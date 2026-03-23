Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street într-un carusel geopolitic

Wall Street se află într-un carusel geopolitic clasic. Volatilitatea este extremă și determinată aproape în totalitate de evenimentele legate de conflictul din Golful Persic. Cu doar câteva ore în urmă, piața se pregătea pentru o escaladare în urma expirării unui ultimatum de 48 de ore adresat Iranului, pentru ca apoi să afle brusc că acesta fusese prelungit cu cinci zile. Această decizie a adus o ușurare imediată și o inversare bruscă a tendințelor în mai multe clase de active.
Evoluțiile pieței de astăzi sunt, în esență, o versiune accelerată a principiului „cumpără zvonul, vinde știrea”. Înainte de deschiderea pieței din SUA, piața anticipa un potențial atac asupra infrastructurii energetice, ceea ce a împins prețurile petrolului în sus și a determinat creșterea indicelui de volatilitate. Investitorii luau în calcul simultan riscul unui șoc inflaționist și o poziție mai agresivă din partea băncilor centrale, exercitând presiune asupra acțiunilor, obligațiunilor și altor active.
Situația s-a inversat aproape imediat după ce Donald Trump a anunțat progrese în negocierile cu Iranul. Contractele futures pe indicii majori au înregistrat o revenire puternică, iar prețurile petrolului au scăzut dramatic, reflectând speranțele de dezescaladare. Este de remarcat faptul că doar declarațiile și postările lui Trump au fost suficiente pentru a schimba sentimentul pieței, determinând o revenire a principalilor indici americani. La începutul sesiunii de tranzacționare pe Wall Street, S&P 500 a crescut cu peste 1,5%, Dow Jones a câștigat 1,6%, iar Nasdaq a crescut cu peste 1,5%.
Acest lucru evidențiază cât de sensibil a devenit piața la titlurile individuale și cât de puțină stabilitate există în tendințele pe termen scurt. Negările rapide din partea Iranului subliniază și mai mult incertitudinea. Investitorii navighează între scenarii extreme, fiecare semnal nou fiind capabil să schimbe dramatic direcția pieței.
Petrolul rămâne în centrul atenției ca principal canal de transmitere a riscului. Preocupările legate de perturbările din Strâmtoarea Hormuz influențează direct așteptările privind inflația, evaluările ratelor dobânzilor și performanța corporativă. Acest lucru explică de ce observăm ocazional situații neobișnuite în care acțiunile, obligațiunile și chiar aurul sunt toate sub presiune simultan.
Acest episod seamănă cu perioadele anterioare în care comunicarea politică din SUA a provocat mișcări bruște și imprevizibile ale pieței. Diferența astăzi este că miza include nu numai sentimentul investitorilor, ci și un șoc energetic real, care ar putea alimenta o inflație mai mare și o creștere economică mai lentă.
Astăzi, contractele pe indicele US500 (S&P 500) înregistrează o revenire evidentă. Piețele reacționează la decizia de a prelungi ultimatumul adresat Iranului, ceea ce atenuează temporar temerile legate de o escaladare a conflictului în Golful Persic și de riscul unui șoc energetic brusc. Această ușurare temporară se traduce rapid într-o creștere a apetitului pentru risc.
Știri despre companii
Pe Wall Street, acțiunile din sectorul tehnologic și al semiconductorilor câștigă teren pe fondul semnalelor de atenuare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, NVIDIA (NVDA.US) și AMD (AMD.US) conducând revenirea. Îmbunătățirea sentimentului pieței a atras investitori interesați de potențialul pe termen lung al AI, în timp ce câștigurile pe termen scurt ilustrează cât de sensibile sunt companiile tehnologice la impulsurile geopolitice și la sentimentul investitorilor.
Acțiunile Apple (AAPL.US) au crescut cu aproximativ 1,5% la începutul sesiunii. Piața reacționează pozitiv la vânzările puternice de iPhone și la ratele record de upgrade ale dispozitivelor. În special, utilizatorii din China își actualizează rapid telefoanele, semnalând o cerere stabilă. Apple rămâne un pilon al sectorului tehnologic, atrăgând capital în perioadele de incertitudine și servind ca simbol al stabilității și inovării.
Berkshire Hathaway (BRKA.US) a anunțat planuri pentru o investiție semnificativă în compania japoneză de asigurări Tokio Marine, achiziționând inițial o participație de aproximativ 2,5%.
Acțiunile Core Scientific (CORZ.US) au crescut cu aproximativ 1% la deschidere. Compania a obținut un credit suplimentar de 500 de milioane de dolari, aducând finanțarea totală la 1 miliard de dolari și susținând dezvoltarea infrastructurii HPC și a serviciilor de AI. Acesta este un semnal important pentru investitorii interesați de tehnologia de înaltă performanță, arătând că această companie își extinde operațiunile și își crește capacitatea de creștere pe termen lung.
Acțiunile Palantir (PLTR.US) au crescut cu peste 1,5% la începutul sesiunii. Sistemul de inteligență artificială Maven al companiei va fi implementat oficial în Pentagon, oferind armatei instrumente avansate pentru detectarea și contracararea amenințărilor în toate domeniile. Acest contract semnificativ subliniază importanța Palantir în sectorul apărării și ar putea influența pozitiv reputația și evaluarea companiei în ochii investitorilor.
