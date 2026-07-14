Dolarul se depreciază în urma primei scăderi a prețurilor din SUA din ultimii șase ani

Aspecte esențiale Față de luna precedentă, prețurile au scăzut pentru prima dată din 2020 – cu până la 0,4%.

Prețurile combustibililor au scăzut cu 9,7% față de luna mai.

Un aspect esențial este că indicele de bază a rămas neschimbat față de luna precedentă (0,0%), dar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut (2,6%).

Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către FOMC încă din septembrie a scăzut la aproximativ 66%.

O singură majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului reprezintă acum scenariul de bază.

Perechea EURUSD s-a apreciat cu 0,6%.

Volatilitatea nu s-a încheiat încă – prima declarație a lui Kevin Warsh în fața Congresului SUA a început la 17:00 ora României

Având în vedere prețurile mai scăzute ale materiilor prime energetice, mulți anticipau o scădere a inflației din SUA în luna iunie. Amploarea acesteia a surprins însă semnificativ piețele. Pe o bază lunară, prețurile au scăzut pentru prima dată de la anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19, înregistrând o scădere de până la 0,4%. Poate chiar mai important, inflația de bază (2,6%), un indicator care exclude prețurile cele mai volatile ale energiei și alimentelor, s-a situat cu mult sub așteptări. Grafic 1: Inflația IPC din SUA (2005 - 2026) Sursă: XTB Research, 14.07.2026 Ce arată datele? Dacă scăderea inflației s-ar fi datorat exclusiv prețurilor mai mici la combustibil la benzinării (în scădere cu 9,7% față de luna mai) și creșterii modeste a prețurilor la alimente (cu doar 0,2% față de luna precedentă), acest rezultat ar fi putut fi ignorat. Într-un context geopolitic atât de volatil, ambele componente pot distorsiona semnificativ percepția asupra presiunii inflaționiste reale. Ideea este însă că, chiar și după excluderea celor mai volatile elemente, prețurile din iunie nu au crescut (indicele de bază: 0,0% față de luna precedentă). Mai mult, în multe sectoare, precum sănătatea, îmbrăcămintea și piața secundară a autovehiculelor, s-au observat scăderi de prețuri. Grafic 2: Inflația IPC din SUA pe segmente [an/an] (2018 - 2026) Sursă: XTB Research, 14.07.2026 Piața este mai puțin convinsă în privința majorărilor ratei dobânzii din SUA O astfel de surpriză majoră a determinat, în mod firesc, o reevaluare a traiectoriei ratei dobânzii Fed, așa cum este aceasta percepută de piețe. Datorită escaladării recente a tensiunilor dintre SUA și Iran, investitorii au început, încă din primele zile ale săptămânii, să preconizeze două majorări ale ratei dobânzii de către FOMC înainte de sfârșitul anului. În prezent, scenariul de bază a revenit la o singură majorare. Probabilitatea unei majorări încă din septembrie a scăzut la aproximativ 66%. Dolarul în scădere, Nasdaq în creștere Acesta este factorul cheie care determină slăbirea dolarului. Perechea EURUSD s-a apreciat cu 0,6% și a revenit la nivelul înregistrat la sfârșitul săptămânii trecute (1,145). Așteptările privind o înăsprire mai puțin agresivă a politicii monetare de către Fed susțin, în mod firesc, și piața bursieră americană. Indicele Nasdaq 100 înregistrează o creștere de 0,9%. Volatilitatea ridicată nu se oprește aici? Ne așteaptă primul raport al lui Kevin Warsh în fața Congresului SUA. Astăzi, începând cu ora 17:00, președintele FOMC răspunde la întrebările Camerei Reprezentanților. Mâine, la aceeași oră, va apărea în fața Senatului. Din punct de vedere istoric, prima zi de audieri a înregistrat cea mai mare volatilitate a pieței. Ne putem aștepta ca Warsh să fie întrebat despre planul său de a readuce inflația la nivelul țintit. Cel mai probabil, va trebui să explice și renunțarea la forward guidance. Totuși, întrebarea crucială ar putea fi în ce măsură abordarea sa privind economia și politica monetară diferă de cea prezentată de Trump. Acest aspect este deosebit de important în contextul îngrijorărilor continue legate de pierderea independenței Rezervei Federale. — Michał Jóźwiak, analist piețe financiare, XTB

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