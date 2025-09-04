Deschiderea sesiunii din SUA: Slăbirea pieței muncii nu reușește să afecteze negativ bursele

Piețele americane se deschid ușor în creștere după publicarea datelor mai slabe decât se aștepta privind piața muncii. Rapoartele ADP și Challenger Job Cuts confirmă o răcire semnificativă a pieței muncii. Contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq rămân ușor în creștere, dar investitorii așteaptă în mod clar o mișcare mai mare până la datele de mâine privind salariile. Date macroeconomice: Datele ADP au arătat o creștere mai lentă a locurilor de muncă decât se aștepta consensul: 54.000 față de 71.000 așteptat.

Challenger Job Cuts a indicat o creștere semnificativă a concedierilor planificate, de la 62.000 la 85.900.

Costurile unitare cu forța de muncă în al doilea trimestru al anului 2025 au scăzut la 1% (se aștepta 1,1%, anterior 6,9%). În ansamblu, aceste date ne permit să observăm nu numai o înăsprire a pieței muncii, ci, mai important, o deteriorare a situației lucrătorilor într-un ritm mai rapid decât anticipa piața. Presiunea asupra FED crește cu fiecare publicare. Având în vedere aceste date slabe, trebuie să ne întrebăm dacă reducerile de rate ale FED sunt întârziate. Cu toate acestea, piața așteaptă verdictul până la publicarea datelor NFP de mâine. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Politica comercială a lui Donald Trump continuă să eșueze. SUA și-au mărit deficitul comercial pentru a doua lună consecutivă, în principal cu China, în special în domeniul electronicii și al bunurilor de consum. Politicile tarifare exercită în primul rând presiune asupra cererii de bunuri americane. Raportul ISM recent publicat pentru sectorul serviciilor s-a dovedit a fi peste așteptări, indicând o reziliență susținută a economiei, în ciuda slăbiciunii pieței muncii. Indicele a crescut peste previziuni, sugerând o cerere puternică în sectorul serviciilor – un segment cheie al economiei americane. US500 (interval zilnic) Sursa: xStation 5 Cotația indicelui continuă să se mențină la limita inferioară a canalului de creștere, care probabil va deveni o rezistență pe termen lung. Cea mai apropiată linie de tendință se află la nivelul de 6.330 dolari, dar prima rezistență este foarte aproape, la retragerea Fibonacci de 23,6%. Cumpărătorii își demonstrează puterea apărând în mod repetat nivelurile importante și recuperând rapid pierderile. În cazul unor creșteri suplimentare, cea mai apropiată rezistență puternică este nivelul ultimului ATH, situată în jurul nivelului de 6.500 e puncte. Știri despre companii: Broadcom (AVGO.US) — Compania publică astăzi rezultatele sale după închiderea sesiunii pe Wall Street. Unii investitori se tem de un scenariu de „vânzare a faptelor” în cazul unei dezamăgiri chiar și ușoare în ceea ce privește rezultatele. Așteptările pentru producătorul de electronice sunt enorme, piața anticipând o creștere a EPS de peste 30%.

Tesla (TSLA.US) — Compania a făcut aplicația sa robotaxi disponibilă pe scară largă în Austin, capitala Texasului. Prețul crește cu puțin peste 1% la deschidere.

Salesforce (CRM.US) — Gigantul din segmentul software-ului de comerț electronic a dezamăgit cu previziunile sale de vânzări, sporind îngrijorările investitorilor cu privire la ritmul de implementare și monetizare a AI. Având în vedere aceste informații, faptul că această companie reduce personalul cu 4.000 de angajați poate fi, de asemenea, îngrijorător. Prețul acțiunilor începe sesiunea cu scăderi semnificative, de până la 7%.

Apple (AAPL.US) — Gigantul din sectorul tehnologic anunță lansarea propriului model de AI pentru a concura cu ChatGPT și Perplexity. Prețul acțiunilor scade ușor.

Hewlett Packard (HPE.US) — Producătorul și distribuitorul de servere și PC-uri și-a publicat rezultatele. Compania a reușit să depășească așteptările atât în ceea ce privește EPS, cât și veniturile. În plus, sentimentul pozitiv a fost alimentat de comentariile CEO-ului, care a asigurat că va începe o nouă eră pentru companie și că aceasta va intra pe piața AI. Prețul acțiunilor înregistrează o creștere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."