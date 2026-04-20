Deschiderea sesiunii din SUA: Revenirea preocupărilor geopolitice afectează piețele 💥

Indicii bursieri americani deschid ședința de astăzi cu scăderi accentuate, cedând o parte din maximele record înregistrate săptămâna trecută. Contractele futures pe Dow Jones Industrial Average (US30) sunt în scădere cu aproximativ 0,9%, S&P 500 (US500) este în scădere cu 0,8%, iar Nasdaq-100 (US100), dominat de companiile din sectorul tehnologic, este, de asemenea, în scădere cu 0,8%. Indicele Russell 2000 (US2000) al companiilor mai mici arată o slăbiciune similară, în scădere cu aproximativ 0,8% la începutul sesiunii de tranzacționare. Investitorii se grăbesc să-și reducă apetitul la risc, iar o primă de incertitudine semnificativă este din nou inclusă în prețuri. Principalul factor care determină evoluția pieței astăzi este escaladarea rapidă a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Statele Unite au capturat și au tras asupra unui cargou iranian în Golful Oman, iar ca răspuns, Iranul a blocat din nou complet Strâmtoarea Hormuz, care este crucială pentru comerț. Apropierea sfârșitului armistițiului a redus drastic speranțele pieței privind succesul negocierilor de pace de la Islamabad. Ca urmare, asistăm la o creștere masivă în sectorul energetic, unde prețurile petrolului brut WTI și Brent au înregistrat uneori creșteri de până la 6-7%, ceea ce afectează și mai mult sentimentul pieței și alimentează temerile privind o inflație prelungită Calendarul macroeconomic de astăzi pentru Statele Unite este practic gol, iar oficialii Fed au intrat deja în perioada de “tăcere mediatică” înaintea deciziei privind rata dobânzii programată pentru 29 aprilie. Prin urmare, atenția pieței se concentrează asupra evenimentelor din această săptămână. Investitorii așteaptă în primul rând datele de mâine privind vânzările cu amănuntul din luna martie, care se preconizează că vor indica o revenire solidă determinată de creșterea prețurilor la combustibili, precum și audierea importantă a lui Kevin Warsh, candidatul la funcția de nou președinte al Rezervei Federale. Alăturat este calendarul publicării rezultatelor trimestriale ale marilor companii din această săptămână. Sursă: XTB În prezent, volatilitatea este evidentă pe piețele cheie. Sursă: xStation Informații importante despre companii: American Airlines (AAL) – Acțiunile companiei aeriene au înregistrat o scădere de aproximativ 3% în tranzacțiile din presesiune. Compania a respins oficial speculațiile privind o potențială mega-fuziune cu United Airlines, susținând că această fuziune ar fi dăunătoare pentru concurență și consumatori. O astfel de tranzacție ar crea cea mai mare companie aeriană din lume, dar analiștii au subliniat de mult timp șansele reduse ca aceasta să fie aprobată de autoritățile antitrust. Sectorul companiilor aeriene se află astăzi sub o presiune suplimentară din cauza unei creșteri bruște a prețurilor la combustibil cauzată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Marvell Technology (MRVL) – Acțiunile acestui producător de semiconductori au înregistrat o creștere impresionantă de 7% la deschiderea bursei. Creșterea este determinată de rapoartele mass-media conform cărora compania se află în discuții avansate cu Google (Alphabet). Se spune că colaborarea implică proiectarea a două cipuri noi, foarte specializate, destinate gestionării mai eficiente a modelelor de inteligență artificială. Perspectiva consolidării legăturilor tehnologice cu un gigant atât de mare poziționează ferm compania pe piața profitabilă a AI, ceea ce explică euforia de astăzi. TopBuild (BLD) – Acțiunile distribuitorului și instalatorului de materiale izolante înregistrează o creștere de peste 17%. Volatilitatea accentuată este rezultatul știrii că compania este achiziționată de conglomeratul QXO pentru 17 miliarde de dolari. În cadrul acestei fuziuni, acționarii TopBuild vor avea opțiunea de a primi fie numerar (505 dolari pe acțiune), fie acțiuni QXO, reprezentând o primă de peste 23% față de prețul de închidere de vineri. Tranzacția va stimula imediat profiturile noului grup, creând al doilea cel mai mare distribuitor de materiale de construcții din America de Nord. AST SpaceMobile (ASTS) – Acțiunile acestei companii inovatoare de telecomunicații au scăzut cu 14–15% în această dimineață. Motivul acestei vânzări masive este lansarea eșuată din weekend a rachetei New Glenn a Blue Origin, care a plasat satelitul AST pe o orbită greșită, prea joasă. Satelitul nu va putea să-și folosească propulsoarele pentru a-și corecta traiectoria și va arde în curând în atmosferă. Deși conducerea îi asigură pe investitori că prețul satelitului va fi acoperit de o poliță de asigurare, acest incident dureros creează incertitudine cu privire la calendarul viitoarelor lansări comerciale. Sectoarele la începutul ședinței: sectorul energetic se apreciază, turismul se clatină În cadrul ședinței de astăzi, asistăm la o rotație evidentă a capitalului și la evoluții extreme în diferite sectoare. Sectorul energetic este liderul incontestabil, înregistrând o creștere puternică pe fondul majorării rapide a prețurilor petrolului, ceea ce stimulează acțiunile unor giganți precum Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips și APA. La polul opus se află industria turismului în ansamblu — incluzând în principal companiile aeriene și operatorii de croaziere (cum ar fi Carnival și Royal Caribbean) — care se află sub o presiune intensă de vânzare din cauza îngrijorărilor legate de o creștere drastică a costurilor combustibilului. Pe măsură ce apetitul pentru risc a scăzut, companiile ciclice (inclusiv sectoarele auto și bancar) și entitățile legate de piața criptomonedelor s-au alăturat, de asemenea, rândurilor celor mai mari rămase în urmă de astăzi. Sursă: xStation

