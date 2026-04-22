Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street ignoră îngrijorările legate de Iran și așteaptă rezultatele Tesla

Aspecte esențiale Președintele Donald Trump a prelungit armistițiul cu Iranul pe termen nelimitat , îmbunătățind starea de spirit pe piețele de contracte futures.

, îmbunătățind starea de spirit pe piețele de contracte futures. Contractele futures pe indicii americani erau în creștere înainte de deschiderea pieței și își mențin tendința ascendentă după deschiderea tranzacționării. Indicele US500 înregistrează o creștere de 0,34%, în timp ce indicele US100 crește cu 0,40%.

Situația piețelor Starea de spirit din a doua jumătate a sesiunii europene și la deschiderea Wall Street este, fără surpriză, dominată de geopolitică. Decizia lui Trump de a prelungi armistițiul cu Iranul a venit chiar când acordul anterior de două săptămâni era pe cale să expire. În ciuda prelungirii, SUA își mențin blocada navală asupra porturilor iraniene, în timp ce Iranul insistă că va reveni la negocierile de pace doar odată ce blocada va fi ridicată. Acest impas geopolitic alimentează temerile privind agravarea penuriei de petrol, GNL și îngrășăminte la nivel global. În timp ce indicii bursieri sunt în creștere, alte piețe reflectă o incertitudine semnificativă — în special petrolul. Recentele capturi ale celor două nave iraniene indică faptul că situația este departe de a fi stabilă, chiar dacă atacurile directe între cele două părți sunt momentan suspendate. Există speculații că SUA și-au epuizat semnificativ stocurile de rachete și au nevoie de timp pentru producție și livrare. În plus, actualul blocaj al SUA vizează să sufoce fluxul de numerar rămas al Iranului; cu toate acestea, menținerea acestei presiuni încă o lună ar putea duce prețurile țițeiului în intervalul de 100-110 dolari și ar putea împinge gazul TTF înapoi spre 50-60 euro/MWh sau mai mult, ceea ce ar fi catastrofal în timpul sezonului de realimentare a stocurilor de gaz. Analiza tehnică a S&P 500 (US500) Piața în ansamblu rămâne tensionată în urma scăderilor de marți, când S&P 500 a pierdut aproximativ 0,6%. Pe grafic a apărut o lumânare zilnică roșie, semnalând o încetinire a tendinței ascendente din ultimele două săptămâni, care fusese alimentată de optimismul privind sfârșitul conflictului. Deși revenirea la creștere de astăzi este încurajatoare, volatilitatea a scăzut, sugerând că sunt necesari catalizatori pozitivi suplimentari pentru a depăși decisiv pragul de 7.150 de puncte. În mod notabil, doar încă două sau trei sesiuni de tranzacționare laterală ar putea duce la o rupere a liniei de tendință ascendentă care a văzut US500 urcând de la zona de 6.300 la nivelurile actuale. Știri despre companii Adobe (ADBE): Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 3,5% în primele ore de tranzacționare. Compania a anunțat un nou program de răscumpărare a acțiunilor în valoare de până la 25 de miliarde de dolari (valabil până în 2030) și și-a extins parteneriatul cu Omnicom Group pentru a dezvolta modele avansate de agenți AI pentru întreprinderi.

Airbnb (ABNB): Acțiunile au crescut cu aproximativ 2,7% după ce Wells Fargo Securities a ridicat ratingul companiei de la „equal-weight” la „overweight”.

Boeing (BA): Acțiunile au câștigat aproape 4% la deschidere, deși aceste câștiguri s-au moderat de atunci la puțin sub 2%. Investitorii au reacționat pozitiv la un raport care arată o ieșire de numerar mai mică decât se aștepta și la știrea că Boeing a livrat în primul trimestru cel mai mare număr de avioane din 2019. Cu toate acestea, sectorul aviației rămâne sub presiune din cauza pieței restrânse a combustibilului.

Tesla (TSLA): Compania se află în centrul atenției înaintea raportului său trimestrial. Marți, acțiunile au scăzut ușor, închizându-se sub media mobilă pe 50 de zile. Tesla este în prezent cea mai mare deținere din ETF-urile ARK Invest. Deși livrările din primul trimestru nu au îndeplinit așteptările, compania a înregistrat totuși o creștere de la an la an. Investitorii privesc Tesla mai puțin ca pe un producător tradițional de automobile și mai mult ca pe o firmă de tehnologie axată pe AI; prin urmare, comentariile conducerii cu privire la proiectele viitoare vor fi esențiale pentru evoluția prețului. Se așteaptă o mișcare implicită de 6-7% în urma rezultatelor.

UnitedHealth (UNH): Acțiunile au crescut cu 0,7% în urma unei reevaluări la „buy” de către Argus Research. Analiștii au subliniat performanța financiară foarte puternică a companiei în primul trimestru. Acțiunile Tesla au pierdut aproape o treime din valoarea lor față de maximul istoric înregistrat până la 9 aprilie, dar această pierdere a fost acum redusă la puțin peste 20%. Acțiunile se tranzacționează la niveluri relativ ridicate, cu evaluări extreme în ceea ce privește raporturile P/E și P/S. Cu toate acestea, compania continuă să vândă o viziune de viitor, iar dacă piața bullish de pe Wall Street persistă, nu poate fi exclusă o recuperare suplimentară a impulsului recent observat în cazul acțiunilor Tesla. Cea mai apropiată rezistență tehnică se situează la aproximativ 430 USD pe acțiune, în timp ce suportul cheie se află la 355 USD, aliniindu-se cu retragerea Fibonacci de 50,0% a ultimei valuri ascendente Sursa: xStation5

