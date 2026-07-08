Deschiderea sesiunii din SUA: Trump pune capăt armistițiului, Wall Street se scufundă în roșu

Aspecte esențiale Indicii americani deschid astăzi în scădere semnificativă din cauza revenirii aversiunii față de riscul geopolitic

Donald Trump anunță sfârșitul armistițiului cu Iranul; prețurile petrolului Brent cresc brusc pentru a doua zi consecutivă, înregistrând o creștere de peste 3%. Petrolul Brent se apropie de 78 de dolari pe baril

Sectorul tehnologic își continuă retragerea din companiile legate de inteligența artificială, în timp ce Alibaba înregistrează un câștig de aproape 10%

Piețele bursiere americane încep sesiunea de tranzacționare de astăzi marcată de o a doua zi consecutivă de vânzări masive și de fuga investitorilor către active refugiu, inclusiv dolarul american. Principalul factor declanșator al scăderilor l-au constituit declarațiile fără echivoc ale președintelui Donald Trump, rostite în cea de-a doua zi a summitului NATO de la Ankara. Trump a declarat că fragila încetare a focului cu Iranul „s-a încheiat” și a descris negocierile drept o „pierdere de timp”. În ultimele sale declarații, Trump a vorbit despre un posibil nou bombardament în noaptea următoare, sugerând o posibilă preluare a insulei Kharg și un atac asupra infrastructurii de desalinizare. Mai mult, mai devreme, Statele Unite au reinstituit sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian după ce au lansat un atac asupra a 80 de ținte din Iran. Întreaga escaladare a tensiunilor din partea SUA reprezintă un răspuns la atacul Iranului asupra a trei nave comerciale, care a constituit o încălcare flagrantă a termenilor memorandumului de încetare a focului. Merită reamintit că procesul-verbal al ultimei reuniuni a FOMC va fi publicat astăzi la ora 21:00. Deși importanța procesului-verbal a scăzut în ultimii ani, acum, cu un nou președinte și o comunicare limitată, acesta ar putea deveni din nou un eveniment important pentru întreaga piață financiară. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea temerilor legate de inflație Comentariile lui Donald Trump s-au reflectat imediat pe piețele de mărfuri și de obligațiuni. Contractele futures pe țițeiul Brent au urcat la 79 de dolari pe baril (cel mai ridicat nivel din 22 iunie), iar varianta americană WTI a revenit peste pragul de 75 de dolari. Perspectiva unor noi perturbări în Strâmtoarea Hormuz a amplificat așteptările inflaționiste, declanșând o creștere bruscă a randamentelor titlurilor de stat (randamentele de referință ale Trezoreriei SUA pe 10 ani au urcat la 4,57%, iar cele pe 2 ani la 4,22%). Creșterea ratelor dobânzilor de pe piață afectează direct valorile indicilor bursieri, unde se observă o intensificare a rotației de capital în curs. US500 : Contractele futures pe indicele S&P 500 pierd aproximativ 0,5% la deschidere, scăzând spre nivelul de 7.511. Piața în ansamblu cedează sub greutatea îngrijorărilor legate de creșterea costurilor energiei.

US100 : Indicele tehnologic Nasdaq 100 înregistrează o scădere ușor mai mică, de 0,25%, în zona de 29.340 de puncte. Aceasta reprezintă o continuare a scăderilor de ieri, determinate de producătorii de memorie și cipuri.

US30 : Indicele Dow Jones are cea mai slabă performanță, pierzând aproximativ 0,9%.

