Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street înregistrează o creștere pe fondul armistițiului din Orientul Mijlociu 📈Acțiunile din sectorul tehnologic câștigă, sectorul energetic este cuprins de panică

Piețele bursiere au înregistrat o creștere ca răspuns la semnalele de detensionare a relațiilor geopolitice dintre SUA și Iran. Anunțul privind suspendarea temporară a acțiunilor militare a declanșat imediat o scădere notabilă a prețurilor petrolului și o revenire puternică pe piețele bursiere globale. Wall Street a deschis ședința de joi într-o atmosferă clar favorabilă asumării de risc. Investitorii au început să ia în calcul un scenariu de reducere a perturbărilor în aprovizionarea cu energie, prețuri mai mici la petrol și o poziție mai “dovish” a Rezervei Federale, toate acestea îmbunătățind sentimentul general al pieței. În același timp, mișcarea rămâne condiționată și de natură pe termen scurt, menținând incertitudinea la un nivel ridicat — încă nu este clar dacă un acord de pace final între Washington și Teheran va urma după perioada de două săptămâni. Întrebarea cheie este dacă încetarea focului se poate transforma într-o soluție diplomatică durabilă. Cu toate acestea, investitorii se reorientează deja către sectoare care au fost anterior supra-vândute, în special acțiunile din sectorul tehnologic. Indicele Dow Jones a crescut cu 1.380 de puncte (aproape 3%), S&P 500 a câștigat peste 2,5%, iar Nasdaq 100 a urcat cu aproape 3%; contractul US500 a crescut cu 2,1%

Petrolul WTI a scăzut cu peste 17%, ajungând la aproximativ 93,4 USD, în timp ce Brent a scăzut cu peste 16%, ajungând la aproximativ 91,7 USD

Principalul catalizator a fost decizia lui Donald Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului pentru două săptămâni

Armistițiul este condiționat de redeschiderea Strâmtorii Hormuz, Iranul fiind deja de acord cu o reluare temporară a tranzitului de energie sub coordonare militară

Israelul a acceptat, de asemenea, armistițiul (conform rapoartelor mass-media)

Un sprijin suplimentar a venit din discuțiile privind potențialele sancțiuni și reducerea tarifelor pentru Iran

Acțiunile din sectorul tehnologic și cel ciclic au condus creșterile (inclusiv Nvidia, Amazon, Tesla, JPMorgan, Boeing)

Sectorul energetic a înregistrat o scădere, Exxon Mobil (-7%), Chevron (-6%) și gigantul din sectorul GNL, Cheniere, fiind, de asemenea, sub presiune US500 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Știri despre companii Delta Air Lines Acțiunile au crescut cu aproximativ 12% în tranzacțiile din presesiune, impulsionate în principal de scăderea rapidă a prețurilor petrolului Costurile mai mici ale combustibilului pentru avioane îmbunătățesc semnificativ previziunile privind marja operațională pe termen scurt Compania a raportat rezultate pentru primul trimestru peste așteptările pieței, susținând sentimentul pozitiv Cu toate acestea, previziunile pentru al doilea trimestru s-au situat sub consens, indicând prudența conducerii În prezent, piața acordă o importanță mai mare dinamicii costurilor combustibilului decât previziunilor pe termen scurt Delta rămâne extrem de sensibilă la volatilitatea prețurilor la energie și la cererea consumatorilor în sectorul turismului Sustenabilitatea scăderilor prețului petrolului și stabilizarea geopolitică vor fi esențiale pentru o creștere ulterioară

Levi Strauss Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 9% în urma unor rezultate trimestriale mai bune decât se aștepta Atât veniturile, cât și profiturile au depășit previziunile, indicând o execuție operațională solidă Un aspect structural cheie este faptul că vânzările directe către consumatori reprezintă acum 50% din veniturile totale Modelul DTC îmbunătățește controlul marjei și reduce dependența de canalele de vânzare cu ridicata Compania și-a majorat previziunile privind profitul pe întreg anul, semnalând o încredere crescândă în cerere Rezultatele sugerează reziliență în segmentul de îmbrăcăminte, în ciuda unui context macroeconomic volatil Riscurile cheie includ presiunea consumatorilor și o potențială încetinire a cheltuielilor discreționare

Exxon Mobil Acțiunile au scăzut cu peste 5,5% în tranzacțiile din presesiune, în urma scăderii notabile a prețurilor petrolului Această evoluție reflectă o slăbiciune generalizată în sectorul energetic după anunțul armistițiului dintre SUA și Iran Prețurile mai mici ale țițeiului reduc direct veniturile și marjele preconizate în sectorul upstream Scăderea prețului petrolului sub 100 USD/baril modifică ipotezele pe termen scurt pentru întregul sector Exxon a beneficiat anterior de creșterea prețurilor la energie pe parcursul escaladării conflictului Retragerea actuală evidențiază corelația puternică a companiei cu geopolitica și prețurile materiilor prime Performanța viitoare va depinde de durabilitatea armistițiului și de stabilitatea ofertei globale de petrol

Freshpet TD Cowen a ridicat ratingul acțiunilor la „cumpărare”, invocând un ritm de vânzări mai puternic decât se aștepta Acțiunile au crescut cu peste 5% în tranzacțiile din presesiune, în urma ridicării ratingului Vânzările cu amănuntul de la începutul anului au crescut cu 13%, depășind previziunile companiei pentru 2026, de 7–10% Preocupările legate de concurența din partea Costco și Farmer’s Dog sunt considerate exagerate Dimensiunea companiei și avantajele competitive susțin poziționarea sa pe piață Analiștii subliniază, de asemenea, îmbunătățirea controlului costurilor ca un catalizator suplimentar Ținta de preț de 80 USD implică un potențial de creștere de aproximativ 27%, susținând sentimentul optimist

Clean Harbors Citi a ridicat ratingul acțiunii la „cumpărare” și a majorat ținta de preț la 346 USD Aceasta implică un potențial de creștere de aproximativ 16% față de prețul de închidere anterior Acțiunile au câștigat aproximativ 3% în tranzacționarea din presesiune în urma reevaluării Se așteaptă ca producția crescută de produse chimice din SUA să stimuleze creșterea Această tendință este parțial legată de întreruperile de aprovizionare din Orientul Mijlociu Segmentul Servicii de mediu ar putea depăși previziunile actuale Compania are o expunere semnificativă la sectorul produselor chimice (14% din venituri), în special în serviciile tehnice cu marjă ridicată

Royal Caribbean JPMorgan a redus estimarea EPS pentru 2026 la 16,62 dolari și a coborât ținta de preț la 341 dolari În ciuda retrogradării, noua evaluare implică totuși un potențial de creștere de aproximativ 27% Banca a menținut ratingul „supraponderat”, semnalând o perspectivă pozitivă pe termen lung Compania se confruntă cu o „triplă provocare geopolitică”: cerere mai slabă, costuri mai mari ale combustibilului și întreruperi operaționale Tensiunile din Orientul Mijlociu au redus rata de conversie a rezervărilor pentru croazierele europene Alte obstacole includ costuri cu combustibilul de aproximativ 270 de milioane de dolari și pierderi din investiții Acțiunile au înregistrat o revenire de aproximativ 8% după știrile privind încetarea focului, evidențiind o sensibilitate macroeconomică puternică

Royal Carribean (interval zilnic)

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."