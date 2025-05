Dolarul a recuperat teren după declinul de anul acesta. Cât de puternică se va dovedi moneda americană în perspectivă mai îndelungată?

Dolarul american a recuperat o parte din declinul puternic al anului după ”armistițiul” din războiul comercial cu China, indicele monedei atinsese, la minime în 21 aprilie, o scădere de 10,4%, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Până miercuri, nivelul fusese ajustat cu 3 puncte, la 7,4%. Vestea acordului a venit, în ciuda semnalelor furnizate de administrație, ca o surpriză, propunând taxe vamale care au făcut piețele să răsufle ușurate. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Deși înțelegerea este temporară, cele 90 de zile oferă o fereastră suficientă pentru reluarea comerțului între cele două mari economii, la timp pentru a ”salva Crăciunul”, nu doar la figurat. E timp pentru a pregăti producția și depozitarea cadourilor pentru sărbători. Câștigătoare au fost activele americane: acțiunile, în primul rând, dar și titlurile de stat și moneda SUA, care a avut cea mai bună zi a sa din ultimii doi ani. Dolarul a avansat cu 1,42% față de Euro. Redresarea rapidă a dolarului poate fi văzută ca o contra-reacție la tendința rapidă de scădere anterioară, o repoziționare rezonând cu tendințele anterioare. Deseori, în ultimii zece ani, capitaluri provenind din Europa ajungeau peste Ocean, într-o piață bursieră net mai performantă decât cele locale. Acest ”ritual” a fost întrerupt anul acesta. Bursa din SUA era atractivă pentru investitori și din alte regiuni, precum Asia sau Orientul Mijlociu, în timp ce surplusurile din schimburile comerciale finanțau deficitul bugetar. Bănci centrale și investitori instituționali alegeau să ”parcheze” resurse în titluri de stat în dolari, văzute drept active relativ mai sigure. Aceste fluxuri au fost perturbate sau chiar inversate în urma schimbărilor în politicile SUA. Veștile reducerii taxelor vamale la 30% pentru importuri din China și 10% pentru livrările dinspre SUA spre China au fost salutate și ca deschizând poarta unor acorduri cu alte țări. Această speranță de revenire spre o situație familiară, apropiată de ”normalitatea” anterioară sau cel puțin cu o mai redusă volatilitate, a condus la reluarea apetitului pentru active americane. Acordurile pentru cipuri furnizate unor state din Orientul Mijlociu și investiții de până la 1 trilion de dolari, deși derulate în timp îndelungat, au stimulat de asemenea un sentiment optimist. Deși acțiunile au continuat să crească, Euro a recuperat ușor în fața dolarului. Inflația a coborât la 2,3% luna trecută, sub așteptări, și atingând cel mai redus nivel de după 2021. Cu argumentul suplimentar al unei inflații coborâte, președintele Trump a reluat mesajul că dobânzile ar trebui să scadă. Un dolar american mai slab ajută exportatorii și scumpește importurile, contribuind la reducerea deficitelor comerciale. Câtă vreme traderii procesează valul de informații de amploare din ultimele zile, întrebarea investitorilor pe termen lung este: avem o reversare a trendului de scădere a dolarului sau doar o corecție a unei mișcări structurale care ar putea continua dincolo de minimele recente? Pentru unul dintre marii administratori de fonduri ai lumii, Amundi, schimbările anterioare sunt structurale, potrivit unor comentarii publicate chiar luni, ziua saltului dolarului american, punctează Claudiu Cazacu. Poziționarea în piață, săptămâna trecută, indica aprecieri ale Euro așteptate de traderii pe derivate pe un orizont de trei luni. Estimările Goldman Sachs și Deutsche Bank de dinaintea acordului vedeau spațiu pentru un dolar mai slab. În perspectiva noastră, răspunsul (la întrebarea de mai sus) va depinde de politicile SUA și de abordarea jucătorilor globali. În condițiile în care pauza actuală a taxelor vamale cu China și alte state s-ar dovedi doar o etapă de negociere, iar niveluri semnificativ mai înalte ar fi reinstituite, încrederea s-ar disipa din nou. În egală măsură, pașii pentru realocarea resurselor ar fi reluați. Dolarul ar deveni atunci ținta unor vânzări suplimentare. Cu un deficit de cont curent de 1,1 trilioane de dolari, ar fi de ajuns ca intrările de capital să se diminueze pentru a permite o slăbire a dolarului. Cu active deținute de nerezidenți de 22 trilioane de dolari, chiar și o vânzare limitată sau o acoperire a riscului prin operațiuni pe derivate ar adăuga volume majore în defavoarea dolarului. Devenind mai puțin predictibil, solul financiar american ar fi mai puțin dezirabil. Euro ar fi printre cei mai importanți câștigători, cu tot debutul ezitant al cancelarul german Merz, și locul pentru ajustarea dobânzilor în Europa, planul de investiții rămâne în picioare și e un argument pronunțat. Unii lideri europeni au pornit deja campania pentru un rol mai pronunțat în rezervele băncilor centrale pentru moneda unică. De la raportul 3 la 1 în favoarea dolarului, loc pentru ajustare s-ar putea găsi, arată consultantul de strategie XTB România. Modul în care se așează relațiile comerciale cu aliații și oponenții săi va fi de asemenea foarte relevant. Trepidațiile actuale au dus la o rescriere a regulilor, și pentru unii ar putea fi de ajuns pentru a considera o reorientare, graduală, a deținerilor de rezervă în dolari. În lipsa unor ancore precise în privința relațiilor comerciale și a unui mesaj coerent care să reducă incertitudinea, pe termen lung scenariul actual pare a favoriza structural niveluri mai ridicate ale Euro în raport cu dolarul american. Anunțurile acordurilor cu China și statele din Orientul Mijlociu oferă susținere dolarului și, dacă vor fi transpuse în realitate în parametri foarte apropiați de cei actuali, limitează potențialul de alunecare ulterioară, față de scenariul anterior, mai subliniază Claudiu Cazacu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."