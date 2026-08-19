Dolarul se depreciază cu 0,8%

Indicele dolarului ponderat în funcție de comerț a scăzut astăzi cu 0,8%, atingând cel mai scăzut nivel din luna mai. O evoluție similară se observă și în cazul perechii EURUSD (+0,8%), care se apropie de 1,17. Ultima dată când am observat o depreciere atât de semnificativă a fost după ședința Fed din iulie, care a determinat investitorii să-și retragă o mare parte din pariurile pe majorările ratei dobânzii.
Ce stă la baza evoluției de astăzi?
Principalul catalizator al acestei evoluții a fost anunțul Departamentului Trezoreriei SUA privind planurile de a-și dubla operațiunile de răscumpărare a obligațiunilor americane pe termen lung. Programul, menit să susțină lichiditatea, va intra în vigoare pe 9 septembrie și va dura cel puțin până pe 4 noiembrie.
Deși, din punct de vedere tehnic, aceasta nu reprezintă o relaxare a politicii monetare, întrucât aceasta este responsabilitatea Rezervei Federale, efectul din perspectiva pieței este similar. Decizia înseamnă că vor apărea mai mulți dolari pe piață, ceea ce duce în mod natural la deprecierea monedei.
De altfel, în opinia noastră, acest lucru sporește probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Fed. O astfel de măsură ar putea fi considerată un instrument de echilibrare. Momentan nu observăm nicio reacție semnificativă a pieței în acest sens, întrucât evaluările încă atribuie o probabilitate mai mică de 50% unei majorări în toamnă.
Observăm o scădere semnificativă a randamentelor pe întreaga curbă, deosebit de pronunțată la capătul lung al acesteia. Am scris despre motivul pentru care aceasta este o veste bună pentru piața de acțiuni în articolul de astăzi “Deschiderea sesiunii din SUA”:
- Timp de mulți ani, în special în a doua decadă a secolului XXI, randamentele obligațiunilor s-au menținut la niveluri scăzute (cele pe 30 de ani în jur de 3%), neprezentând o alternativă reală la piața de acțiuni. Acest fenomen a primit chiar un nume specific, TINA, care înseamnă „nu există alternativă”. În prezent, mulți investitori încep să se întrebe dacă merită să își asume riscul asociat investițiilor pe piața bursieră, dacă guvernul SUA, în calitate de cel mai sigur debitor din lume, oferă o rată de rentabilitate sigură de 5,3% pe o perioadă de 30 de ani.
În încheiere, trebuie menționat că randamentele obligațiunilor rămân în continuare aproape de maximele înregistrate în ultimii ani. În cazul obligațiunilor pe 30 de ani, distanța față de maximul ultimilor 19 ani este mai mică de 14 puncte de bază.
Contextul mai larg
Decizia Trezoreriei SUA nu este singurul factor care afectează dolarul. În ultima lună, moneda s-a depreciat cu peste 3%, evoluție determinată de o reevaluare semnificativă a traiectoriei viitoare a ratelor dobânzilor Rezervei Federale. Investitorii și-au retras o parte semnificativă din pariurile pe majorări, influențați atât de declarațiile neconvingătoare ale președintelui Warsh, cât și de datele privind economia SUA.
O scădere neașteptată a numărului de locuri de muncă noi și valorile inflației care s-au situat în linie cu așteptările sau chiar au fost ușor mai scăzute au determinat o schimbare a scenariului de bază al pieței. Peste 50% din piață preconizează acum o majorare a ratei dobânzii abia în decembrie. Piața pare din ce în ce mai convinsă că datele au câștigat ceva timp pentru comitet, timp care va fi necesar pentru a estima impactul șocului energetic asupra economiei SUA.
Ce urmează?
În prezent, atenția se concentrează asupra publicării procesului-verbal, adică a înregistrării discuțiilor din cadrul ședinței FOMC din iulie, programată pentru ora 21:00. Investitorii vor căuta indicii cu privire la intenția Fed de a menține ratele dobânzilor actuale neschimbate pentru o perioadă mai lungă.
Un alt test important îl așteaptă pe dolar săptămâna viitoare, când este programată publicarea inflației PCE (26.08). Aceasta este o măsură cu caracter întârziat , dar preferată în mod tradițional de FOMC atunci când ia decizii privind politica monetară. Kevin Warsh s-a exprimat însă sceptic în acest sens, calificând indicatorul PCE de bază drept o „presupunere științifică fără fundament”.
Este posibil ca acest subiect să fie discutat în cadrul simpozionului de la Jackson Hole (27-29.08), una dintre cele mai importante două conferințe ale băncilor centrale din acest an. După ultima ședință a Fed, pare clar că investitorii se vor aștepta la ceva mai multă claritate din partea președintelui Warsh la acel moment
💵EURUSD testează 1,17
Graficul zilei: USDJPY scade înaintea unui test crucial pentru yen (20.08.2026)
Calendar economic: Publicarea Minutelor FOMC, urmează indicele PMI și datele privind inflația din Japonia (20.08.2026)
Rezumatul dimineții: Bursele asiatice în teritoriu pozitiv, Bitcoin crește cu 8% – A revenit apetitul pentru risc? (20.08.2026)
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."