Deschiderea sesiunii din SUA: Strâmtoarea Hormuz este complet deschisă 💥Euforie pe piețe 🚀

Contractele futures pe acțiunile americane au înregistrat o creștere puternică la deschiderea bursei de la Wall Street — contractele futures pe indicele Dow Jones Industrial Average au crescut cu peste 500 de puncte (+1,1%), indicele S&P 500 s-a apreciat cu 0,8%, iar indicele Nasdaq 100 cu 0,9%. Principalul catalizator a fost o declarație a ministrului iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, care a anunțat redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz pentru traficul maritim comercial pe durata armistițiului cu Libanul. În același timp, Axios a raportat că SUA și Iranul negociază un memorandum de înțelegere (MOU) în trei puncte care prevede eliberarea a 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în schimbul renunțării Iranului la uraniul îmbogățit. Indicele US100 înregistrează cea mai rapidă și mai amplă creștere din septembrie 2025. Sursă: xStation Prețurile petrolului brut au scăzut drastic — WTI a scăzut cu peste 10% până la aproximativ 84,60 USD pe baril, în timp ce Brent a scăzut cu aproape 10%. Aurul și argintul, însă, au crescut: aurul spot a câștigat 2% până la 4.881,81 USD/oz, iar argintul a crescut cu aproape 5% până la 82,30 USD/oz. Catalizatorul imediat al acestei mișcări a fost declarația Teheranului că va deschide complet Strâmtoarea Hormuz — o rută maritimă cheie prin care trece aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol — pe durata armistițiului israeliano-libanez anunțat de președintele Trump. Anterior, în urma primei runde de negocieri de pace de la Islamabad, Iranul deschisese strâmtoarea doar parțial, pentru anumite nave. Perspectiva unei a doua runde de negocieri la Islamabad duminica viitoare și progresele înregistrate în negocierile privind 450 kg de uraniu îmbogățit la 60% puritate — depozitat în instalațiile subterane ale Iranului — întăresc și mai mult optimismul pieței cu privire la o încheiere durabilă a conflictului. Volatilitatea este evidentă în prezent pe piețele cheie. Sursă: xStation Informații cheie despre companii: Netflix (NFLX, -10%) — Acțiunile gigantului de streaming înregistrează cea mai accentuată scădere din octombrie, în urma previziunilor dezamăgitoare pentru trimestrul al doilea: se estimează un profit pe acțiune (EPS) de 78 de cenți, față de cei 84 de cenți așteptați de LSEG. La această lovitură se adaugă anunțul că, cofondatorul Reed Hastings va părăsi consiliul de administrație în luna iunie. Cu toate acestea, mulți analiști recomandă cumpărarea în momentul scăderii, indicând rezultatele solide din primul trimestru — veniturile de 12,25 miliarde de dolari (+16% față de aceeași perioadă a anului trecut) au depășit estimarea consensuală de 12,18 miliarde de dolari. Netflix renunță, de asemenea, la oferta de achiziție a Warner Bros. Discovery.

Ally Financial (ALLY) +4,27% — Acțiunile băncii sunt în creștere după publicarea rezultatelor din primul trimestru, care au depășit estimările privind profitul: EPS s-a situat la 1,11 dolari pe acțiune, față de estimarea de consens FactSet de 0,93 dolari — o depășire solidă. Veniturile s-au ridicat la 2,10 miliarde de dolari, ușor sub estimarea de 2,14 miliarde de dolari, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe investitori să reacționeze pozitiv la raport. Acțiunile se tranzacționează în prezent la 41,96 dolari, peste media mobilă pe 50 de zile (40,06 dolari), sugerând o dinamică ascendentă continuă.

Oracle (ORCL, +3%) — Acțiunea câștigă încă 3% și se îndreaptă spre a șasea sesiune consecutivă de creșteri. Compania a înregistrat o creștere de peste 30% în această săptămână — cea mai bună săptămână din 1999 — impulsionată de entuziasmul pieței în jurul contractelor de AI și cloud.

Alcoa (AA) -2% — Producătorul de aluminiu este în scădere în urma rezultatelor mixte din primul trimestru al anului 2026: EPS ajustat s-a situat la 1,40 dolari pe acțiune față de consensul LSEG de 1,49 dolari — o ușoară dezamăgire pe frontul câștigurilor. Veniturile s-au situat la 3,19 miliarde de dolari, sub intervalul estimat de 3,28–3,40 miliarde de dolari, reprezentând o scădere de 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, însă, profitul net a înregistrat o creștere puternică față de trimestrul anterior — ajungând la 425 milioane USD de la 213 milioane USD în Q4 2025 (+99,5%), impulsionat de o creștere de 12,3% față de trimestrul anterior a prețurilor aluminiului primar, până la 4.209 USD pe tonă metrică. Compania și-a confirmat țintele pentru întregul an 2026, ceea ce limitează vânzările masive; cu toate acestea, presiunea asupra segmentului de alumină (EBITDA negativ: -40 milioane USD) și creșterea costurilor cu energia și transportul rămân factori de risc cheie.

Affirm (AFRM, +3%) — Morgan Stanley a desemnat compania drept una dintre cele mai bune alegeri, invocând potențialul de creștere a profiturilor și diminuarea îngrijorărilor legate de sectorul creditelor private. Acțiunile au scăzut cu 19% de la începutul anului 2026, ceea ce analiștii consideră un punct de intrare atractiv. Knight-Swift (KNX, -1%) — Compania de transport rutier și-a redus previziunile pentru primul trimestru, invocând condițiile meteorologice de iarnă și creșterea costurilor combustibilului în martie ca factori suplimentari care exercită presiune asupra sectorului transporturilor rutiere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."