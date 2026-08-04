Rezumatl zilei: Nasdaq 100 crește cu 3,2% – A revenit piața bull? (04.08.2026)

Indicele Nasdaq 100 crește astăzi cu peste 3%, înregistrând una dintre cele mai puternice creșteri din acest an. Această evoluție este susținută atât de scăderea prețurilor petrolului, în urma declarațiilor lui Scott Bessent, cât și de rezultatele excelente ale companiilor – printre care se numără și Palantir, ale cărei acțiuni au crescut astăzi cu aproape 30%.

Acțiuni

Pe lângă Palantir, cele mai bune performanțe sunt înregistrate de companiile din sectorul semiconductorilor, care a suferit o corecție foarte profundă în luna iulie. Acțiunile ARM au crescut cu 15%, cele ale Marvell cu 14%, ale Astera Labs cu 12%, ale Sandisk cu 11% și ale Intel cu 10%. AMD înregistrează, de asemenea, o evoluție bună (+8%), în așteptarea publicării rezultatelor trimestriale, care va avea loc astăzi după închiderea pieței din SUA.

Figura 1: Harta de intensitate pentru Nasdaq 100 (04.08.2026)

Sursă: XTB Research, 04.08.2026

Piața a anticipat deja în mare măsură profiturile viitoare generate de revoluția IA pentru a justifica evaluările actuale; prin urmare, producătorul nu poate doar să îndeplinească așteptările analiștilor, ci trebuie să le depășească în mod clar și să prezinte previziuni foarte optimiste pentru lunile următoare. Investitorii vor acorda atenție în primul rând rezultatelor segmentului de centre de date, care se dezvoltă rapid, precum și rentabilității și dezvoltării de noi soluții pentru inteligența artificială. Orice dezamăgire legată de dinamica creșterii sau estimările mai prudente ale conducerii ar putea duce la operațiuni de realizare a profiturilor, afectând încrederea în întregul sector.

Figura 2: Tablou de bord pentru AMD

Sursă: XTB Research, 04.08.2026

În ultimele zile, AMD, la fel ca alte companii din sectorul semiconductorilor, a beneficiat de sprijinul giganților tehnologici, ale căror rapoarte trimestriale au evidențiat cheltuieli de capital în continuă creștere. În cazul Alphabet, se preconizează că, cheltuielile de capital (CAPEX) vor ajunge la 200 de miliarde de dolari în 2026. De asemenea, s-au înregistrat efecte favorabile ca urmare a diminuării îngrijorărilor legate de înăsprirea dinamică a politicii monetare de către Fed, după ultima ședință a FOMC.

Figura 3: Câștigătorii și pierzătorii din indicele Nasdaq 100 (04.08.2026)

Sursă: XTB Research, 04.08.2026

Toate companiile menționate mai sus se află, totuși, cu mult sub maximele înregistrate în luna iunie. Pe o bază lunară, pierderile înregistrate de Sandisk sau Intel oscilează în jurul valorii de 18%.

Revenind la subiectul Palantir, care stă la baza creșterilor generale ale indicilor de astăzi (și care, de asemenea, rămâne semnificativ sub maximele recente):

Sentimentul înainte de publicarea raportului nu era cel mai bun – existau îngrijorări legate, printre altele, de vânzarea de acțiuni de către Alex Karp sau Peter Thiel (deși merită menționat că acest lucru este o practică obișnuită în cazul Palantir).

Rezultatele publicate de companie s-au dovedit a fi mult mai bune decât așteptările, indicând o creștere a veniturilor la 1,94 miliarde de dolari (o creștere de 94% față de aceeași perioadă a anului trecut) și un profit pe acțiune (EPS) de 0,41 dolari (o îmbunătățire de 256% față de trimestrul al doilea din 2025).

Produsele Palantir nu mai reprezintă doar o nișă restrânsă pentru contractele guvernamentale, ci un instrument de afaceri puternic pentru sectorul privat.

Dinamica de dezvoltare a companiei rămâne extrem de impresionantă. În trimestrul al treilea, compania se așteaptă la o creștere a veniturilor la nivelul de 2,16 miliarde de dolari.

Figura 4: Tablou de bord pentru Palantir

Sursă: XTB Research, 04.08.2026

Printre publicațiile viitoare se numără cele ale companiilor SpaceX și AMD. Ambele vor fi publicate după închiderea pieței din SUA. Prima dintre ele va reprezenta primul test serios pentru companie, care și-a făcut debutul pe piața americană în luna iunie.

