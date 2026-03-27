Deschiderea sesiunii din SUA: Scăderea de pe Wall Street se accentuează

Indicele tehnologic NASDAQ 100 a înregistrat deja o scădere de peste 10% de la sfârșitul lunii ianuarie. Îngrijorările legate de menținerea ritmului și a amplorii creșterilor în rândul companiilor implicate în domeniul IA sau supuse presiunilor din partea acesteia s-au intensificat ca urmare a conflictului din Golful Persic. Ședința de tranzacționare de vineri începe cu scăderi semnificative, contractele futures pe principalii indici înregistrând o scădere de peste 1%. Cele mai mari pierderi se înregistrează în Russell 2000, unde scăderile se apropie deja de 2%. Piața se concentrează în principal pe un număr tot mai mare de semnale negative din partea companiilor din sectorul tehnologic, precum și pe perspectivele tot mai reduse de dezamorsare a conflictului din Golful Persic. Situația este agravată de incertitudinea crescândă în ceea ce privește perspectivele inflației și politica băncilor centrale. Date macroeconomice: Universitatea din Michigan a publicat cele mai recente date privind așteptările inflaționiste și încrederea consumatorilor. Așteptări inflaționiste (1 an): actual 3,8% (previziune: 3,4%; valoare anterioară: 3,4%)

Așteptări inflaționiste (5 ani): actual 3,2% (previziune: 3,2%; valoare anterioară: 3,3%)

Așteptările consumatorilor: actual 51,7 (previziune: 54,1; valoare anterioară: 56,6)

Condițiile actuale: actual 55,8 (previziune: 57,8; valoare anterioară: 56,6) Datele arată în mod clar o scădere accelerată a încrederii consumatorilor. Așteptările privind inflația pe termen scurt au crescut, de asemenea, semnificativ. US100 (interval zilnic) Cumpărătorii par să-și piardă complet avântul. Prețul a scăzut motabil sub EMA200, ceea ce reprezintă un semnal de scădere foarte puternic. De asemenea, EMA50 a trecut sub EMA100, consolidând semnalul de tendință descendentă. În prezent, prețul pare să se străduiască să se mențină la nivelul retragerii Fibonacci de 78,6%; cu toate acestea, o scădere sub acest nivel ar putea fi doar o chestiune de timp. Sursă: xStation5 Știri despre companii: Carnival Corp (CCL.US) : Operatorul de croaziere și-a redus prognoza de profit pentru 2026, invocând presiunea crescută a costurilor cu combustibilul. Acțiunile au scăzut cu peste 3%.

Meta (META.US) : Evaluările operatorului platformei de socializare se prăbușesc. În sesiunea de joi, acțiunile au pierdut aproape 10%, iar astăzi pierderile se extind cu încă 2%. Aceasta urmează unei înfrângeri într-un proces în care compania a fost găsită vinovată de crearea de produse dăunătoare pentru tineri, creând un precedent periculos pentru firmă. În plus, se așteaptă ca această companie să implementeze reduceri semnificative de personal.

Microsoft (MSFT.US) : Unul dintre liderii sectorului tehnologic din SUA a anunțat înghețarea angajărilor în soluțiile cloud și în vânzări. Acțiunile au scăzut cu aproape 3%.

Palo Alto (PANW.US) : Acțiunile din domeniul securității cibernetice sunt în scădere pe fondul îngrijorărilor legate de impactul AI asupra modelelor de afaceri. Presiunea suplimentară asupra acțiunilor SaaS și incertitudinea macroeconomică generală determină scăderea acțiunilor companiei cu 7% în sesiunea de astăzi.

Entergy Corporation (ETR.US) : Furnizorul american de energie a înregistrat o creștere de peste 4% după ce a anunțat un acord cu Meta. Compania urmează să furnizeze energie electrică unui mega-centru de date din Louisiana.

