Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street încearcă să revină după vânzarea de ieri 🗽US100 și US500 câștigă ușor, General Motors pierde 8%

Indicii americani deschid ședința de marți în scădere; US100 scade cu 0,5%, US500 se retrage cu 0,2%

Dolarul american câștigă peste 0,5%, iar randamentele Trezoreriei pe 10 ani cresc la 4,57%, în ciuda comenzilor mai slabe de bunuri durabile din decembrie și a indicelui de încredere a consumatorilor CB

Acțiunile din sectoarele semiconductoarelor, software și auto scad, iar Big Tech își continuă alunecarea, Nvidia pierzând încă 0,6%.

Piețele sunt în așteptarea indicelui regional Richmond Fed și a datelor privind încrederea consumatorilor Conference Board. Indicii americani au început sesiunea de astăzi într-o notă mai negativă, continuând impulsul descendent început ieri. Piața încă evaluează impactul AI DeepSeek din China asupra investițiilor în inteligența artificială și asupra companiilor responsabile cu infrastructura din sectorul tehnologic. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cele mai mari pierderi de astăzi includ Hewlett-Packard (HPE.US) și General Motors (GM.US). Scăderile sunt vizibile și în segmentul semiconductorilor, condus de ASML, Applied Materials și Lam Research. În sectorul apărării, Boeing și RTX Corp câștigă, în timp ce Lockheed Martin înregistrează pierderi semnificative. Sursă: xStation5 Date macroeconomice din SUA Comenzile de bunuri durabile din decembrie 2024 din SUA: -2,2% MoM (previziune 0,6%, precedentă -1,2%; revizuită la -2%) US Core Durable Goods: 0,3% MoM (previziune 0,3%, precedentă -0,2%) După cum putem citi în interiorul raportului din decembrie „Cu excepția transportului, comenzile noi au crescut cu 0,3%. Excluzând apărarea, comenzile noi au scăzut cu 2,4%. Echipamente de transport, de asemenea, în scădere patru din ultimele 5 luni, a condus la scăderea, 6,9 miliarde dolari sau 7,4 la sută la 86,1 miliarde dolari „. Indicele prețurilor locuințelor în SUA: 4,2% (anterior 4,5%) Indicele prețurilor locuințelor din SUA (MoM): Actual 0,3% (Previziune 0,3%, Anterior 0,4%)

CaseShiller 20 (YoY): Actual 4,33% (Previziune 4,24%, Anterior 4,2%, Revizuit 4,23%) Încrederea consumatorilor CB din SUA (ianuarie): Actual 104,1 (Previziune 105,85; Anterior 104,7) Indicele Richmond Fed (ianuarie): Actual -4 (Previziune -10, Anterior -10) US100 (interval M15) Sursa: xStation5 Știri despre companii General Motors Co: Constructorul auto a publicat rezultatele pentru trimestrul 4 din 2024 și previziunile privind câștigurile pentru 2025, depășind așteptările Wall Street. Compania continuă să înregistreze o cerere puternică pentru camioanele și SUV-urile sale pe benzină cu prețuri ridicate, care s-au vândut în medie cu 50.000 de dolari în 2024. Pentru 2025, GM se așteaptă la o scădere a prețurilor în America de Nord cu 1-1,5% și la o ușoară scădere a volumului de vehicule pe benzină, lăsând compania într-o poziție relativ puternică. Venitul net prognozat pentru 2025 variază între 11,2 și 12,5 miliarde de dolari, depășind așteptările analiștilor de 10,8 miliarde de dolari. Veniturile trimestrului 4 au fost de 47,7 miliarde de dolari, depășind previziunile de 43,9 miliarde de dolari. EPS ajustat pentru trimestru a fost de 1,92 dolari, depășind estimarea de 1,89 dolari. Kimberly-Clark Corp: Producătorul Kleenex prognozează o creștere anuală a profitului ajustat peste așteptările Wall Street, susținută de vânzări trimestriale mai mari decât așteptările, determinate de redresarea cererii. Vânzările nete din trimestrul al patrulea au fost de 4,93 miliarde de dolari, peste estimarea medie a analiștilor de 4,86 miliarde de dolari. EPS anual ajustat este de așteptat să crească cu un procent de o singură cifră, depășind creșterea prognozată de 3,2% la 7,58 dolari pe acțiune. EPS ajustat pentru Q4 a ajuns la 1,50 USD, ușor sub estimarea de 1,51 USD. Brown & Brown Inc: Brokerul de asigurări a depășit așteptările privind profitul în Q4, datorită creșterii puternice a randamentelor investițiilor și a creșterii comisioanelor și taxelor. Comisioanele și onorariile au crescut cu 15,4% până la 1,16 miliarde de dolari în Q4. Veniturile din investiții au crescut la 22 de milioane de dolari, de la 18 milioane de dolari cu un an înainte. Venitul net ajustat pe acțiune a fost de 0,86 dolari, depășind estimările de 0,77 dolari. Nucor Corp: Producătorul de oțel a raportat o scădere a veniturilor și a profitului în Q4 din cauza prețurilor de vânzare mai mici în laminoarele sale și în segmentele de produse. CEO-ul Nucor, Leon Topalian, a menționat că cererea de oțel a slăbit pe parcursul anului 2024, dar a subliniat îmbunătățirea condițiilor de piață. Prețul mediu de vânzare pe tonă a scăzut cu 10% în 2024 comparativ cu anul precedent. Royal Caribbean Cruises Ltd: Operatorul de nave de croazieră proiectează profituri anuale peste așteptările analiștilor, datorită creșterii rezervărilor pentru destinații private și itinerarii premium în regiunile Mediterana și Alaska. Compania prognozează pentru 2025 un EPS ajustat între 14,35 și 14,65 dolari, comparativ cu estimarea medie de 14,41 dolari a analiștilor. Veniturile Q4 au crescut la 3,76 miliarde de dolari, de la 3,33 miliarde de dolari în urmă cu un an, ratând ușor prognoza de 3,77 miliarde de dolari. EPS ajustat pentru Q4 a fost de 1,63 USD, depășind așteptările de 1,50 USD. W R Berkley Corp: Asigurătorul comercial a raportat o creștere de 45% a profitului în Q4, datorită performanței solide a portofoliului său de investiții și a activității de subscriere. Venitul net din investiții a crescut cu 1,3% până la 317,4 milioane de dolari, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net pentru Q4 a fost de 576,1 milioane USD, sau 1,44 USD pe acțiune, comparativ cu 397,3 milioane USD, sau 0,98 USD pe acțiune, cu un an înainte. „Ne-am poziționat bine portofoliul de investiții pentru schimbările de mediu, ceea ce a dus la o creștere robustă a veniturilor nete din investiții din portofoliul nostru cu scadență fixă și la contribuții puternice la randamentul total din câștigurile nete nerealizate din portofoliul nostru de acțiuni”, a declarat compania într-o declarație.

