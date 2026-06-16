Deschiderea sesiunii din SUA: SpaceX luptă cu Amazon pentru locul pe podiumul TOP 5. Wall Street așteaptă debutul lui Warsh

Ședința de astăzi de pe piața americană începe destul de calm. Contractele S&P 500 înregistrează creșteri minime, în timp ce contractele Nasdaq 100 se retrag ușor odată cu începerea sesiunii pieței spot. O întrerupere a perioadei de creștere de trei zile de pe Wall Street îi determină pe investitori să adopte o atitudine de așteptare. Piețele financiare își țin respirația înaintea reuniunii-cheie de mâine a Rezervei Federale, prima prezidată de Kevin Warsh. Cu toate acestea, atenția actorilor de pe piața bursieră este concentrată în întregime asupra „maniei spațiale” din jurul acțiunilor SpaceX. Marele debutant al ultimelor zile crește dinamic și lansează, de fapt, o provocare directă către Amazon în lupta pentru statutul de a cincea cea mai mare companie listată la bursă din lume. În plus, piața rămâne într-o stare de spirit pozitivă datorită semnării preconizate a unui acord între Iran și SUA. Deși rămân multe neclarități, majoritatea informațiilor care ajung pe piață indică faptul că o detensionare ar putea avea loc efectiv, chiar dacă perioada de tranziție ar putea dura foarte mult timp. Situația pieței și indicii cheie Deschiderea sesiunii de tranzacționare spot de marți, la bursa din New York, a adus stări de spirit mixte, reflectând evoluția din dimineața zilei a contractelor futures. După creșterile puternice de săptămâna trecută (S&P 500 a câștigat aprox. 2% începând de joi), piața așteaptă un nou impuls: US500: Indicele general al pieței a început tranzacționarea spot aproape de nivelul de închidere de ieri, consolidându-și câștigurile recente.

US100: Sectorul tehnologic își trage sufletul: contractul pe indice pierde 0,15% la deschidere, ceea ce este legat de operațiunile de marcare a profiturilor după recentul maxim atins în iunie.

US30: Economia tradițională înregistrează astăzi cele mai bune performanțe. Indicele blue-chip câștigă 0,5% la deschidere.

US2000: Coșul de acțiuni cu capitalizare mică a înregistrat, de asemenea, un început pozitiv, crescând cu 0,3% . Deși piața este dispusă pozitiv față de un potențial acord între Iran și SUA, rămân multe ambiguități, precum investițiile anunțate în Iran sau problema privind perceperea taxelor de trecere în Strâmtoarea Hormuz. Deși Iranul raportează o deblocare lentă a strâmtorii de către Statele Unite, datele oficiale nu indică o creștere a traficului, așa cum a sugerat vicepreședintele J.D. Vance. Cu toate acestea, speranțele privind un acord au determinat ca prețurile petrolului WTI să scadă astăzi sub 77 USD pe baril. Din perspectivă globală, merită menționată mișcarea de înăsprire a politicii monetare a Băncii Japoniei (BOJ), care a majorat ratele dobânzilor la 1% (cel mai ridicat nivel din 1995), în timp ce Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut costul banilor neschimbat. Perspectivă tehnică asupra indicelui US100 Ieri s-a înregistrat o creștere puternică a contractelor pe indicele tehnologic Nasdaq 100, urmată astăzi de o perioadă de așteptare. Nu numai că s-a depășit nivelul de 30.000 de puncte, dar în prezent ne aflăm peste pragul de 30.500 de puncte și la doar 0,6% distanță de maximele istorice. Dacă euforia ar continua, piața ar putea viza zona de 31.800, la nivelul de retragere de 138,2% al ultimului val din tendința descendent, și 32.400, la nivelul de retragere de 161,8%. Pe de altă parte, dacă se dovedește că nu s-a ajuns la un acord, atunci US100 ar putea scădea sub nivelul 29.800 de puncte. Cele mai importante știri despre companii SpaceX (SPCX): Motorul absolut al sentimentului pieței. La închiderea ședinței de luni, capitalizarea de piață a SpaceX era de 2,5 trilioane USD , apropiindu-se de valoarea de piață a Amazon ( 2,7 trilioane USD ). Ținând cont de creșterile înregistrate în această dimineață în tranzacțiile din presesiune (de la 7,3% la 11%), SpaceX se alătură efectiv gigantului comerțului electronic la deschiderea sesiunii, urmărind să intre în TOP 5 al celor mai mari companii din SUA. În prezent, compania înregistrează o creștere de peste 9%, ajungând la un preț de 210 USD pe acțiune. În plus, începând de astăzi, opțiunile pe acțiunile SpaceX sunt lansate pe piață. Compania a anunțat, de asemenea, finalizarea achiziției startup-ului Cursor (instrumente de programare AI) pentru 60 de miliarde de dolari .

Amazon (AMZN): La deschiderea sesiunii, înregistrează un câștig modest ( +0,5% ), încercând să contracareze afluxul fără precedent de capital către ETF-urile tematice din sectorul spațial, care determină creșterea valorii companiei SpaceX.

Qualcomm (QCOM): Prețul acțiunilor crește cu aproape 3,7% (în tranzacțiile din presesiune chiar cu 5,6%). Potrivit The Information , gigantul tehnologic se află în negocieri avansate pentru achiziționarea startup-ului de AI Tenstorrent. Valoarea tranzacției s-ar putea ridica la 8-10 miliarde USD .

Robinhood Markets (HOOD): Acțiunile înregistrează o creștere de aproximativ 1% . Compania a anunțat un plan de reducere a personalului cu 10% și de închidere a unor procese de recrutare deschise, ca parte a optimizării costurilor operaționale.

Edgewise Therapeutics (EWTX): Volatilitate uriașă a activelor companiei. Deși acțiunile înregistrau o creștere de peste 7% dimineața devreme, în urma publicării rezultatelor din faza intermediară a cercetării privind un medicament pentru boli cardiace, deschiderea pieței a adus o scădere de peste 10% , ceea ce demonstrează nervozitatea investitorilor în ceea ce privește sectorul biotehnologic.

Dynatrace (DT): Prețul acțiunilor crește cu peste 4% după ce analiștii UBS au ridicat ratingul companiei la „cumpărare”, stabilind un preț țintă de 60 USD .

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