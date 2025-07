Rezumatul dimineții (09.07.2025)

Sesiunea din SUA s-a încheiat în general plat, indicele S&P 500 înregistrând o scădere marginală de 0,07%, în timp ce Nasdaq a avansat cu 0,03%. Ambii indici futures sunt în prezent în scădere cu 0,11%.

Piețele asiatice înregistrează sentimente mixte pe fondul incertitudinii continue legate de tarifele americane. Indicele JAP225 a scăzut cu 0,4%, iar indicele chinez CHN.cash a înregistrat o scădere de 0,66%. În schimb, indicele CH50cash , care reprezintă cele mai mari 50 de companii listate la Shanghai și Shenzhen, a câștigat peste 0,8%.

Donald Trump și-a anunțat intenția de a trimite în zilele următoare o scrisoare în care detaliază un acord comercial cu Uniunea Europeană.

Surse din cadrul UE indică faptul că se așteaptă un acord provizoriu încă din această săptămână, pe baza unei taxe vamale de 10%. Trump ar solicita, de asemenea, o taxă vamală de 17% pentru produsele agricole.

Trump ar urma să prezinte astăzi condițiile comerciale pentru șapte țări.

Potrivit Bessent, veniturile din tarife ar urma să depășească 300 de miliarde de dolari în acest an, după ce au atins deja 100 de miliarde de dolari. Numai în luna mai, încasările din tarife au crescut de patru ori față de aceeași perioadă a anului trecut.

Donald Trump a anunțat ieri impunerea unui tarif de 50% asupra cuprului, care va intra în vigoare în termen de 30 de zile. Prețurile cuprului pe COMEX au crescut cu până la 12% la un moment dat, în timp ce prețurile LME au rămas în mare parte neafectate, probabil din cauza orelor de închidere a sesiunii. Este de remarcat faptul că diferența de preț între COMEX și LME în acest an a fost substanțială, determinată de îngrijorările legate de tarifele SUA. Este posibil ca noile tarife să reducă exporturile de cupru către SUA, crescând disponibilitatea ofertei în alte regiuni ale lumii și reducând astfel presiunea asupra prețurilor la alte burse. Se preconizează că țări precum Chile, Peru și Mexic vor fi cele mai afectate de tarifele la cupru.

EURUSD menține o volatilitate redusă și rămâne peste nivelul de 1,1700. Aurul continuă să scadă, tranzacționându-se ușor sub 3.300 USD pe uncie.

World Gold Council raportează că deținerile de aur ale ETF-urilor au crescut cu aproape 400 de tone în prima jumătate a anului, ajungând la aproximativ 3.600 de tone. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere din ultimii cinci ani. Recordul pentru aur în ETF-uri a fost stabilit în octombrie 2020, la aproximativ 3.900 de tone. Creșterea deținerilor de ETF-uri în aur reflectă cererea robustă pentru active refugiu.

RBNZ a menținut ratele dobânzilor la 3,25%, o decizie în linie cu așteptările pieței.

Rata inflației din China a crescut la 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind așteptările de 0,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la o valoare anterioară de -0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este prima inflație pozitivă înregistrată din martie.

Piața anticipează că RBA , care ieri a menținut ratele dobânzilor neschimbate, va reveni la reducerile de rate în august.

Goldman Sachs a ridicat prognoza pentru S&P 500 de la 6.100 de puncte la 6.600 de puncte. Firma anticipează câștiguri corporative puternice, reduceri suplimentare ale ratelor de către Rezerva Federală și presiuni inflaționiste limitate din partea tarifelor.

Kevin Hassett este luat în considerare pentru funcția de președinte al Rezervei Federale, potrivit Wall Street Journal. Hassett, consilier economic al lui Trump, este considerat cel mai puțin independent candidat pentru această funcție. Speculațiile anterioare pentru funcția de președinte al Fed includeau numele lui Bessent, Lutnick sau ale actualilor membri ai FOMC, Waller sau Bowman.

