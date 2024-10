Deschiderea sesiunii din SUA: Raportul CPI nu reușește să impresioneze piețele 🔎

Indicii scad la deschiderea sesiunii de pe Wall Street

Dolarul se tranzacționează în creștere

Randamentele obligațiunilor cresc Piața a reacționat mixt la publicarea datelor CPI. Raportul a arătat un declin accentuat al inflației globale la cel mai scăzut nivel înainte de creșterea prețurilor. Cu toate acestea, investitorii sperau la o surpriză similară pentru inflația de bază. Dar datele de bază s-au dovedit a fi chiar ușor peste așteptări. În timp ce datele anuale au îndeplinit așteptările, datele lunare au fost ușor în creștere. Această creștere este cauzată de o revenire a prețurilor locuințelor de închiriat, care, teoretic, nu este de obicei determinată de cerere. Prin urmare, calea către reducerea ratei dobânzii săptămâna viitoare este practic deschisă. La momentul publicării, o reducere de 25 de puncte de bază pare cea mai probabilă. Imediat după publicare, dolarul s-a întărit semnificativ, iar randamentele obligațiunilor au crescut dinamic. Acest lucru înseamnă că piețele sperau la valori ușor mai scăzute ale inflației de bază și, prin urmare, așteptările pentru o reducere mai mare, adică de 50 de puncte de bază, sunt acum mult mai scăzute. Cu toate acestea, în timp, reacția inițială a fost ștearsă, iar contractele pe indici au fost chiar notate în plus la un moment dat. Deschiderea sesiunii de numerar din SUA a sporit presiunea descendentă, împingând astfel principalele indicii de referință în jos. În prezent, US500 este în scădere cu 0,80% la 5.450 puncte, US100 în scădere cu 0,20% la 18.800 puncte, iar US2000 în scădere cu 1,40% la 2.070 puncte. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 Indicele înregistrează pierderi astăzi după o volatilitate ridicată în timpul publicării datelor CPI. Acum se pare că urșii preiau controlul, iar indicele poate găsi o altă zonă de suport în jurul valorii de 5.440 puncte. Următorul nivel notabil este în jurul valorii de 5.300-5.330 puncte, care a fost un nivel tehnic eficient de trei ori în trecut. Sursa: xStation 5 Știri despre companii Prețul acțiunilor Dave & Buster's Entertainment (PLAY.US) a crescut cu peste 6% după rezultatele din al doilea trimestru. În ciuda faptului că a ratat estimările privind veniturile cu o scădere de 6,3% a vânzărilor comparabile, compania a depășit așteptările privind profitul și a obținut o creștere de 8,1% a EBITDA ajustat prin gestionarea eficientă a costurilor. Acțiunile GameStop (GME.US) au scăzut cu 13,50% în urma rezultatelor din al doilea trimestru. Compania a depășit previziunile privind profitul, dar a înregistrat o scădere semnificativă a vânzărilor cu 32%, vânzările de software scăzând la 26% din veniturile totale de la 34,1% anul trecut. De asemenea, cheltuielile de vânzare, generale și administrative au crescut, reprezentând 33,7% din vânzări. Viking Therapeutics câștigă 5,65% la deschidere, datorită recomandării de cumpărare a JPMorgan, înainte de publicarea datelor studiului clinic al pastilei pentru obezitate. Medicamentul este așteptat să fie lansat în 2025, cu vânzări estimate la 1 mld. dolari până în 2035. Potrivit analiștilor băncii, un câștig de 30-60% pe acțiunile companiei este foarte fezabil. Gary Kelly, directorul general al Southwest Airlines, va demisiona din funcție anul viitor. Consiliul de administrație al companiei așteaptă o remaniere, optată de Elliott Investment Management, care a achiziționat o participație de aproape 2 mld. dolari în iunie. Acțiunile Carrier se tranzacționează în prezent cu 0,6% mai jos. Acțiunile Trump Media & Technology (DJT.US) au scăzut cu 15% după dezbaterea prezidențială americană. Un sondaj CNN a indicat că 63% dintre telespectatori au considerat că Kamala Harris a câștigat dezbaterea, față de 37% pentru Donald Trump, având un impact negativ asupra acțiunilor.

