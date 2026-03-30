Deschiderea sesiunii din SUA: Un început timid al săptămânii pe Wall Street!

Wall Street începe noua săptămână într-o notă clar pozitivă. Indicii principali sunt în creștere, iar apetitul pentru risc revine treptat după corecția de săptămâna trecută. Se simte o ușurare după weekend, întrucât conflictul din Orientul Mijlociu nu s-a agravat, deși situația din regiune rămâne tensionată și incertă.
Sentimentul pozitiv a fost susținut parțial de comentariile președintelui Donald Trump, care a declarat că negocierile cu Iranul progresează bine și că este posibilă ajungerea la un acord. În același timp, este clar că discuțiile sunt încă departe de o soluție. Iranul neagă oficial că ar fi angajat în negocieri directe cu SUA, iar punctele cheie de dezacord rămân nerezolvate. În timp ce piața simte o ușurare temporară, potențialul de schimbări bruște și riscul geopolitic rămân ridicate.
Amenințarea unei posibile operațiuni terestre planează în continuare. Forțele militare americane iau în considerare diverse scenarii, iar Iranul și-a declarat disponibilitatea de a răspunde la orice potențial atac. Acest context menține piețele prudente în ceea ce privește tensiunile din jurul Golfului Persic, iar orice noi evoluții din regiune ar putea influența imediat sentimentul pieței și fluctuațiile indicilor.
Piața mărfurilor rămâne sub presiune geopolitică. Țițeiul Brent oscilează în jurul valorii de 110 dolari pe baril, prețurile energiei reacționând nu numai la tensiunile actuale, ci și la îngrijorările privind aprovizionarea și stabilitatea viitoare. Volatilitatea mărfurilor evidențiază cât de puternic pot influența evenimentele globale evaluările activelor și sentimentul general al pieței.
Un alt punct de interes cheie astăzi este discursul programat al președintelui Fed, Jerome Powell, la 17:30 ora României. Piețele vor analiza cu atenție fiecare cuvânt pentru a obține informații privind perspectivele inflației și potențialele decizii privind rata dobânzii. În contextul actual, în care creșterea economică și controlul inflației creează o dilemă dificilă, remarca lui Powell ar putea da tonul pentru întreaga săptămână pe Wall Street.
Revenirea indicilor de astăzi arată că piața poate răspunde la o scurtă pauză în tensiuni, chiar dacă fundamentele globale rămân incerte.
Sursa: xStation5
Contractele futures pe US500 (S&P 500) înregistrează astăzi o creștere puternică, susținute de îmbunătățirea sentimentului pe fondul perspectivelor de stabilizare în Orientul Mijlociu. Optimismul pieței este alimentat de știrile privind discuțiile în curs dintre SUA și Iran, care, deși sunt încă departe de o soluție decisivă, oferă un motiv de speranță pentru atenuarea tensiunilor din regiune.
Știri despre companii
Acțiunile CrowdStrike (CRWD.US) sunt în creștere astăzi, după o îmbunătățire a ratingului companiei. Analiștii remarcă faptul că viitorul model de AI de la Anthropic ar putea stimula cererea pentru servicii de securitate cibernetică și creșterea veniturilor. Creșterea reflectă așteptările că dezvoltarea AI va spori cererea pentru instrumente avansate de protecție.
Acțiunile Sysco (SYY.US) au scăzut cu peste 10% astăzi, în urma anunțului privind achiziția Jetro Restaurant Depot. Tranzacția este evaluată la 29,1 miliarde de dolari, acționarii Jetro urmând să primească 21,6 miliarde de dolari în numerar și 91,5 milioane de acțiuni Sysco. Scăderea reflectă costul ridicat al achiziției și potențialele provocări legate de integrarea celor două companii.
Acțiunile Palo Alto Networks (PANW.US) sunt în creștere ca răspuns la comentariile CEO-ului care subliniază necesitatea utilizării AI pentru combaterea amenințărilor cibernetice pe măsură ce modelele de frontieră se extind. Remarcile sugerează că compania s-ar putea concentra mai mult pe soluții bazate pe AI, consolidându-și poziția în sectorul securității cibernetice și îmbunătățindu-și perspectivele de creștere.
MicroStrategy (MSTR.US) a raportat că nu a achiziționat bitcoin săptămâna trecută, ceea ce ar putea indica o pauză temporară a cererii sau o prudență sporită pe fondul volatilității pieței criptomonedelor. Lipsa achizițiilor noi sugerează că actorii instituționali se abțin de la extinderea pozițiilor în BTC.
