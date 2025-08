💲Dolarul câștigă teren înainte de FOMC

Va ceda Rezerva Federal─â presiunilor politice exercitate de Donald Trump? ­čöÄ­čôâ La 21:00 ora Rom├óniei, FOMC va anun╚Ťa decizia privind nivelul dob├ónzilor ├«n SUA. Consensul presupune c─â Fed va men╚Ťine dob├ónzile neschimbate, astfel ├«nc├ót pia╚Ťa va analiza cu aten╚Ťie orice indiciu privind o posibil─â schimbare de direc╚Ťie c─âtre reduceri. Ce s─â ne a╚Ötept─âm de la decizia FOMC Fed va men╚Ťine dob├ónzile neschimbate (4,25-4,50%).

Declara╚Ťia privind politica monetar─â ar trebui s─â r─âm├ón─â ├«n mare parte neschimbat─â (activitate economic─â solid─â, pia╚Ť─â a muncii stabil─â, ╚Öomaj sc─âzut, infla╚Ťie u╚Öor crescut─â). Fed ar putea recunoa╚Öte c─â incertitudinea legat─â de tarife nu mai este ridicat─â.

Pentru prima dat─â dup─â mult timp, decizia nu va fi unanim─â. Christopher Waller a declarat deja c─â va vota pentru o reducere de 25 de puncte de baz─â; Michelle Bowman a semnalat deschiderea fa╚Ť─â de o reducere ├«n iulie (cu condi╚Ťia ca presiunile infla╚Ťioniste s─â fie limitate).

Powell va deschide probabil discu╚Ťia despre o reducere ├«n septembrie, subliniind c─â aceasta va depinde de date (adic─â de presiuni infla╚Ťioniste limitate ╚Öi/sau de o deteriorare a pie╚Ťei muncii din SUA). ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Randamentele titlurilor de stat americane se men╚Ťin ├«ntr-un interval relativ restr├óns, indic├ónd faptul c─â pia╚Ťa se a╚Öteapt─â ca ratele s─â r─âm├ón─â neschimbate. Randamentele pe zece ani se situeaz─â, ├«n esen╚Ť─â, la nivelul de la ├«nceputul anului, dup─â ce pia╚Ťa ╚Öi-a abandonat pozi╚Ťia acomodativ─â ╚Öi a inclus ├«n pre╚Ť o pauz─â a Fed. Sursa: XTB Research Care sunt scenariile posibile? Scenariul de baz─â este, desigur, men╚Ťinerea ratelor la 4,25-4,50%. ├Än prezent, pia╚Ťa include ├«n pre╚Ť acest rezultat la 97,9%. Cu toate acestea, este de remarcat num─ârul de voturi ├«n favoarea unei reduceri de 25 de puncte de baz─â. Scenariul hawkish Waller sau Bowman se retrag dup─â publicarea CPI din iunie sau din motive politice.

Pie╚Ťele se a╚Öteptau la disensiuni; absen╚Ťa acestora ar ├«nt─âri a╚Ötept─ârile ╚Öi ar reduce probabilitatea unei reduceri ├«n septembrie. Fed men╚Ťine ratele la 4,25-4,50%, iar to╚Ťi membrii voteaz─â ├«n unanimitate. Acest scenariu este foarte pu╚Ťin probabil, av├ónd ├«n vedere comentariile publice ale lui Waller ╚Öi Bowman, dar dac─â s-ar materializa, ar ├«nt─âri cu siguran╚Ť─â dolarul ╚Öi ar declan╚Öa o retragere a ac╚Ťiunilor. Scenariu moderat Waller ╚Öi Bowman voteaz─â pentru o reducere de 25 de puncte de baz─â.

Powell face o declara╚Ťie echilibrat─â, indic├ónd o sl─âbire a pie╚Ťei muncii, dar ╚Öi ÔÇ×incertitudineaÔÇŁ legat─â de tarife.

Pia╚Ťa include ├«n pre╚Ť reduceri ├«n septembrie ╚Öi decembrie anul acesta. Ratele r─âm├ón neschimbate, dar Fed trimite un semnal clar privind reduceri ├«n a doua jum─âtate a anului 2025. Acest scenariu este ├«n concordan╚Ť─â cu previziunile ╚Öi comunicarea Fed ╚Öi este cel mai probabil, confirmat de remarci ╚Öi procese verbale recente. Scenariul dovish Al╚Ťi bancheri, precum Collins, Goolsbee sau Kashkari, se al─âtur─â taberei dovish.

Pia╚Ťa ├«ncepe s─â includ─â ├«n pre╚Ť trei reduceri ├«n acest an ÔÇô ├«n septembrie, octombrie ╚Öi decembrie ÔÇô de c├óte 25 de puncte de baz─â fiecare. Ratele dob├ónzilor r─âm├ón neschimbate, dar Fed transmite semnale clar dovish pie╚Ťei. ├Äntr-un astfel de scenariu, pia╚Ťa ar reac╚Ťiona cel mai probabil cu un dolar mai slab, pre╚Ťuri mai mari ale ac╚Ťiunilor ╚Öi randamente mai mici ale obliga╚Ťiunilor. Acest scenariu este posibil, dar mai pu╚Ťin probabil dec├ót cel neutru. Scenariul ultra-dovish FOMC cedeaz─â, reduc├ónd ratele din cauza temerilor legate de ├«ncetinirea pie╚Ťei muncii. Fed decide o reducere, ceea ce ar ├«nsemna o majoritate de voturi ├«n favoarea acesteia. Acest scenariu este pu╚Ťin probabil; pia╚Ťa ├«l evalueaz─â la 2,1%. ├Äntr-o astfel de situa╚Ťie, dolarul ╚Öi randamentele ar sc─âdea, ├«n timp ce aurul ╚Öi dolarul ar cre╚Öte. Graficul Dot-Plot dup─â decizia FOMC din iunie a ar─âtat c─â doi membri ai comitetului (Bowman ╚Öi Waller) estimeaz─â rate ├«n intervalul 3,50-3,75% p├ón─â la sf├ór╚Öitul anului, cinci membri (inclusiv Powell) estimeaz─â 3,75-4,00%, doar Collins estimeaz─â o reducere de 25 de puncte de baz─â, iar patru membri nu prev─âd reduceri. Dac─â membrii nu ├«╚Öi schimb─â ├«n mod semnificativ opinia cu privire la economie, scenariul cel mai probabil r─âm├óne dou─â reduceri de 25 de puncte de baz─â. Dup─â publicare, va fi util s─â se acorde aten╚Ťie unui grafic Dot-Plot actualizat. EURUSD Dup─â o serie record de pierderi, EURUSD se tranzac╚Ťioneaz─â ├«ntre dou─â zone cheie ├«n jurul c─ârora s-a format evolu╚Ťia pre╚Ťurilor ├«n ultimele s─âpt─âm├óni (1,152-1,158). Perechea se afl─â ├«n prezent la limita inferioar─â a consolid─ârii, iar RSI se afl─â ├«n teritoriu de suprav├ónzare (sub 30) de la ├«nceputul s─âpt─âm├ónii. ├Än func╚Ťie de scenariul care se va concretiza, este a╚Öteptat─â o volatilitate crescut─â ├«n timpul public─ârii deciziei ╚Öi a conferin╚Ťei de pres─â. Este posibil ca EURUSD s─â testeze intervalele de consolidare men╚Ťionate mai sus. Sursa: xStation 5

