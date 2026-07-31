Calendarul economic: Date cheie CPI din Europa și rezultatele financiare ale giganților din sectorul petrolier

Piețele financiare globale înregistrează o îmbunătățire evidentă a sentimentului și o apetență mai puternică pentru risc, în urma creșterilor solide de pe Wall Street și a unei reveniri puternice pe piețele bursiere asiatice. Această evoluție a fost susținută de previziuni optimiste și de rezultate solide din sectoarele tehnologiei și semiconductorilor. În același timp, investitorii rămân atenți la riscurile geopolitice din Orientul Mijlociu. Prețurile petrolului se îndreaptă către o închidere lunară puternică, pe măsură ce piețele continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din jurul Strâmtorii Hormuz. Între timp, investitorii evaluează activ decizia Rezervei Federale de a menține ratele dobânzilor neschimbate. Ședința de astăzi se va concentra pe datele preliminare cheie privind inflația CPI și PIB din Zona Euro, valoarea PCE de bază din SUA, precum și pe publicarea rezultatelor financiare ale marilor companii petroliere, printre care ExxonMobil și Chevron. Publicări cheie din sesiunea asiatică Japonia – Producția industrială (lunar) pentru iunie: Producția industrială a scăzut cu 1,8% față de luna precedentă, comparativ cu așteptările privind o scădere de 1,2% și valoarea anterioară de +3,6%. Japonia – Vânzări cu amănuntul (anual) pentru luna iunie: Valoarea s-a situat la 1,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de o prognoză consensuală de 2,1% și o valoare anterioară de 2,8%. China – Indicatorul PMI din sectorul manufacturier al NBS pentru luna iulie: Indicele s-a situat la 49,4 puncte, comparativ cu așteptările pieței de 49,3 puncte și o valoare anterioară de 49,5 puncte. China – Indicele PMI pentru sectorul non-manufacturier al NBS pentru luna iulie: Indicele s-a situat la 50,2 puncte, comparativ cu 50,5 puncte în luna precedentă. Australia – Vânzări cu amănuntul (lunar) pentru iunie: Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,5% față de luna precedentă, depășind prognoza consensuală de 0,2%, după o creștere anterioară de 0,6%. Revenire notabilă pe piețele bursiere asiatice: Indicele Kospi din Coreea de Sud a înregistrat creșteri solide, în timp ce indicele Nikkei 225 din Japonia a avansat pe fondul unui sentiment pozitiv în sectorul tehnologic. Aurul se stabilizează în jurul valorii de 4.100 USD pe uncie, în urma deciziei Rezervei Federale de a menține ratele dobânzilor neschimbate, în timp ce țițeiul Brent se menține în jurul valorii de 85 USD pe baril. Calendar macroeconomic 10:30 Elveția – Vânzări cu amănuntul ajustate sezonier (anual) (iunie). Consens: 3,1%. Valoarea anterioară: 3,5%.

10:45 Franța – Inflația CPI preliminară (anual) (iulie). Consens: 1,8%. Valoarea anterioară: 1,8%.

10:45 Franța – Inflația HICP preliminară (anual) (iulie). Consens: 2,1%. Valoarea anterioară: 2,0%.

10:30 Polonia – Rata preliminară a inflației CPI (anual) (iulie). Consens: 3,0%. Valoarea anterioară: 2,5%.

10:55 Germania – Rata șomajului ajustată sezonier (iulie). Consens: 6,3%. Valoarea anterioară: 6,3%.

12:00 Zona euro – Inflația preliminară HICP (anual) (iulie). Consens: 2,9%. Valoarea anterioară: 2,8%.

12:00 Zona euro – Inflația preliminară HICP de bază (anual) (iulie). Consens: 2,4%. Valoarea anterioară: 2,4%.

15:30 Canada – PIB lunar (lunar) (mai). Consens: 0,2%. Valoarea anterioară: 0,5%.

16:45 Statele Unite – indicatorul PMI Chicago (iulie). Consens: 56,7. Valoarea anterioară: 56,7.

20:00 Statele Unite – Numărul platformelor petroliere (săptămânal). Consens: 451. Valoarea anterioară: 450. Rezultate financiare ale companiilor (Wall Street / Europa) Înainte de deschiderea sesiunii: Exxon Mobil Corporation (Wall Street)

Chevron Corporation (Wall Street)

AbbVie Inc. (Wall Street)

Colgate-Palmolive Company (Wall Street)

Enbridge Inc. (Wall Street / Canada)

NatWest Group plc (Europa)

Engie S.A. (Europa) Trei piețe de urmărit EUR/USD – datorită seriei concentrate de date macroeconomice cheie din Zona Euro, inclusiv inflația CPI și datele privind PIB-ul, alături de valoarea PCE de bază din SUA.

Petrolul brut (WTI / Brent) – datorită tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și publicării astăzi a rezultatelor financiare ale marilor companii petroliere, printre care ExxonMobil și Chevron.

Sectorul tehnologic / Indicii bursieri americani (Nasdaq / S&P 500) – pe măsură ce investitorii evaluează direcția pieței în urma unei serii de publicări ale rezultatelor financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic și a redresării generale a apetitului global pentru risc.

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