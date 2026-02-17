Deschiderea sesiunii din SUA: Piața sub presiunea Iranului și a sectorului AI

Prima sesiune americană din această săptămână are loc marți, din cauza sărbătorii de ieri. Investitorii par cel puțin ușor îngrijorați. Presiunea asupra evaluării provine în principal din îngrijorările legate de situația companiilor din domeniul tehnologiei. O parte a pieței vede o amenințare serioasă la adresa modelelor de afaceri tradiționale, în timp ce alții indică riscurile sistemice legate de cheltuielile de capital excesive. Situația nu este ajutată de tensiunile crescânde dintre Iran și SUA. Contractele futures pe indicii principali sunt în scădere înainte de deschiderea pieței și la scurt timp după deschidere. Cea mai mare scădere este înregistrată de US100, cu peste 0,6%, în timp ce contractele futures DOW se mențin cel mai bine, cu scăderi de aproximativ 0,3%. Date macroeconomice: A fost publicată inflația pentru ianuarie în Canada. Valoarea a fost sub așteptări, iar încetinirea creșterii prețurilor continuă să se extindă. Inflația CPI anualizată a scăzut la 2,3%.

ADP a publicat variația săptămânală a ocupării forței de muncă în SUA. Datele din sectorul privat sugerează o creștere a locurilor de muncă de 10.300. Aceasta reprezintă o creștere față de sfârșitul lunii ianuarie și februarie, dar cifra rămâne sub medie.

Indicele NY Empire State pentru sectorul manufacturier a depășit așteptările și a scăzut de la 7,7 la 7,1, față de 6,4 cât se aștepta.

Indicele CB Employment Trends pentru ianuarie a fost de 105, față de valoarea anterioară de 104,27. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Cumpărătorii se luptă să recâștige inițiativa în indice. Revenirea de la nivelul retragerii Fibonacci de 61,8% a fost repede respinsă. Prețul rămâne sub mediile mobile de 50 și 100. Nivelul cheie de apărat este cel al retragerii Fibonacci de 50%. Dacă oferta împinge prețul semnificativ sub nivelul de ~24.500, se poate aștepta o corecție suplimentară, cu o mișcare către media mobilă de 200 de perioade și nivelul Fibonacci de 61,8%. Știri despre companii: Norwegian Cruise (NCLH.US) : Operatorul de nave de croazieră a înregistrat o creștere de aproximativ 6% după ce WSJ a raportat că Elliott Investments a cumpărat o participație semnificativă.

Zim Integrated Shipping (ZIM.US) : Acțiunile au crescut cu 35% după confirmarea achiziției companiei de către Hapag-Lloyd AG.

Warner Bros (WBD.US) : Acțiunile au crescut cu 2% după ce s-a anunțat că negocierile de achiziție cu Paramount și Skydance au fost reluate. Palo Alto (PANW.US) : Unul dintre liderii în domeniul securității cibernetice își va publica astăzi rezultatele. Piața se așteaptă la un EPS de 9,3-9,4 USD în trimestrul IV și la venituri de cel puțin 2,5 miliarde USD.

