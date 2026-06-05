Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street în scădere pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul semiconductorilor 📌Intel pierde 6%

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) și S&P 500 (US500) au scăzut cu 1,3%, respectiv 0,6%, în timp ce contractele futures pe Dow Jones Industrial Average (US30) dau dovadă de o rezistență mai mare, înregistrând o scădere de doar 0,2%. Sectoarele non-tehnologice înregistrează performanțe superioare, pe măsură ce investitorii se îndepărtează de titlurile legate de AI și semiconductori.
Datele privind piața muncii din SUA, mai bune decât se aștepta, combinate cu slăbiciunea continuă a sectorului tehnologic, determină o vânzare masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor, inclusiv a producătorilor de cipuri de memorie, precum Micron și SanDisk. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 2%, în timp ce TSMC pierde aproape 3,5%, în ciuda faptului că managementul a reiterat așteptările privind o creștere susținută a cererii pe termen lung, determinată de AI.
Sectorul semiconductorilor rămâne sub presiune
Producătorii de cipuri continuă să se confrunte cu presiuni de vânzare în urma raportului de rezultate al Broadcom. După vânzarea masivă de joi, sectorul rămâne ferm pe roșu:
- Broadcom a scăzut cu încă 4% după ce a înregistrat o scădere de 12,5% în sesiunea anterioară,
- AMD pierde aproape 5%,
- Intel a scăzut cu aproape 6%,
- iar Arm Holdings înregistrează o scădere de aproximativ 7%.
Investitorii devin din ce în ce mai selectivi în ceea ce privește acțiunile din domeniul AI și al semiconductorilor, după o puternică creștere care a împins evaluările la niveluri ridicate în mare parte a sectorului.
Raportul puternic privind locurile de muncă din SUA susține dolarul
Economia SUA a creat 172.000 de locuri de muncă în sectorul non-agricol în luna mai, un număr semnificativ mai mare decât cele 80.000 estimate de economiștii chestionați de Dow Jones. În același timp, rata șomajului a rămas neschimbată la 4,3%, în conformitate cu previziunile pieței.
Datele mai solide privind piața muncii au stimulat dolarul american și randamentele titlurilor de stat, dar au ridicat totodată îngrijorări cu privire la faptul că Rezerva Federală ar putea avea mai puține motive să reducă ratele dobânzilor în viitorul apropiat.
US500 (interval zilnic)
Contractul US500 este în prezent pe cale să înregistreze prima scădere săptămânală din ultimele zece săptămâni. În ciuda slăbiciunii, indicele rezistă mai bine decât indicele US100, dominat de sectorul tehnologic, deși acțiunile tehnologice cu capitalizare mare continuă să afecteze indicele de referință datorită ponderii semnificative pe care o au în cadrul acestuia.
Zona din jurul EMA50 (linia portocalie) din proximitatea nivelului de 7.330 de puncte pare să fie prima zonă majoră de suport într-un scenariu de scădere. Acest nivel este consolidat și mai mult de reacțiile anterioare ale prețurilor și ar putea deveni un câmp de luptă cheie între cumpărători și vânzători dacă impulsul descendent continuă
Sursa: xStation5
Sursa: xStation5
Știri de pe piața de capital din SUA
Citi își menține perspectiva optimistă asupra acțiunilor, în ciuda semnelor tot mai evidente de exuberanță a pieței. Strategul Beata Manthey a remarcat că indicii bursieri globali se mențin aproape de niveluri record, evaluările din mai multe segmente de piață par supraevaluate, încrederea investitorilor este din ce în ce mai optimistă, iar creșterea activității de IPO și de emisiune de acțiuni reflectă un apetit ridicat pentru risc. Deși acești factori nu indică neapărat atingerea iminentă a unui vârf al pieței, ei sugerează că tot mai mulți indicatori intră în zona de risc ridicat.
DocuSign dezamăgește cu previziunile privind veniturile. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 4% după ce previziunile companiei pentru al doilea trimestru nu au reușit să impresioneze investitorii. Conducerea se așteaptă la venituri cuprinse între 865 și 869 de milioane de dolari, în mare parte în linie cu estimarea consensuală a LSEG de 866 de milioane de dolari, dar fără nicio surpriză pozitivă semnificativă.
Sursa: xStation5
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