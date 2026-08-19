Dolarul se depreciază cu 0,8%

Indicele dolarului ponderat în funcție de comerț a scăzut astăzi cu 0,8%, atingând cel mai scăzut nivel din luna mai. O evoluție similară se observă și în cazul perechii EURUSD (+0,8%), care se apropie de 1,17. Ultima dată când am observat o depreciere atât de semnificativă a fost după ședința Fed din iulie, care a determinat investitorii să-și retragă o mare parte din pariurile pe majorările ratei dobânzii.

Ce stă la baza evoluției de astăzi?

Principalul catalizator al acestei evoluții a fost anunțul Departamentului Trezoreriei SUA privind planurile de a-și dubla operațiunile de răscumpărare a obligațiunilor americane pe termen lung. Programul, menit să susțină lichiditatea, va intra în vigoare pe 9 septembrie și va dura cel puțin până pe 4 noiembrie.

Deși, din punct de vedere tehnic, aceasta nu reprezintă o relaxare a politicii monetare, întrucât aceasta este responsabilitatea Rezervei Federale, efectul din perspectiva pieței este similar. Decizia înseamnă că vor apărea mai mulți dolari pe piață, ceea ce duce în mod natural la deprecierea monedei.

De altfel, în opinia noastră, acest lucru sporește probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către Fed. O astfel de măsură ar putea fi considerată un instrument de echilibrare. Momentan nu observăm nicio reacție semnificativă a pieței în acest sens, întrucât evaluările încă atribuie o probabilitate mai mică de 50% unei majorări în toamnă.

Observăm o scădere semnificativă a randamentelor pe întreaga curbă, deosebit de pronunțată la capătul lung al acesteia. Am scris despre motivul pentru care aceasta este o veste bună pentru piața de acțiuni în articolul de astăzi “Deschiderea sesiunii din SUA”:

Timp de mulți ani, în special în a doua decadă a secolului XXI, randamentele obligațiunilor s-au menținut la niveluri scăzute (cele pe 30 de ani în jur de 3%), neprezentând o alternativă reală la piața de acțiuni. Acest fenomen a primit chiar un nume specific, TINA, care înseamnă „nu există alternativă”. În prezent, mulți investitori încep să se întrebe dacă merită să își asume riscul asociat investițiilor pe piața bursieră, dacă guvernul SUA, în calitate de cel mai sigur debitor din lume, oferă o rată de rentabilitate sigură de 5,3% pe o perioadă de 30 de ani.

În încheiere, trebuie menționat că randamentele obligațiunilor rămân în continuare aproape de maximele înregistrate în ultimii ani. În cazul obligațiunilor pe 30 de ani, distanța față de maximul ultimilor 19 ani este mai mică de 14 puncte de bază.

Contextul mai larg

Decizia Trezoreriei SUA nu este singurul factor care afectează dolarul. În ultima lună, moneda s-a depreciat cu peste 3%, evoluție determinată de o reevaluare semnificativă a traiectoriei viitoare a ratelor dobânzilor Rezervei Federale. Investitorii și-au retras o parte semnificativă din pariurile pe majorări, influențați atât de declarațiile neconvingătoare ale președintelui Warsh, cât și de datele privind economia SUA.

O scădere neașteptată a numărului de locuri de muncă noi și valorile inflației care s-au situat în linie cu așteptările sau chiar au fost ușor mai scăzute au determinat o schimbare a scenariului de bază al pieței. Peste 50% din piață preconizează acum o majorare a ratei dobânzii abia în decembrie. Piața pare din ce în ce mai convinsă că datele au câștigat ceva timp pentru comitet, timp care va fi necesar pentru a estima impactul șocului energetic asupra economiei SUA.

Ce urmează?

În prezent, atenția se concentrează asupra publicării procesului-verbal, adică a înregistrării discuțiilor din cadrul ședinței FOMC din iulie, programată pentru ora 21:00. Investitorii vor căuta indicii cu privire la intenția Fed de a menține ratele dobânzilor actuale neschimbate pentru o perioadă mai lungă.

Un alt test important îl așteaptă pe dolar săptămâna viitoare, când este programată publicarea inflației PCE (26.08). Aceasta este o măsură cu caracter întârziat , dar preferată în mod tradițional de FOMC atunci când ia decizii privind politica monetară. Kevin Warsh s-a exprimat însă sceptic în acest sens, calificând indicatorul PCE de bază drept o „presupunere științifică fără fundament”.

Este posibil ca acest subiect să fie discutat în cadrul simpozionului de la Jackson Hole (27-29.08), una dintre cele mai importante două conferințe ale băncilor centrale din acest an. După ultima ședință a Fed, pare clar că investitorii se vor aștepta la ceva mai multă claritate din partea președintelui Warsh la acel moment