnologice, el sugerând că Statele Unite ar putea fi unul dintre principalii beneficiari ai inteligenței artificiale, care ar putea stimula productivitatea și creșterea economică pe termen lung. De asemenea, el a anunțat formarea unor grupuri de lucru speciale menite să redefinească modul în care Rezerva Federală funcționează și comunică, reflectând o dezbatere mai amplă privind politica monetară într-un context de incertitudine sporită.

Sursa: XTB Research

Contractele futures pe acțiuni din SUA se mențin într-o fază de consolidare, tranzacționându-se într-un interval îngust, la niveluri aproape neschimbate. Nu există un catalizator clar care să indice o direcție, în timp ce datele recente din SUA continuă să indice o încetinire modestă a dinamicii economice. Combinația dintre indicatorii mai slabi din sectorul manufacturier și semnalele de răcire a pieței muncii sporește prudența investitorilor și limitează apetitul pentru risc. În același timp, piețele rămân într-o atitudine de așteptare, echilibrând operațiunile de realizare a profiturilor după câștigurile anterioare cu lipsa unor factori declanșatori suficient de puternici pentru o vânzare masivă sau o mișcare decisivă de creștere.

Sursa: xStation5

Știri despre companii

Sursa: XTB Research

Acțiunile Meta (META.US) înregistrează o creștere semnificativă în urma unor informații conform cărora compania ia în considerare lansarea unei platforme proprii de cloud pentru a comercializa capacitatea de calcul excedentară utilizată în dezvoltarea inteligenței artificiale. Conform relatărilor din presă, Meta analizează posibilitatea de a oferi clienților acces atât la modelele sale de AI, cât și la infrastructura de calcul, ceea ce ar putea poziționa compania astfel încât să concureze cu marii furnizori de servicii cloud, precum Amazon, Microsoft și Google. Această mișcare ar ajuta Meta să-și valorifice mai bine investițiile de miliarde de dolari în centrele de date și să-și reducă dependența de veniturile din publicitate. Investitorii au reacționat pozitiv, considerând inițiativa ca un potențial nou motor de creștere pe termen lung într-unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere de pe piața tehnologică.

Sony (SONY.US) a anunțat că, începând din ianuarie 2028, toate jocurile noi pentru PlayStation vor fi lansate exclusiv în format digital, marcând sfârșitul producției de discuri fizice pentru titlurile noi. Jocurile lansate înainte de această dată vor fi în continuare disponibile pe suport fizic, iar compania invocă popularitatea crescândă a distribuției digitale și schimbarea preferințelor jucătorilor drept motivele principale care stau la baza acestei decizii.

Nike (NKE.US) a dezamăgit investitorii cu raportul privind rezultatele financiare, determinând un declin al prețului acțiunilor la cel mai scăzut nivel din ultimii peste zece ani. Piața a reacționat negativ în principal la previziunile slabe și la provocările persistente legate de cerere, în special în China. Cu toate acestea, analiștii consideră în continuare că această companie ar putea reveni treptat pe o traiectorie de creștere datorită schimbărilor strategice sub noua conducere și unei game de produse actualizate, deși se preconizează că procesul de redresare va dura mai mult decât se anticipase inițial.

ServiceNow (NOW.US) a înregistrat o creștere după ce analiștii de la Guggenheim au revizuit în sens pozitiv ratingul acțiunilor. Aceștia susțin că recenta corecție a făcut ca evaluarea să devină din nou mai atractivă, în timp ce poziția puternică a companiei în domeniul software-ului pentru întreprinderi și soluțiile sale bazate pe inteligență artificială, aflate în plină expansiune, ar putea continua să susțină creșterea profiturilor.

Constellation Brands (STZ.US) înregistrează o creștere, în ciuda faptului că nu a îndeplinit așteptările privind veniturile din primul trimestru. Investitorii s-au concentrat, în schimb, pe profiturile mai mari decât se aștepta, pe performanța solidă din segmentul berii și pe perspectivele îmbunătățite privind fluxul de numerar liber. Un sprijin suplimentar a venit din partea dividendului trimestrial de 1,03 dolari pe acțiune, alături de răscumpărările continue de acțiuni și de reafirmarea previziunilor pentru întregul an.