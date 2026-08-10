Rezumatul zilei: Eșecul negocierilor din Golf, prețurile petrolului și gazelor naturale cresc vertiginos

SUA Ședința de luni a fost marcată de un nivel neobișnuit de scăzut al volatilității, nemaiîntâlnit în ultimele luni. Principalii indici americani au înregistrat scăderi cuprinse între aproximativ 0,2% și 0,6%. Cotațiile indicelui Russell 2000 s-au dovedit a fi cele mai volatile.

În absența unor comunicate importante din partea companiilor și a datelor macroeconomice, atenția investitorilor s-a îndreptat către Iran. Desfășurarea unei noi runde de negocieri este din ce în ce mai puțin probabilă, iar anxietatea și nerăbdarea investitorilor se reflectă clar în prețurile materiilor prime. Donald Trump însuși a abordat o serie de cereri iraniene într-o postare pe platforma Truth Social. Se pare că acesta a răspuns negativ la cererile Iranului privind reparațiile. Reprezentanții iranieni ar fi declarat că situația din Strâmtoarea Hormuz nu va reveni la starea dinainte de februarie 2025.

O serie de firme de investiții și-au revizuit în sens ascendent țintele de sfârșit de an pentru indicele S&P 500.

Noul președinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, a finalizat procesul de vânzare a activelor sale financiare, în conformitate cu procedura impusă de comitetul de etică al Fed. Știri despre companii, SUA Apple (AAPL.US): Acțiunile scad cu aproximativ 1% după ce au primit o recomandare negativă din partea unei bănci de investiții. Analiștii au menționat presiunea asupra marjelor și prețurilor pentru noile modele de iPhone ca factor principal.

Intel (INTL.US): Producătorul american de cipuri înregistrează o scădere de până la 3% la deschiderea bursei, după ce a anunțat o nouă emisiune de acțiuni pentru a-și finanța investițiile. Oferta are o valoare de până la 15 miliarde USD.

Monday.com (MNDY.US): Furnizorul de software înregistrează o scădere de până la 9% după publicarea rezultatelor financiare. În ciuda unor rezultate care au depășit clar consensul pieței (Venituri: 364,6 milioane USD față de 355 milioane USD; EPS: 1,48 USD față de 1,11 USD), previziunile dezamăgitoare au îngrijorat în mod evident acționarii.

Berkshire Hathaway (BRKB.US): Compania de investiții înregistrează astăzi o creștere de peste 2%, în ciuda unor rezultate moderate. Creșterile ușoare ale profitului operațional sunt compensate de anunțul privind răscumpărări substanțiale de acțiuni. Europa Indicii europeni se află sub o presiune puternică din partea prețurilor la gaz, care au crescut brusc pe fondul negocierilor cu Iranul, care par din ce în ce mai puțin promițătoare. Contractele futures pe majoritatea indicilor europeni importanți încheie ziua în ușoară scădere. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie înregistrează cea mai slabă performanță a zilei, scăzând cu aproximativ 0,5%. Știri despre companii, Europa Vistry Group: Acțiunile scad cu 12% în urma unor informații conform cărora Allianz ar putea reduce acoperirea asigurării de credit comercial pentru furnizorii de materiale de construcții din Marea Britanie.

Stabilus: Grupul înregistrează o scădere de aproximativ 5% după ce a anunțat rezilierea contractului cu actualul director financiar al companiei.

Volkswagen AG: Se pare că principalii acționari ai companiei, familiile Porsche și Piëch, exercită presiuni asupra altor acționari importanți pentru a susține un program planificat de reforme radicale în cadrul companiei. Acțiunile scad cu aproximativ 1%. Forex Yenul se depreciază din nou rapid. Moneda japoneză înregistrează pierderi zdrobitoare față de majoritatea monedelor importante. Lira sterlină se apreciază cel mai mult față de yen, cu până la 1%. Acestea sunt urmate de dolarul american și de euro, care au crescut cu 0,9%, respectiv 0,7%.

Francul elvețian este, de asemenea, mai slab, scăzând cu 0,3% până la 0,5% față de principalele monede. Mărfuri Prețurile hidrocarburilor înregistrează din nou creșteri puternice, determinate de eșecul presupus al negocierilor dintre Oman, Iran și SUA.

Petrolul, atât Brent, cât și WTI, crește cu peste 6%. Brentul revine peste nivelul de 87 USD pe baril.

Prețurile gazelor naturale din Europa înregistrează o creștere abruptă. Contractele au crescut cu peste 13% în sesiunea de astăzi, ajungând la 61 EUR.

Argintul își recuperează o parte din pierderi după ce a atins nivelul de aproximativ 55 USD. Prețurile cresc cu aproximativ 2%. Criptomonede Sentimentul pe piața criptomonedelor este clar negativ luni. Marea majoritate a token-urilor înregistrează scăderi.

Cea mai mare scădere dintre token-urile majore este înregistrată de Ethereum, care a scăzut cu aproximativ 2,5% și se situează sub nivelul de 1.880 USD.

Bitcoin și Solana urmează îndeaproape, înregistrând, de asemenea, scăderi de aproximativ 2%. Bitcoin revine sub pragul de 64.000 USD.

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