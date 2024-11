Deschiderea sesiunii din SUA: Vânzare pe Wall Street; SMCI câștigă 32% 🔔

Indicii bursieri din SUA sunt ușor în scădere la deschidere

Cele mai mari scăderi sunt observate pentru US2000

Indicele dolarului câștigă 0,16%

Randamentele obligațiunilor americane sunt în scădere La începutul sesiunii pe Wall Street, presiunea de vânzare este dominantă, dar indicii încearcă să își recupereze pierderile. Indicele companiilor cu capitalizare mică, US2000, pierde cel mai mult, urmat de US500 și US100. Declinul pieței bursiere are loc în paralel cu o ușoară întărire a dolarului. Indicele USDIDX câștigă astăzi 0,16% și rămâne aproape de vârfurile creșterilor sale rapide recente. Pe de altă parte, randamentele obligațiunilor americane înregistrează astăzi scăderi destul de puternice. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au scăzut la 4,37%, în timp ce randamentele obligațiunilor pe 2 ani au scăzut la 4,25%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Scăderile sunt vizibile pe întreaga piață, indiferent de sector. Singura excepție este sectorul semiconductorilor, care include în principal Nvidia (NVDA.US), TSM (TSM.US) și ASML (ASML.US). Este demn de remarcat faptul că Nvidia își va publica mâine raportul trimestrial. Sursă: xStation 5 US2000 Indicele US2000 se retrage cu încă 0,95% astăzi, la 2.300 de puncte. Aceasta marchează a șasea sesiune consecutivă de scădere, prețurile scăzând cu mai mult de 6,50% de la maximele post-electorale. În prezent, indicele testează limita superioară a consolidării recente în jurul valorii de 2.300 de puncte. Atâta timp cât rămâne deasupra acestei zone, tendința generală va fi în continuare ascendentă. Cu toate acestea, depășirea suportului de la nivelul de 2.300 de puncte poate semnala o presiune suplimentară de vânzare cu o țintă potențială în jurul valorii de 2.200 de puncte, ștergând toate câștigurile post-electorale.

Sursa: xStation 5 Știri despre companii Walmart (WMT.US) câștigă 3,10% după ce compania a depășit așteptările privind vânzările comparabile din SUA în trimestrul al treilea și și-a majorat estimările pentru întregul an privind vânzările nete și profitul ajustat. Vânzările comparabile din SUA au crescut cu 5,3%, depășind estimarea consensuală de 3,8%. CEO-ul Doug McMillon a evidențiat creșterea volumului în magazine, ridicarea din magazine și livrarea, livrarea depășind alte categorii. Walmart anticipează acum o creștere a vânzărilor nete pentru anul fiscal 2025 între 4,8% și 5,1%, față de intervalul anterior de 3,75% până la 4,75%. Lowe (LOW.US) scade cu 3,20%, în ciuda depășirii așteptărilor privind veniturile și câștigurile trimestriale. Creșterea cheltuielilor consumatorilor pentru reparațiile casnice în urma pagubelor provocate de uragan a dat un impuls, dar nu a compensat pe deplin cererea redusă de articole de bricolaj cu prețuri ridicate, care rămân esențiale pentru vânzările Lowe. Compania și-a majorat ușor previziunile de vânzări pentru întregul an. Prețul acțiunilor Symbotic (SYM.US) crește cu 26% în urma rezultatelor impresionante din trimestrul al patrulea, cu o creștere anuală a veniturilor de 47%. Pentru primul trimestru fiscal, Symbotic a estimat venituri între 495 și 515 milioane de dolari, depășind consensul de 495,73 milioane de dolari, împreună cu EBITDA ajustată anticipată de 27-31 milioane de dolari. Directorul financiar Carol Hibbard a evidențiat așteptările pentru o creștere puternică a cifrei de afaceri și marje brute stabile în trimestrul următor, cu investiții direcționate menite să profite de noi oportunități. Super Micro Computer (SMCI.US) a câștigat 32% după ce a numit BDO drept noul său auditor independent și a prezentat Nasdaq un plan de conformitate pentru a îndeplini cerințele de listare. Producătorul de servere, care s-a confruntat cu o întârziere în depunerea raportului său de sfârșit de an ca urmare a demisiei Ernst & Young în octombrie, a asigurat Nasdaq că intenționează să depună raportul său anual pentru anul fiscal care se încheie la 30 iunie și raportul său trimestrial pentru perioada care se încheie la 30 septembrie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."