US2000 : Indicele Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică, se află sub o presiune puternică din cauza creșterii randamentelor obligațiunilor, pierzând în prezent aproximativ 0,5% și atingând nivelul de 2.981. În ciuda recentei vânzări masive a acțiunilor din sectorul memoriilor, se observă o ușoară revenire în cazul unor companii cheie, precum Western Digital și SanDisk. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Analiza tehnică a indicelui US500 După ce a testat nivelul de 7.600 de puncte la începutul acestei săptămâni, observăm în prezent o retragere către niveluri apropiate de 7.500 de puncte. Merită menționat, totuși, că începutul sesiunii este foarte volatil, întrucât, pentru o clipă, scăderile au atins cele mai joase niveluri de la 29 iunie. În prezent, nivelul-cheie de suport este zona de 7.400 de puncte, la nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al ultimului val descendent. Cu toate acestea, dacă se va ajunge la o situație în care SUA și Iranul reiau negocierile, minimele actuale ar putea reprezenta o oportunitate de cumpărare, în special pentru companiile din sectorul tehnologic care se află într-o situație de supravânzare accentuată. Merită menționat faptul că indicele US500 se află la doar 1,5% de maximele istorice. Cele mai importante știri despre companii de la deschiderea ședinței de tranzacționare Sectorul energetic încearcă să se redreseze: Creșterea prețurilor petrolului a alimentat așteptările privind o ședință de tranzacționare puternică pentru producătorii de petrol. ExxonMobil (XOM.US) a înregistrat o creștere de până la 3% în tranzacțiile din presesiune, dar în prezent înregistrează o scădere de până la 0,5% pe fondul unei volatilități semnificative pe piața petrolului. Merită menționat faptul că astăzi a apărut știrea că profiturile Exxon din trimestrul al doilea au crescut cu aproape 4 miliarde de dolari datorită prețurilor ridicate la petrol pe durata conflictului din Orientul Mijlociu. Acțiunile au crescut cu 3,0% pe fondul știrilor conform cărora conflictul cu Iranul a stimulat profiturile din al doilea trimestru cu aproape 4 miliarde de dolari. Chevron (CVX.US) înregistrează o creștere de 0,8%, iar Occidental Petroleum (OXY.US) a urcat cu 1,7% în urma unei revizuiri în sens pozitiv a recomandării de către Evercore ISI la „outperform”.

Vânzări masive în rândul producătorilor de cipuri și de tehnologie AI: Investitorii se retrag în masă din pozițiile aglomerate din sectorul tehnologic. Nvidia (NVDA.US) pierde peste 0,4% la deschiderea pieței, adâncind declinul în curs (acțiunile se află deja cu 16% sub maximul din luna mai). Pe de altă parte, asistăm la o revenire a producătorilor de memorie după recentele scăderi abrupte. Sandisk (SNDK.US) crește cu aproape 4%, Micron (MU.US) câștigă în prezent 0,8% după ce a scăzut cu până la 6% în tranzacțiile pre-piață, iar Western Digital (WDC.US) înregistrează, de asemenea, o revenire de 4%.

Alibaba (BABA.US) conduce clasamentul creșterilor: ADR-urile americane ale gigantului chinez de comerț electronic au înregistrat o creștere de 10% în tranzacțiile din presesiune, iar aceste creșteri continuă în prezent, acțiunile ajungând la aproximativ 108 dolari. Optimismul legat de viitoarele rezultate financiare a declanșat un aflux de capital către marile companii chineze din domeniul internetului, de care au beneficiat și Baidu (BIDU.US) (+5,0%) și JD.com (JD.US) (+3,2%).

Companiile aeriene și cele de croaziere, sub presiunea prețului ridicat al combustibilului: Spectrul costurilor operaționale mai mari afectează companiile sensibile la prețurile combustibilului pentru avioane. United Airlines (UAL.US) pierde 2,9%, iar gigantul din domeniul turismului Carnival (CCL.US) înregistrează o scădere de 3,1%.

FuelCell Energy (FCEL.US) se prăbușește: Acțiunile companiei scad cu 12% după ce a stabilit oficial prețul unei noi oferte publice de 10,7 milioane de acțiuni la 21,00 dolari pe acțiune, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă față de evaluările recente de pe piață.

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