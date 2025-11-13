Deschiderea sesiunii din SUA: Sfârșitul închiderii, dar nu și sfârșitul declinului

Google anchetat din nou de autoritățile de reglementare ale UE

Aspecte esențiale SUA pune capăt în sfârșit închiderii guvernului, dar piețele nu reușesc să avanseze

Wall Street prelungește declinul recent

Cisco surprinde pozitiv investitorii cu privire la câștiguri

Reluarea creșterii aurului susține companiile miniere

Calculul cuantic în declin

Americanii pot sărbători redeschiderea guvernului, sfârșitul paraliziei decizionale și reluarea finanțării programelor esențiale. Cu toate acestea, piețele nu par să fie într-o dispoziție festivă. Ședința de la Wall Street se deschide cu scăderi semnificative. Contractele US100 scad cu aproximativ 1%. S&P500 și Russell se descurcă puțin mai bine, contractele lor depreciindu-se cu 0,5% la debutul sesiunii de tranzacționare. Slăbiciunea pieței americane în sesiunea de astăzi este evidențiată și de scăderea semnificativă a dolarului, care pierde față de majoritatea monedelor importante. Indicele dolarului în sine a scăzut cu peste 0,2%, atingând cea mai mică valoare din ultimele 3 săptămâni. Sursa: Bloomberg Finance LP

Liderii scăderilor de la începutul sesiunii din SUA sunt companiile de tehnologie și comercianții cu amănuntul. Sectorul industrial înregistrează scăderi mai mici. Sectorul sănătății se descurcă cel mai bine, remarcându-se prin creșteri. Date macroeconomice: În segmentul publicării datelor — EIA va prezenta astăzi modificările stocurilor de petrol și benzină. Alberto Musalem de la FED St. Louis și Beth M. Hammack, membrii FOMC, vor vorbi, de asemenea, despre politica monetară. US100 (interval zilnic) Prețul din grafic înregistrează o nouă scădere, oprindu-se la nivelul de suport de 25.300 de puncte. Cumpărătorii nu au reușit să mențină tendința ascendentă anterioară. Următorul obiectiv pentru partea cererii va fi apărarea nivelului actual, cu perspectiva consolidării și creșterii. Cu toate acestea, dacă vânzătorii reușesc să depășească rezistența de la 25.300, cotația ar putea suferi o corecție mai profundă, spre 24.640. Sursa: xStation5 Știri despre companii: CISCO (CSCO.US) - Furnizorul de soluții de rețea înregistrează o creștere după conferința privind rezultatele financiare, în cadrul căreia nu numai că a depășit așteptările pieței în ceea ce privește veniturile, dar și-a și majorat semnificativ previziunile privind EPS-ul viitor. Evaluarea crește cu aproape 7% înainte de deschiderea pieței.

Alphabet (GOOGL.US) - Gigantul tehnologic este supus unei anchete din partea autorităților de reglementare din UE, care îl suspectează de practici neloiale față de clienți. Acțiunile companiei au scăzut cu 1,5%.

Dollar Tree (DLTR.US) - Lanțul de magazine cu amănuntul pierde aproximativ 3% după ce a primit o recomandare negativă din partea unei bănci de investiții, îngrijorată de lipsa unui spațiu de creștere suplimentar pentru companie.

Nike (NKE.US) - Producătorul de îmbrăcăminte a înregistrat o creștere de peste 2% după ce a primit o recomandare pozitivă din partea unei firme de investiții. Potrivit analiștilor Wells Fargo, compania se pregătește pentru creșteri semnificative ale valorii. Această teză poate fi susținută de sezonul de cumpărături care se apropie și de speculațiile privind așa-numitul dividend tarifar Trump.

FireFly (FLY.US) - Compania spațială intenționează să reia utilizarea „Alpha Rocket”, iar piața reacționează foarte pozitiv, evaluarea companiei crescând cu peste 20%.

Anglogold (AU.US) - Companiile miniere de aur profită de un nou val de creșteri ale evaluării metalelor prețioase. Unul dintre liderii segmentului a înregistrat o creștere de aproape 3% înainte de deschiderea pieței.

Alibaba (BABA.US) - Compania chineză asociată cu comerțul electronic, listată la bursa americană, a înregistrat o creștere de aproape 5% după ce a anunțat lansarea modelului său de inteligență artificială, care va concura cu ChatGPT.

Rigetti Computing (RGTI.US) - Companiile implicate în tehnologia cuantică continuă să înregistreze pierderi, pe măsură ce investitorii se retrag din acest segment. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 3%.

