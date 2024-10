Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street își extinde impulsul ascendent 🗽Adobe pierde 10% în urma unor previziuni dezamăgitoare📉

Piața bursieră americană se deschide ușor în creștere. Investitorii estimează o șansă de 40% de reducere a ratei Fed cu 50bp săptămâna viitoare

Scăderea cu mai mult de 10% a prețului acțiunilor Adobe (ADBE.US) nu reușește să deterioreze starea de spirit de pe Nadsaq 100.

Prognoza preliminară a sentimentului consumatorilor din SUA conform UoM peste așteptări; prețurile de import și export din SUA sub așteptări Bursa americană la deschidere își continuă mișcarea ascendentă de ieri. Indicele S&P 500 câștigă mai mult de 0,4%, iar Nasdaq 100 câștigă mai mult de 0,2%. Indicele Russell 2000 este din nou lider, înregistrând un salt de aproape 2%; companiile mai mici din acest indice sunt ajutate de perspectiva relaxării politicii Fed. Sentimentul consumatorilor americani (date preliminare pentru luna august) a depășit ușor previziunile în toate categoriile, de la așteptări la evaluarea situației actuale. Așteptările privind inflația (anuală) au scăzut de la 2,8% la 2,7%, dar așteptările pe termen lung au crescut la 3,1% față de 3% anterior.

Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 (interval zilnic) US500 se tranzacționează în creștere cu aproape 0,6% astăzi, dar indicele se poate confrunta cu un test serios al cererii în apropierea nivelului de 5.660. Scăderile au fost oprite în august la media exponențială de 200 de perioade(linia roșie), iar recent cererea a reacționat pentru a testa media exponențială de 100 de perioade(linia neagră), desenând o formațiune cu potențial pozitiv, de minime în creștere.. Sursa: xStation5 Adobe dezamăgește Wall Street Gigantul american de produse software Adobe Systems (ADBE.US) pierde astăzi mai mult de 10%. Investitorii nu au fost încântați de previziunile comerciale mai degrabă slabe ale companiei, deși rezultatele trimestriale (precum și așteptările în sine) s-au dovedit a fi mai bune decât previziunile. Conform previziunilor companiei, creșterea vânzărilor trimestriale în trimestrul al patrulea este de așteptat să fie cea mai slabă din întreaga istorie a companiei până în prezent, deși CEO Narayen a argumentat un trimestru curent record. Adobe a raportat un câștig pe acțiune de 4,65 dolari, față de previziunile de 4,53 dolari și venituri de 5,4 miliarde de dolari, în timp ce Wall Street se aștepta la 5,37 miliarde de dolari. Adobe prognozează venituri de 5,50 - 5,55 miliarde de dolari și câștiguri pe acțiune între 4,63 și 4,68 dolari.

Aceste previziuni sunt ușor mai mici decât previziunile Wall Street de 5,6 miliarde de dolari în venituri și 4,67 dolari în câștiguri pe acțiune. Prognoza pentru noi abonamente media digitale pentru luna noiembrie este de 550 de milioane de dolari, ceea ce este stabil față de luna august. Wall Street prevăzuse 565 de milioane de dolari.

Veniturile din segmentul media au crescut cu 11% față de anul precedent, ajungând la 4 miliarde de dolari. Abonamentele au crescut cu 550 de milioane de dolari, depășind previziunile companiei; Adobe se aștepta la o scădere la 460 de milioane de dolari față de 490 de milioane de dolari în mai.

Compania a prezentat îmbunătățirile preconizate pentru inteligența artificială generativă, Firelfly AI, iar directorul financiar al companiei a subliniat că ritmul de schimbare în această categorie este la un nivel record în întreaga istorie a companiei. Analiștii încă mai cred că Adobe, cu cota sa uriașă de bugete corporative, ar putea deveni un beneficiar pe termen lung al AI generativ. Adobe (ADBE.US, interval zilnic) Acțiunile au scăzut sub media mobilă exponențială de 200 de sesiuni astăzi pe intervalul zilnic, punând un semn de întrebare asupra continuării tendinței pe termen lung a companiei. Anterior, prețul conturase o formațiune Double Top în apropierea nivelului de 570 USD pe acțiune. Următorul suport semnificativ este în jurul valorii de 500 USD pe acțiune, unde se situează retragerea Fibonacci de 38,2 a valului ascendent din 2022.

Sursa: xStation5

