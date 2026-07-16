Deschiderea sesiunii din SUA: Scădere pe Wall Street, pe fondul continuării corecției din sectorul semiconductorilor

Wall Street rămâne sub presiune astăzi, indicii principali tranzacționându-se sub nivelurile de referință. Dow Jones se remarcă ca singura excepție, menținându-și un câștig simbolic, în timp ce piața de acțiuni în ansamblu rămâne sub presiunea vânzărilor. Investitorii adoptă o atitudine prudentă în timp ce evaluează următoarele mișcări ale Rezervei Federale, riscurile geopolitice și performanța sectorului tehnologic, care a fost unul dintre principalii factori ai creșterilor recente ale pieței.

Cea mai mare povară pentru piață astăzi provine de la companiile din sectorul semiconductorilor. Sectorul cipurilor, unul dintre cei mai mari beneficiari ai raliului determinat de inteligența artificială, a intrat din nou sub presiunea vânzătorilor. Investitorii își realizează din ce în ce mai mult profiturile după câștigurile anterioare și se întreabă dacă valorile actuale ale producătorilor de cipuri mai justifică așteptările de creștere extrem de optimiste din jurul industriei. Performanța mai slabă a producătorilor de cipuri de memorie și a segmentului tehnologic în ansamblu arată că piețele privesc dincolo de câștigurile actuale și se concentrează mai mult pe perspectivele de creștere viitoare.

Direcția pieței de pe Wall Street continuă să fie determinată de așteptările privind politica monetară a SUA. Datele economice recente au atenuat parțial îngrijorările legate de o perioadă prelungită de politică restrictivă a Fed, dar investitorii rămân concentrați pe viitoarele date privind inflația și pe semnale suplimentare referitoare la starea economiei americane.

În acest context, cele mai recente date macroeconomice au atras o atenție semnificativă. Numărul de cereri noi de șomaj a scăzut sub așteptări, confirmând reziliența pieței muncii din SUA și indicând faptul că economia continuă să se bazeze pe fundații solide.

În același timp, vânzările cu amănuntul s-au menținut stabile, valoarea înregistrată fiind în linie cu previziunile, ceea ce indică un ritm moderat al cheltuielilor de consum, fără semne clare ale unei încetiniri semnificative a cererii. Combinația dintre o piață a muncii puternică și un consum stabil oferă Rezervei Federale mai mult spațiu de manevră pentru a lua decizii prudente de politică monetară, limitând totodată potențialul de reduceri rapide ale ratei dobânzii.

Tensiunile geopolitice rămân o sursă suplimentară de incertitudine, continuând să influențeze apetitul pentru risc pe piețele financiare globale. Deși investitorii nu iau în calcul în prezent un scenariu de escaladare bruscă, riscurile geopolitice existente limitează potențialul unei reveniri mai puternice a activelor cu risc mai ridicat.

Ședința de astăzi evidențiază faptul că interesul pentru sectorul tehnologic rămâne ridicat, dar standardele pentru companiile legate de inteligența artificială și semiconductori au crescut semnificativ. Piețele se întreabă din ce în ce mai mult dacă așteptările ambițioase de creștere se reflectă pe deplin în evaluările actuale. Zilele următoare vor arăta dacă slăbiciunea recentă a producătorilor de cipuri reprezintă doar o corecție naturală după creșteri puternice sau începutul unei tendințe mai ample de răcire într-unul dintre cele mai importante segmente ale pieței americane.

Sursa: xStation5

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) rămân sub presiune astăzi, slăbiciunea din sectorul semiconductorilor fiind principalul factor care afectează piața. Companiile implicate în producția de cipuri se confruntă din nou cu presiuni de vânzare, ceea ce are un impact negativ asupra segmentului tehnologic în ansamblu. Investitorii își realizează profiturile după creșterile puternice determinate de boom-ul inteligenței artificiale, acordând în același timp o atenție sporită valorilor ridicate ale acțiunilor și așteptărilor privind creșterea viitoare a industriei. Presiunea actuală asupra producătorilor de cipuri arată că piețele devin din ce în ce mai selective față de companiile ale căror evaluări se bazează în mare măsură pe potențialul viitor al AI. Sursă: xStation5

Știri despre companii

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) a raportat rezultate pentru al doilea trimestru peste așteptările pieței și a oferit previziuni optimiste pentru lunile următoare. Compania a subliniat că principalul motor al creșterii rămâne cererea în creștere pentru cipuri avansate utilizate în aplicații de inteligență artificială, în timp ce expansiunea rapidă a producției bazată pe cea mai recentă tehnologie de 2 nm este de așteptat să ofere un sprijin suplimentar. TSMC se așteaptă ca veniturile din al treilea trimestru să atingă 44,6–45,8 miliarde USD, ceea ce reprezintă o creștere suplimentară față de așteptările anterioare ale pieței. În ciuda perspectivelor solide, acțiunile TSMC rămân sub presiune. Reacția pieței evidențiază faptul că așteptările pentru sectorul semiconductorilor sunt în prezent extrem de ridicate, iar chiar și rezultatele solide nu sunt întotdeauna suficiente pentru a menține un sentiment pozitiv după creșterile semnificative înregistrate de companiile din domeniul inteligenței artificiale.

UnitedHealth Group (UNH.US) a înregistrat rezultate peste așteptările pieței, investitorii concentrându-se pe îmbunătățirea profitabilității și controlul eficient al costurilor medicale. Compania și-a revizuit în sens pozitiv previziunile pentru întregul an, indicând îmbunătățiri operaționale suplimentare și stabilizarea marjelor. Reacția pozitivă a pieței sugerează că investitorii privesc favorabil eforturile companiei de a reduce cheltuielile și de a îmbunătăți performanța financiară, după o perioadă marcată de presiuni asupra costurilor.

Nvidia (NVDA.US) a anunțat un parteneriat cu compania japoneză Noetra pentru dezvoltarea unei infrastructuri avansate de inteligență artificială bazată pe cea mai recentă arhitectură Rubin a sa. Se preconizează că proiectul va utiliza aproximativ 27.500 de procesoare pentru a sprijini dezvoltarea de soluții interne de AI, robotică și sisteme informatice avansate. Pentru Nvidia, parteneriatul reprezintă un alt semn al cererii globale susținute pentru cele mai puternice cipuri utilizate în centrele de date.

Netflix (NFLX.US) rămâne în centrul atenției înainte de publicarea rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru. Piețele vor urmări nu numai rezultatele financiare, ci și tendințele privind implicarea utilizatorilor, dezvoltarea segmentului de publicitate și planurile companiei privind adoptarea inteligenței artificiale. Așteptările indică un profit pe acțiune de 0,79 USD și venituri de 12,58 miliarde USD. Cu toate acestea, factorii-cheie pentru evaluarea Netflix vor fi comentariile conducerii cu privire la perspectivele de creștere, eficacitatea modelului său publicitar și modul în care compania intenționează să utilizeze noile tehnologii pentru a-și îmbunătăți eficiența și competitivitatea.

Abbott (ABT.US) a publicat rezultate bine primite de piață, acțiunile înregistrând o creștere în urma raportului trimestrial. Investitorii s-au concentrat în special pe îmbunătățirea performanței operaționale și pe decizia companiei de a-și majora prognoza privind câștigul ajustat pe acțiune pentru 2026 la un interval cuprins între 5,45 și 5,60 USD.