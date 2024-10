Deschiderea sesiunii din SUA: Piețele reacționează la raportul NFP, Guidewire Software și Smartsheet câștigă după rapoarte

Wall Street alunecă după o deschidere pozitivă

US100 se apropie de un nivel important de suport

Guidewire Software și Smartsheet avansează după publicarea rezultatelor Piețele americane deschid sesiunea de vineri în scădere. Nasdaq evoluează peste nivelul cheie de suport și pierde cel mai mult, în timp ce S&P500 este aproximativ plat. Dow Jones încearcă să rămână în teritoriu pozitiv. Atenția investitorilor este complet concentrată pe încercarea de a reacționa la datele privind salariile. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea actuală observată pe Wall Street. Sursa: xStation 5 Repartizarea pe sectoare a indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance L.P Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, este în scădere pentru a patra zi consecutiv. Un nivel de suport cheie va fi retragerea Fibonacci de 38,2% situată la nivelul de 18.738, care se află în apropierea benzii Bollinger inferioare. Dacă este depășită, următorul nivel de suport va fi media mobilă de 200 de sesiuni de la nivelul de 18.376 și retragerea Fibonacci de 23,6%. Pentru ca taurii să recâștige controlul, rezistența de la retragerea Fibonacci de 50% și media mobilă de 100 de perioade din jurul valorii de 19.167 trebuie să fie depășită. Aceasta ar fi, de asemenea, deasupra maximului de ieri, un punct de plecare bun pentru moment. RSI are o tendință lentă de scădere, iar MACD arată un sentiment bearish. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Acțiunile Smartsheet (SMAR.US) au crescut cu 4,6% în presesiune, după ce compania de software pentru aplicații a raportat rezultate pentru al doilea trimestru care au depășit așteptările și și-a majorat previziunile pentru întregul an privind câștigurile ajustate. Profitul pe acțiune ajustat al Smartsheet din al doilea trimestru, de 0,44 dolari, a depășit semnificativ estimările de 0,30 dolari, în timp ce veniturile de 276,4 milioane de dolari au depășit estimările de 274 milioane de dolari. Compania și-a majorat estimările privind profitul pe acțiune ajustat pentru întregul an 2025 la 1,36-1,39 dolari de la 1,22-1,29 dolari anterior. Analiștii au remarcat faptul că Smartsheet se concentrează pe întreprinderi și continuă să își izoleze rezultatele în raport cu colegii săi, în ciuda creșterii slabe a veniturilor și ARR. REZULTATELE PENTRU CEL DE-AL DOILEA TRIMESTRU 2025 EPS ajustat: 0,44 USD față de estimarea de 0,30 USD

Venituri: 276,4 milioane USD (+17% YoY) față de estimarea de 274 milioane USD

Venituri din abonamente: 263,5 milioane de dolari (+19% YoY) față de estimarea de 260,4 milioane de dolari

Flux de numerar gratuit: 57,2 milioane de dolari (+26% YoY) față de estimarea de 50,3 milioane de dolari PREVIZIUNI PENTRU ANUL FISCAL 2025 EPS ajustat: între 1,36 și 1,39 dolari (creștere de la 1,22 la 1,29 dolari)

Venituri: 1,12 miliarde de dolari (menținute)

Flux de numerar net liber: 240 milioane de dolari AcțiunileSalesforce (CRM.US) au scăzut cu 0,4% în presesiune după ce compania de software a acceptat să achiziționeze furnizorul de soluții de management și protecție a datelor Own pentru 1,9 miliarde de dolari. Analiștii sunt în general optimiști cu privire la această tranzacție, considerând că produsul Data Cloud al Salesforce, care a înregistrat o adopție robustă, reprezintă un avantaj strategic. Prețul de achiziție reprezintă o reducere semnificativă față de evaluarea anterioară a Own de 3,3 miliarde de dolari. Salesforce se așteaptă ca tranzacția să aibă un efect de creștere pe baza fluxului de numerar liber începând cu al doilea an de la încheierea tranzacției, fără nicio modificare a orientărilor sale financiare pentru anul fiscal 2025 sau a programului de returnare de capital. DETALII PRIVIND ACHIZIȚIA Prețul de achiziție: 1,9 miliarde de dolari

Încheiere preconizată: Al patrulea trimestru al anului fiscal 2025 al Salesforce

Accreție: Așteptată pe baza FCF începând cu al doilea an după închidere

Nicio modificare a orientărilor financiare pentru anul fiscal 2025 sau a programului de returnare a capitalului Acțiunile Guidewire Software (GWRE.US) au crescut cu 7,7% în presesiune după ce compania de software pentru asigurări de bunuri și accidente a raportat rezultate pentru al patrulea trimestru care au depășit așteptările și a oferit o perspectivă peste consens atât pentru venituri, cât și pentru profitul operațional ajustat. Profitul operațional ajustat al Guidewire de 0,62 USD în trimestrul al patrulea a depășit estimările de 0,54 USD, în timp ce veniturile de 291,5 milioane USD au depășit estimările de 284 milioane USD. Estimările privind veniturile companiei pentru întregul an 2025, cuprinse între 1.135 și 1.149 de milioane de dolari, au depășit, de asemenea, estimările. REZULTATELE PENTRU TRIMESTRUL AL PATRULEA 2024 EPS ajustat: 0,62 USD față de estimarea de 0,54

Venituri: 291,5 milioane de dolari (+8% YoY) față de estimarea de 284 milioane de dolari

Venituri din abonamente și asistență: 151,8 milioane USD (+29% YoY) față de estimarea de 149,2 milioane USD

Venituri din licențe: 88,9 milioane de dolari (-12% YoY) față de estimarea de 85,8 milioane de dolari PREVIZIUNI PENTRU ANUL FISCAL 2025 Venituri: 1.135 milioane de dolari până la 1.149 milioane de dolari

Venituri anuale recurente totale (ARR): 995 milioane de dolari până la 1.005 milioane de dolari

Venit operațional ajustat: de la 157 la 171 de milioane de dolari

Flux de numerar operațional: între 220 și 250 de milioane de dolari