Pe piața europeană, principalii indici au încheiat, de asemenea, pe plus.

Indicele polonez WIG20 a înregistrat o creștere de 1,4%.

Indicele italian MIB FTSE a încheiat ziua cu o creștere de 1,3%.

Indicele paneuropean Euro Stoxx 50 s-a apreciat cu 0,9%.

Indicele german DAX a încheiat ziua cu o creștere de 0,8%.

Mărfuri

Unul dintre principalele subiecte de pe piețe astăzi a fost scăderea prețurilor la energie, după ce Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a anunțat pe CNBC că s-ar putea ajunge la un acord privind deschiderea Strâmtorii Hormuz astăzi sau mâine:

„Există șansa ca astăzi sau mâine să putem ajunge la un acord privind deschiderea strâmtorii și să luăm măsuri în direcția unei mai mari normalizări a situației în acest conflict.”

„Nu este vorba doar de energie. Este vorba de îngrășăminte, produse rafinate și diverse gaze industriale.”

„Pe măsură ce aceste prețuri scad, am putea asista la o creștere semnificativă a cererii, ca urmare a reducerii prețurilor.”

Figura 5: PETROL [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)

Sursă: xStation, 04.08.2026

În prezent, prețul unui baril de Brent este sub 80 de dolari, ceea ce reprezintă o scădere de peste 20% față de nivelul înregistrat cu mai puțin de două săptămâni în urmă. Observăm o scădere ceva mai modestă în cazul GNL – prețul MWh pe piața TTF se situează în prezent la puțin peste 54 de dolari (o scădere de 14% față de maximul local atins pe 24 iulie).

Metalele prețioase sunt în creștere, ceea ce poate fi corelat, printre altele, cu scăderea randamentelor obligațiunilor pe 10 ani în marile economii.

În prezent, vom plăti mai puțin de 4.100 de dolari pentru o uncie de aur (+1%) și 60 de dolari pentru argint (+3%).

Prețurile cuprului sunt, de asemenea, în creștere (+0,7%).

Date macroeconomice

Publicările de date au fost rare astăzi. Atenția s-a concentrat asupra pieței muncii din SUA, care va domina calendarul macroeconomic până la sfârșitul săptămânii.

Raportul JOLTS pentru luna iunie, publicat astăzi, a indicat o ușoară scădere a numărului de posturi vacante în SUA, la un nivel de aproximativ 7,36 milioane, situându-se ușor sub consensul pieței (7,45 milioane). Rata concedierilor și a plecărilor voluntare a rămas însă la niveluri foarte stabile.

Urmează publicarea raportului ADP (miercuri), a cererilor săptămânale de șomaj (joi) și a raportului NFP (vineri). Acesta din urmă, în special, va fi în centrul atenției – ar putea contribui la determinarea traiectoriei viitoare a Fed și a dolarului.

Valute

Dolarul rămâne sub presiune. Situația nu este îmbunătățită de scăderea prețurilor la energie (SUA fiind exportator net în acest domeniu) și de îmbunătățirea apetitului pentru risc. Cursul de schimb EURUSD oscilează în jurul nivelului de 1,152.

Figura 6: Cotații selectate ale valutelor (04.08.2026)

Sursă: XTB Research, 04.08.2026

Prețurile scăzute ale petrolului afectează coroana norvegiană și dolarul canadian, monedele unor țări care depind în mare măsură de exportul acestuia. Și yenul japonez se depreciază – cursul de schimb USDJPY revine la o tendință ascendentă după recenta intervenție comună a Statelor Unite și Japoniei.

Conform datelor furnizate de Banca Japoniei, amploarea intervenției din partea Japoniei ar fi putut ajunge la 59 de miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o acțiune fără precedent (având în vedere amploarea unei intervenții pe o singură zi).

Deși nu putem estima amploarea acțiunilor SUA pe baza datelor oficiale, există numeroase indicii că aceasta s-a ridicat la 5-10 miliarde de dolari. Cel puțin aceasta reiese dintr-o notă lăsată de Scott Bessent în timpul unei întâlniri din Maryland.

Datorită cooperării din partea SUA în cadrul recentei intervenții menite să consolideze yenul, problema politicii mai ample a Casei Albe revine în discuție. O revenire la acțiuni menite să slăbească moneda americană, care ar avea ca scop sprijinirea exporturilor interne, nu pare imposibilă. La începutul anului 2025, astfel de acțiuni au fost denumite „Acordul de la Mar-a-Lago”, ceea ce înseamnă o încercare modernă de a repeta premisele Acordului de la Plaza din 1985.