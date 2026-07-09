Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street revine, pe fondul faptului că AI și semiconductorii eclipsează îngrijorările legate de Iran

Wall Street încearcă astăzi să-și revină după recentele sesiuni mai slabe. Principalii indici americani au deschis în creștere, piețele îndreptându-și din nou atenția către activele de risc. După o perioadă de incertitudine sporită legată de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu, piețele dau semne de stabilizare și de revenire la un scenariu mai constructiv.

Încă de ieri, piețele au fost dominate de îngrijorarea că tensiunile crescânde dintre Statele Unite și Iran ar putea duce la o incertitudine și mai mare. Investitorii au monitorizat îndeaproape impactul potențial al conflictului asupra prețurilor petrolului, așteptărilor privind inflația și deciziilor viitoare ale Rezervei Federale. Orice noutăți privind acțiunile militare sau eventualele discuții diplomatice rămân factori care ar putea schimba rapid sentimentul pieței.

Astăzi, însă, piețele dau semne de optimism reînnoit. Presupunerea actuală pare să fie că situația din jurul Iranului rămâne fluidă, dar există încă spațiu pentru negocieri și eforturi de a preveni o escaladare suplimentară. Ca urmare, capitalul se îndreaptă treptat din nou către acțiuni, în timp ce presiunea de vânzare din sesiunile recente s-a atenuat.

Unul dintre cei mai puternici factori care stau la baza revenirii de astăzi este sectorul tehnologic, în special companiile legate de semiconductori. Producătorii de cipuri își revin după presiunile recente, beneficiind de îmbunătățirea sentimentului în jurul sectorului tehnologic din China. După recentele scăderi, piețele profită de nivelurile mai scăzute ale prețurilor, în timp ce inteligența artificială și cererea crescândă de cipuri avansate devin din nou teme cheie.

Între timp, datele economice din Statele Unite rămân în centrul atenției. Cele mai recente cifre privind piața muncii au arătat că cererile inițiale de șomaj au scăzut din nou ușor, sugerând că condițiile de angajare din SUA rămân relativ stabile. Acesta este un semnal important, întrucât o piață a muncii rezilientă reduce îngrijorările legate de o încetinire economică bruscă.

În același timp, Rezerva Federală rămâne în centrul atenției piețelor. Ultimul proces-verbal al ședinței FOMC a arătat că factorii de decizie rămân prudenți și continuă să sublinieze riscul unei inflații persistente. O poziție mai „hawkish” a Fed limitează așteptările privind reduceri rapide ale ratei dobânzii, care rămâne unul dintre factorii-cheie care influențează evaluările activelor.

Prin urmare, revenirea de astăzi de pe Wall Street pare mai degrabă o încercare de stabilizare după turbulențele recente decât o revenire completă a optimismului. Piețele continuă să echilibreze trei factori majori: evoluțiile geopolitice, puterea economiei SUA și traiectoria viitoare a politicii monetare. Deocamdată, cumpărătorii par să preia controlul, dar piețele rămân extrem de sensibile la evoluțiile ulterioare privind Iranul și la comentariile Rezervei Federale. Ședința de astăzi arată că, în ciuda multiplelor surse de incertitudine, apetitul pentru risc rămâne prezent, mai ales pe măsură ce apar semne că situația s-ar putea stabiliza.

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) se tranzacționează astăzi în creștere, piețele începând sesiunea într-o atmosferă ușor mai optimistă, în ciuda incertitudinii geopolitice actuale. În urma volatilității recente legate de tensiunile dintre Statele Unite și Iran, investitorii dau semne limitate de panică, în timp ce atenția se îndreaptă treptat către viitoarea perioadă de raportare a rezultatelor financiare. Piețele par să ia în calcul posibilitatea ca actualul schimb de focuri dintre SUA și Iran să rămână limitat și să nu degenereze într-un conflict mai amplu. Faptul că rămân deschise canalele diplomatice îi ajută, de asemenea, pe unii investitori să-și mențină optimismul prudent.

Sursă: xStation5

Știri corporative

Acțiunile Micron (MU.US) sunt în creștere în cadrul ședinței de astăzi, după ce compania a anunțat o extindere semnificativă a planurilor sale de investiții în Statele Unite, care se preconizează că vor depăși 250 de miliarde de dolari până în 2035. Compania își propune să extindă producția internă de cipuri de memorie, răspunzând cererii în creștere determinată de dezvoltarea inteligenței artificiale și de extinderea centrelor de date. Piețele reacționează pozitiv la acest anunț, întrucât investițiile Micron se înscriu într-o tendință mai amplă de creștere a capacității de producție a semiconductoarelor.

Acțiunile Cerebras Systems (CBRS.US) înregistrează, de asemenea, creșteri în cadrul tranzacționării obișnuite, după ce compania a anunțat planuri de investiții de mai multe miliarde de dolari în infrastructura de AI în întreaga Europă. Compania intenționează să extindă semnificativ capacitatea de calcul din regiune, o parte din noua infrastructură urmând să susțină proiectele OpenAI, consolidând perspectiva pozitivă din jurul sectorului inteligenței artificiale.

Acțiunile PepsiCo (PEP.US) se află astăzi sub presiune, în ciuda faptului că această companie a raportat venituri solide în al doilea trimestru, care au depășit așteptările pieței. Reacția negativă a pieței a fost determinată în principal de îngrijorările privind creșterea viitoare a vânzărilor și de semnalele că inflația persistentă și incertitudinea economică ar putea încuraja consumatorii să devină mai prudenți în ceea ce privește cheltuielile. Piețele se concentrează asupra provocării mai ample cu care se confruntă companiile din sectorul bunurilor de consum, unde clienții devin din ce în ce mai selectivi, în ciuda cifrelor solide privind veniturile.

Acțiunile IBM (IBM.US) se află astăzi sub presiune, înregistrând o scădere de aproximativ 3%, în urma unor rapoarte conform cărora Starbucks (SBUX.US) își dezvoltă propriile instrumente bazate pe inteligență artificială, care ar putea înlocui în cele din urmă unele soluții tehnologice furnizate în prezent de furnizori externi, inclusiv IBM. Piețele sunt îngrijorate de faptul că adoptarea tot mai largă a sistemelor de AI dezvoltate intern ar putea reduce cererea pentru software-ul tradițional și serviciile tehnologice. Pentru IBM, acest lucru evidențiază o schimbare mai amplă la nivel de industrie, pe măsură ce companiile caută din ce în ce mai mult să-și construiască propriile soluții bazate pe AI, ceea ce ar putea schimba relația dintre întreprinderi și furnizorii de tehnologie.