Rezumatul zilei: Metalele prețioase sunt în cădere liberă, iar guvernul SUA este din nou în blocaj!

Metalele prețioase continuă declinul început la sfârșitul lunii ianuarie. La momentul redactării acestui rezumat, la 21:00 ora României, aurul a scăzut cu peste 3,5% și testează pragul de 4.650 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu peste 5%, coborând sub nivelul de 79 USD pe uncie.

Evenimentul zilei este închiderea parțială a administrației federale din Statele Unite, care a avut loc după ce Congresul nu a reușit să ajungă la un acord privind bugetul. Paralizia finanțării înseamnă suspendarea activității unor instituții de stat și incertitudine pentru mii de angajați din sectorul public.

Cu toate acestea, sesiunea de peste Atlantic se desfășoară într-o atmosferă foarte pozitivă, indicii majori din SUA înregistrând creșteri puternice la începutul noii luni . S&P 500 a crescut cu 0,6%, Nasdaq cu 0,8%, iar Dow Jones cu aproape 1%.

Sesiunea de pe vechiul continent a fost calmă și pozitivă, cei mai importanți indici europeni înregistrând creșteri semnificative. DAX-ul german a câștigat 1%, CAC 40 francez aproape 0,7%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a încheiat ziua cu o creștere de 1,2%. Indicele spaniol IBEX 35 a avut o performanță și mai bună, închizând cu o creștere de 1,2%.

Pe piața valutară , asistăm la o apreciere clară a dolarului față de alte monede importante. Capitalul care anterior se îndrepta către metalele prețioase se îndreaptă din nou către dolarul american.

SUA: Indicatorul PMI final pentru industrie în ianuarie a fost de 52,4, peste prognoza de 51,9 și 51,8 din luna precedentă, indicând starea bună continuă a industriei americane.

SUA: Indicatorul ISM pentru sectorul manufacturier american în ianuarie a fost de 52,6 puncte, semnificativ peste așteptările pieței, în principal datorită creșterii puternice a comenzilor noi. Datele susțin dolarul și sugerează că Fed ar putea rămâne prudentă în ceea ce privește reducerile rapide ale ratei dobânzii, din cauza presiunilor continue asupra prețurilor.

Canada: Indicatorul PMI pentru industrie a crescut la 50,4 în ianuarie, de la 48,6 în luna precedentă, semnalând o revenire la creștere pentru acest sector.

Asistăm la o adevărată prăbușire a pieței mărfurilor. Contractele Henry pentru gazul natural (NATGAS) pierd peste 25% din valoare din cauza schimbărilor în prognoza meteo.

Asistăm la o corecție semnificativă pe piața petrolului. Țițeiul Brent a scăzut cu aproximativ 5,5%, până la circa 66 USD pe baril, în timp ce țițeiul WTI a scăzut cu aproape 6%, până sub 62 USD pe baril.

Corecția prețului petrolului este cauzată de Iran . Piețele se așteptau la un atac al SUA în weekendul trecut.

Asistăm la o ușoară revenire pe piața criptomonedelor . Bitcoin a crescut cu aproape 2% și se apropie de pragul de 78.500 USD, în timp ce Ethereum a crescut cu aproape 1,3% și se tranzacționează la 2.350 USD.

