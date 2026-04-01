Deschiderea sesiunii din SUA 🗽US500 în creștere înainte de debutul sesiunii de pe Wall Street

Contractele futures pe indicii americani înregistrează creșteri moderate înainte de deschiderea sesiunii din SUA. Indicele S&P 500 a înregistrat cea mai bună sesiune din mai anul trecut, iar investitorii încearcă acum să evalueze dacă mai există potențial pentru continuarea revenirii. Contractul futures pe S&P 500 a crescut cu 0,6%, Dow Jones câștigă 0,5%, iar Nasdaq 100 (US100) crește cu aproape 0,9%. Dolarul american s-a apreciat ușor în urma datelor ADP din SUA, mai bune decât se aștepta, numărul locurilor de muncă din sectorul privat situându-se peste previziuni (62.000 față de 40.000 așteptate). Fondurile speculative și-au redus expunerea la acțiunile globale timp de șase săptămâni consecutive, în principal prin vânzarea în lipsă, vânzarea masivă acoperind toate regiunile majore. În Europa, pozițiile short în instrumente macro au ajuns la aproximativ 11%, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Pe o perioadă de șase săptămâni, vânzările nete de acțiuni americane au fost cele de-a treia ca mărime din ultimul deceniu, apropiindu-se de nivelurile înregistrate în perioada Covid. Consilierii în tranzacționarea mărfurilor (CTA) au vândut acțiuni în valoare de aproximativ 190 de miliarde de dolari în ultima lună și dețin în prezent o poziționare short netă de aproximativ 50 de miliarde de dolari. Goldman Sachs estimează că CTA-urile ar putea deveni cumpărători în orice scenariu în luna următoare.

Goldman Sachs se așteaptă, de asemenea, ca fondurile de pensii să cumpere acțiuni ca urmare a reechilibrării de la sfârșitul lunii și al sfârșitului trimestrului. Aproximativ 7 miliarde de dolari din gamma opțiunilor negative urmează să expire la sfârșitul lunii, reducând presiunea asupra pieței. Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu peste 10% față de maximul său, intrând într-o corecție formală, în timp ce indicele S&P 500 este pe cale să facă același lucru. Indicele european Stoxx 600 a scăzut cu aproximativ 9% în martie, îndreptându-se spre cea mai proastă lună din ultimii șase ani. Piețele de acțiuni s-au apropiat de niveluri tehnice de supravânzare, iar Goldman Sachs a indicat luni semne de capitulare a fondurilor speculative și niveluri foarte ridicate de pesimism. US500 (interval H1) Sursa: xStation5 Știri de pe piața bursieră din SUA: ETF-ul din sectorul energetic XLE a scăzut cu aproape 2% după ce Donald Trump a declarat că SUA ar putea ieși din conflictul cu Iranul în două-trei săptămâni.

Acțiunile Nike au scăzut cu 11% în urma unor previziuni slabe; compania a fost, de asemenea, retrogradată de JPMorgan, Goldman Sachs și Bank of America.

Acțiunile RH au scăzut cu peste 20% după ce compania nu au îndeplinit așteptările privind profitul, veniturile și perspectivele.

Cal-Maine Foods a înregistrat o creștere de 4% după ce a depășit așteptările atât în ceea ce privește profitul pe acțiune, cât și veniturile.

nCino a înregistrat o creștere de 23,2%, întrucât indicatorii trimestriali și previziunile au depășit așteptările.

Target Hospitality a înregistrat o creștere de 33,4% după ce a obținut un contract pentru un centru de date în valoare de peste 550 de milioane de dolari.

Bank of America a crescut cu 1,2%, iar Wells Fargo cu 1,5%, după ce HSBC a îmbunătățit ratingul sectorului bancar de la „Hold” la „Buy”.

UnitedHealth a crescut cu 1,3% după ce a fost îmbunătățit de Raymond James de la „Market Perform” la „Outperform”.

Rivian a crescut cu 2,6% după ce ratingul său a fost îmbunătățit de DA Davidson de la „Underperform” la „Neutral”. Bank of America (BAC.US), interval zilnic

