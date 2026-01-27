Deschiderea sesiunii din SUA: US500 aproape de niveluri record 📈 Acțiunile UnitedHealth se prăbușesc cu 17%, Micron și RTX Corp înregistrează creșteri

Piața bursieră americană înregistrează creșteri la începutul sesiunii de marți, investitorii poziționându-se treptat înaintea deciziei Fed de mâine și a conferinței de presă a lui Jerome Powell. Acest risc de eveniment este susceptibil să declanșeze unele rearanjări în poziționarea indicelui și a dolarului. Din punct de vedere macroeconomic, publicarea cheie de astăzi este indicele Conference Board, care va oferi o nouă perspectivă asupra sentimentului consumatorilor americani. Datele din această dimineață privind piața imobiliară din SUA au surprins în sens pozitiv: prețurile locuințelor au crescut cu 0,6% față de luna precedentă, față de 0,3% cât se aștepta și 0,4% cât a fost înregistrat anterior, în timp ce prețurile în cele mai mari 20 de zone metropolitane din SUA au crescut cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 1,2% cât se aștepta și 1,3% cât a fost înregistrat anterior. În plus, variația săptămânală a ocupării forței de muncă ADP a fost de 7,5 mii de locuri de muncă, față de 8 mii anterior. US500 se îndreaptă spre nivelul de 7.000, o zonă care a declanșat două impulsuri descendente în decembrie. Sursa: xStation5 Acțiunile UnitedHealth au scăzut cu peste 17%, dar sentimentul general al pieței este susținut de puterea marilor companii din domeniul tehnologiei. Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms și Nvidia au înregistrat creșteri, alături de companii din lanțul de aprovizionare cu semiconductori, de la Micron și Lam Research până la Cloudflare, specializată în securitate cibernetică. Sursa: xStation5 Știri despre piața bursieră din SUA Acțiunile americane arată astăzi o selectivitate sectorială clară, sectorul sănătății fiind principala sursă de presiune. Asiguratorii de sănătate sunt în scădere după ce SUA a propus menținerea plăților către planurile private Medicare la același nivel și anul viitor. Investitorii se așteptau la creșteri de un singur digit, astfel că reacția pieței a fost bruscă. Humana (HUM.US) a scăzut cu aproximativ 15%, UnitedHealth (UNH.US) cu 17%, iar CVS Health (CVS.US) cu 13% . Adăugând la tonul negativ, UnitedHealth a declarat că se așteaptă la o scădere a veniturilor în 2026, ceea ce ar marca prima contracție anuală în mai mult de trei decenii.

În sectorul software-ului pentru industria hotelieră, Agilysys (AGYS.US) a înregistrat o scădere de 12% după ce a publicat un EPS ajustat pentru al treilea trimestru fiscal care nu a îndeplinit așteptările, o reevaluare tipică atunci când rezultatele nu justifică evaluarea. Companiile aeriene au înregistrat rezultate mixte: American Airlines (AAL.US) a crescut cu aproximativ 3% după rezultatele din trimestrul al patrulea, în timp ce JetBlue (JBLU.US) a scăzut cu 3% după ce a raportat o pierdere mai mare decât se aștepta, subliniind provocările legate de trecerea la un segment de piață superior.

În domeniul infrastructurii AI și cloud, CoreWeave (CRWV.US) a înregistrat o creștere de 4%, continuând raliul de luni, după ce Nvidia a investit încă 2 miliarde de dolari în companie. În urma acestei știri, Deutsche Bank a ridicat ratingul acțiunilor la „cumpărare”, susținând sentimentul general din domeniul infrastructurii AI.

Sanmina (SANM.US) se numără printre cele mai notabile companii rămase în urmă, înregistrând o scădere de 8% după ce previziunile privind veniturile pentru al doilea trimestru au fost sub consens. În domeniul logisticii, United Parcel Service (UPS.US) a înregistrat o creștere de 3% după ce a prognozat vânzări pe întreg anul peste așteptările Wall Street, continuând în același timp planul de a elimina din rețeaua sa volumul de colete mai puțin profitabile. În domeniul auto, General Motors (GM.US) a înregistrat o creștere de aproximativ 4% după ce a anunțat o creștere a profitului de până la 2 miliarde de dolari în acest an și a semnalat dividende mai mari și răscumpărări. În sectorul apărării, Northrop Grumman (NOC.US) a înregistrat o scădere de 1% după ce a publicat o previziune a EPS ajustat pentru întregul an sub consens, în timp ce mica companie din sectorul spațial Redwire (RDW.US) a înregistrat o creștere de 15% după ce a câștigat un contract legat de un program american de apărare antirachetă. Cel mai mare contractor american din domeniul apărării, RTX Corp. (RTX.US; cunoscut anterior sub numele de Raytheon Corp) a înregistrat o creștere de aproximativ 3% după ce a depășit așteptările privind EPS ajustat pentru trimestrul al patrulea. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."