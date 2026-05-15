Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street în scădere după vizita lui Trump la Beijing

Aspecte esențiale Întâlnirea dintre Trump și Xi nu a adus nicio revelație majoră.

Problemele legate de metalele rare și conflictul din Iran rămân nerezolvate.

Știrile nu sunt deosebit de favorabile pentru sectorul semiconductorilor.

Randamentele obligațiunilor americane continuă să crească – randamentele la 10 ani se află la cel mai ridicat nivel din ultimul an.

Toți indicii bursieri majori din SUA înregistrează pierderi astăzi. Russell 2000 (-2,4%) conduce declinul, iar NASDAQ Composite (-1,4%) și S&P 500 (-1,1%) sunt, de asemenea, în scădere cu mai mult de un punct procentual. De ce asistăm la o vânzare masivă? 1. Lista de acorduri anunțate de președintele Trump în timpul vizitei sale recent încheiate la Beijing nu este foarte impresionantă. Lipsa unui acord privind vânzarea cipurilor NVIDIA este deosebit de pesimistă. Trump a declarat că partea chineză a decis să nu achiziționeze tehnologie americană, intenționând în schimb să-și îmbunătățească propriile soluții. Prețul acțiunilor NVIDIA a deschis în scădere cu 3,6%, cea mai mare scădere de la 30 aprilie (în prezent în scădere cu 4,4%).

Și alte companii producătoare de microprocesoare înregistrează scăderi – Intel (-7,4%), Micron (-6,8%), AMD (-5%) și ARM Holdings (-7,8%). Problemele cheie pentru sectorul AI rămân nerezolvate, inclusiv comerțul cu pământuri rare. De asemenea, nu au existat noutăți privind eforturile comune de deschidere a Strâmtorii Hormuz. 2. Îngrijorări crescânde cu privire la situația inflației, în urma publicării unor date privind inflația mai mari decât se aștepta în ultimele zile. Inflația la nivelul consumatorilor este cea mai ridicată din mai 2023 (3,8%). Creșterea indicelui de bază pentru sectorul serviciilor (3,4%) este deosebit de îngrijorătoare.

Inflația la nivelul producătorilor este cea mai ridicată din decembrie 2022 (6%). Peste așteptări la toate indicatorii, inclusiv cel de bază (5,2%) și cel super-de bază (4,4%)

Prețurile de import (4,2%) și prețurile de export (8,8%) au crescut, de asemenea. Acest lucru a dus la: O creștere semnificativă a randamentelor obligațiunilor americane. Randamentul la 10 ani a crescut cu 18 puncte de bază pe săptămână. 4,57% este cel mai ridicat nivel din ultimul an.

O revizuire în sens ascendent a așteptărilor privind rata dobânzii FOMC. O majorare înainte de sfârșitul anului este în prezent scenariul de bază al pieței (probabilitate implicită de 60%).

Dolarul s-a apreciat. Moneda americană s-a apreciat cu aproape 1,5% față de euro. Niciunul dintre factorii de mai sus nu poate fi considerat favorabil pentru piața bursieră americană. 3. Expunerea indicilor la scăderi din cauza realizării de profituri după câștigurile foarte impresionante înregistrate în ultimele săptămâni. Indicele NASDAQ 100 a crescut cu aproape 30% de la minimul de la sfârșitul lunii martie.

Raportul P/E pentru NASDAQ 100 a depășit recent 38, semnificativ peste media istorică (în jur de 25). Analiză tehnică US100 (interval H4) Valul ascendent și-a încetinit impulsul în jurul nivelului de 29.700 de puncte, întâmpinând o barieră puternică de ofertă în zona maximelor istorice. Deși sistemul mediilor exponențiale (EMA 50, 100, 200) păstrează o geometrie puternic ascendentă, prețul începe să se apropie periculos de o testare a EMA 50 (în prezent în jur de 29.000 de puncte). Amploarea și panta impulsului actual sugerează necesitatea unei răciri tehnice a sentimentului înainte de un posibil atac asupra nivelului psihologic rotund de 30.000 de puncte. Cel mai apropiat suport static semnificativ rămâne retragerea Fibonacci de 23,6%, care coincide cu extremele anterioare ale prețului și ar putea fi prima oprire a unei posibile corecții. Sursa: xStation, 15/05/2026 Știri despre companie NVIDIA (NVDA.US): Acțiunile companiei suferă din cauza unei divergențe clare între declarațiile inițiale și rezultatele finale ale călătoriei diplomatice a președintelui Trump la Beijing. Summitul Trump-Xi a adus inițial titluri optimiste despre deschiderea pieței chineze către cipurile H200, dar rapoartele de astăzi privind lipsa aprobărilor oficiale din partea Beijingului și reticența giganților chinezi de a finaliza achizițiile au declanșat un val de dezamăgire. Acest lucru i-a determinat pe investitori să-și realizeze profiturile și să-și închidă pozițiile chiar înainte de raportul financiar cheie programat pentru 20 mai.

Intel Corp. (INTC.US): Prețul acțiunilor Intel a scăzut astăzi cu peste 6% (până la aproximativ 109 dolari), continuând o tendință începută la începutul acestei săptămâni. De la începutul anului, valoarea acțiunilor companiei s-a triplat, alimentată, printre altele, de un contract revoluționar cu Apple pentru producția de procesoare din seria M la Intel Foundry. Acest lucru a creat un spațiu semnificativ pentru realizarea de profituri chiar și în fața unei ușoare schimbări a sentimentului pieței. Fundamentele companiei par a fi cele mai solide din ultimii ani, dar unii investitori se tem că evaluarea actuală este excesiv de optimistă în raport cu rata reală de creștere a marjei.

Figma (FIG.US): Platforma de proiectare și prototipare a produselor digitale, care a debutat la NYSE în iulie 2025, și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026. Veniturile au crescut cu 46% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 333,4 milioane de dolari, impulsionate de monetizarea crescândă a produselor de AI. Acțiunile au crescut cu peste 13%, dar compania înregistrează încă o scădere de peste 70% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Klarna (KLAR.US): Gigantul suedez din segmentul plăților amânate și al serviciilor bancare digitale și-a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, surprinzând piața cu amploarea îmbunătățirii profitabilității sale. EPS a fost de -0,01 dolari, comparativ cu -0,20 dolari cât se aștepta, iar veniturile au depășit 1 miliard de dolari (consensul fiind sub 945 de milioane de dolari). Profitul operațional ajustat a urcat la 68 de milioane de dolari de la doar 3 milioane de dolari cu un an în urmă, iar profitul net a devenit în sfârșit pozitiv – 1 milion de dolari, comparativ cu o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru al anului 2025. Numărul de utilizatori activi a crescut cu 21% față de anul precedent, ajungând la 119 milioane. Sentimentul este umbrit de o prognoză mai slabă decât se aștepta pentru trimestrul al doilea, deși conducerea și-a menținut previziunile pentru întregul an. După creșterile inițiale, acțiunile au scăzut la 15 dolari, reprezentând un nivel cu peste 65% mai mic decât acum un an.

