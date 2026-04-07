Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street se prăbușește pe fondul temerilor legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu 📉Casey's va debuta în S&P 500

Piețele bursiere americane se află sub o presiune evidentă pe măsură ce se apropie termenul-limită al ultimatumului lui Donald Trump adresat Iranului (3:00 ora României, 8 aprilie), speranțele pentru un acord estompându-se după ce Iranul a anunțat că a întrerupt toate canalele de comunicare indirecte cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump. Escaladarea tensiunilor geopolitice afectează acțiunile, în timp ce împinge prețurile petrolului în sus, sporind incertitudinea cu privire la direcția viitoare a politicii SUA. Retorica Casei Albe crește riscul unui scenariu de forță, deși piețele lasă încă loc pentru o dezescaladare limitată. Trump a stabilit termenul limită de ora 20:00 ET pentru un acord cu Iranul privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz, avertizând că eșecul în a ajunge la un acord ar putea duce la distrugerea infrastructurii Iranului.

Comentariile recente ale președintelui SUA sugerează șanse reduse de a se ajunge la o soluție, deși rămâne o fereastră îngustă pentru un rezultat alternativ.

Rapoartele mass-media indică faptul că SUA au efectuat atacuri asupra insulei Kharg din Iran, intensificând și mai mult tensiunile.

Piețele de mărfuri reacționează puternic: WTI se tranzacționează peste 116 USD (+3%), în timp ce Brent se situează ferm peste 110 USD, indicând o primă de risc geopolitic în creștere.

Analiștii notează că, deși un acord complet pare improbabil, un scenariu de coșmar care implică atacuri la scară largă asupra infrastructurii civile ar putea fi încă evitat.

UBS și-a redus ținta pentru S&P 500 la sfârșitul anului 2026 la 7.500, invocând incertitudinea crescândă legată de conflict și de prețurile energiei. Banca recomandă o atitudine mai prudentă, în special față de piețele sensibile la șocurile energetice, precum Europa și India.

Datele macroeconomice au dezamăgit, comenzile de bunuri durabile scăzând cu 1,4% față de luna precedentă, sub așteptări, ceea ce a contribuit la sentimentul negativ.

În același timp, datele ADP privind ocuparea forței de muncă au arătat o creștere de 27.000 de locuri de muncă (față de 10.000 anterior), sugerând că piața muncii nu se supraîncălzește, dar nici nu reprezintă o sursă generalizată de slăbiciune — ceea ce ar putea accentua riscurile de inflație.

În ciuda contextului general de aversiune față de risc, anumite titluri, precum Broadcom, continuă să înregistreze performanțe superioare, susținute de expunerea puternică la inteligența artificială și de câștigarea de noi contracte. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Știri corporative Universal Music Group (UMG) – acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 10% după ce Pershing Square a propus o ofertă de achiziție în valoare de 55,8 miliarde de euro (64,4 miliarde de dolari), ceea ce reprezintă o primă de 78% față de cotația de închidere din 2 aprilie. Structura ofertei, bazată pe numerar și acțiuni, indică o ofertă de preluare controlată inițiată de un investitor activist și o reevaluare semnificativă a acțiunilor prin intermediul unei prime de control.

Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s – un lanț de magazine de proximitate din Midwestul și Sud-Vestul SUA – va înlocui Hologic în indicele S&P 500 înainte de deschiderea de joi, în urma achiziției Hologic de către Blackstone și TPG. Acțiunile Casey’s au înregistrat o creștere modestă, în timp ce tranzacționarea Hologic a fost suspendată odată cu finalizarea tranzacției și ieșirea companiei de pe piețele publice. Casey’s General Stores (interval zilnic)

