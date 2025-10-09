Deschiderea sesiunii din SUA: Rapoartele Pepsico și Delta; S&P500 rămâne aproape de maxime↔️

Aspecte esențiale Piața americană se deschide aproape de ultimul preț de închidere

Delta și PepsiCo depășesc estimările

China folosește metalele rare împotriva Occidentului

Powell absent de la conferința FOMC

Deschiderea de astăzi a piețelor bursiere din Statele Unite se desfășoară într-o atmosferă moderat rece. Investitorii, după euforia de ieri, abordează tranzacționarea cu mai multă prudență, analizând atât rezultatele companiilor, cât și situația macroeconomică în contextul închiderii administrației federale. Majoritatea indicilor la deschidere rămân în jurul nivelurilor de închidere de ieri. Contractele pe US100 scad cu 0,20%. Sursa: Bloomberg Finance Lp Sectoarele minier și financiar înregistrează astăzi cele mai bune performanțe. Sectorul IT și comercianții cu amănuntul în sens larg rămân în urmă. Ședința de ieri a adus noi maxime istorice pentru principalii indici. Publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale a fost interpretată de piață ca o confirmare a unei poziții moderate în politica monetară. Participanții la piață au interpretat conținutul protocolului ca un semnal că Fed intenționează să reducă ratele cu 25 de puncte de bază la următoarea ședință. Blocajul guvernamental din SUA continuă, iar majoritatea datelor macroeconomice cheie nu sunt publicate. Președintele Fed, Jerome Powell, nu a putut participa la conferința planificată, privând piața de indicii importante privind traiectoria viitoare a politicii monetare. Lipsa comunicării din partea autorităților monetare într-o situație de acces limitat la date poate spori incertitudinea investitorilor. La nivel corporativ, rapoartele trimestriale ale PepsiCo și Delta Air Lines atrag atenția. Ambele companii au publicat rezultate peste așteptări, oferind informații valoroase despre starea consumatorilor americani în condiții de transparență macroeconomică limitată. Raportul Delta a fost deosebit de bine primit după ce CEO-ul companiei a subliniat că închiderea actuală a guvernului federal nu afectează operațiunile curente ale companiei, ceea ce a susținut tranzacționarea în pre-sesiune a transportatorului. US500 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Prețul este în prezent foarte aproape de maximele istorice, ceea ce înseamnă, printre altele, că spațiul pentru o potențială corecție pare relativ mare. Având în vedere intervalele corecțiilor anterioare, o posibilă retragere ar putea ajunge chiar la limita inferioară a canalului de creștere (marcat cu roșu) și în jurul valorii de 6.700 de puncte. Cu toate acestea, pentru ca un astfel de scenariu să se materializeze, o depășire clară a celui mai apropiat suport local în zona de .6750 de puncte rămâne o condiție cheie. Un factor suplimentar care susține partea ofertei este nivelul relativ ridicat al indicatorului RSI, care oscilează în jurul valorii de 70 de puncte, semnalând supra-cumpărarea și creșterea riscului de retragere pe termen scurt. Știri despre companii: Nvidia (NVDA.US) - Cea mai mare companie din lume crește la deschidere cu aproximativ 1%. Acest lucru este determinat de știrile pozitive conform cărora producătorul de cipuri a început să vândă cipurile sale AI în Emiratele Arabe Unite, ca parte a unei noi inițiative comerciale a președintelui SUA.

US Rare Metals (USAR.US) - Companiile legate de extracția și rafinarea metalelor rare sunt în creștere pe fondul noilor restricții impuse de China, care forțează creșterea producției în țările dezvoltate. US Rare Metals înregistrează o creștere de peste 6% la deschidere.

Apogee Therapeutics (APGE.US) - Compania de biotehnologie înregistrează o scădere de peste 6% la deschidere. Evaluarea ofertei publice anunțate anterior la 41 USD a fost considerată nefavorabilă de către piață.

PepsiCo (PEP.US) - Producătorul de băuturi răcoritoare a publicat rezultate care au depășit ușor așteptările pieței în ceea ce privește EPS (2,29, estimat 2,26) și veniturile (23,94 miliarde de dolari, estimat 23,86 miliarde de dolari). La conferința privind rezultatele financiare, CEO-ul a indicat planuri de reducere a costurilor pentru a crește marjele și a menționat că cererea din Asia este în favoarea companiei.

Freeport (FCX.US) - Companiile miniere de cupru sunt în creștere pe fondul sentimentului pozitiv față de metalul industrial și al previziunilor de creștere în următorii ani. Compania înregistrează o creștere de aproximativ 2% la deschiderea bursei.

Diginex Inc (DGNX.US) - Compania producătoare de software înregistrează o creștere de aproximativ 30% pentru a doua sesiune consecutivă. Acest lucru se datorează creșterii strategice a companiei în direcția criptomonedelor, tokenizării și AI.

Delta Airlines (DAL.US) - Liderul companiilor aeriene americane și-a publicat astăzi rezultatele, care au depășit așteptările. Aceasta este o informație deosebit de importantă, care permite evaluarea puterii afacerilor și consumatorilor americani în condiții de transparență macroeconomică redusă. Compania înregistrează o creștere de peste 5% la deschidere, grație asigurărilor date de CEO că închiderea guvernului nu a afectat rezultatele și compania înregistrează venituri operaționale record datorită cererii din partea clienților premium.

