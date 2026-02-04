Eli Lilly crește cu 7% după ce profiturile au fost impulsionate de medicamentele pentru obezitate 📈

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Gigantul farmaceutic Eli Lilly (LLY.US), cunoscut mai ales pentru medicamentul său împotriva diabetului, Mounjaro, a înregistrat rezultate excelente în Q4 2025. Acțiunile companiei au crescut cu peste 7% în premarket pe Wall Street și este probabil ca astăzi să revină la niveluri record. EPS ajustat: 7,54 USD față de 6,73 USD așteptat

Venituri: 19,29 miliarde USD față de 18,01 miliarde USD așteptat ( +43% față de anul precedent )

Venituri Mounjaro: 7,41 miliarde USD față de 6,75 miliarde USD așteptat

Venituri Zepbound: 4,26 miliarde USD față de 3,8 miliarde USD așteptat Ce au arătat rezultatele? Lilly se „îndepărtează” de Novo Compania nu numai că a depășit așteptările Wall Street atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul, dar a emis și o orientare pentru 2026 care pare un semnal: „cererea este încă la un pas distanță, și noi încă suntem pe val”. Lilly se poziționează în centrul uneia dintre cele mai mari schimbări din industria farmaceutică din ultimele decenii: boom-ul medicamentelor GLP-1 pentru obezitate și diabet. Această piață începe să arate ca o nouă categorie de consumatori, nu doar ca o altă linie în tabelul veniturilor. În SUA, veniturile au crescut la 12,9 miliarde de dolari , ceea ce compania a atribuit unei creșteri de 50% a volumului , determinată în mare parte de Mounjaro și Zepbound.

Două produse susțin această poveste: Mounjaro (diabet) și Zepbound (obezitate). Veniturile globale ale Mounjaro au crescut cu 110% față de anul precedent , iar în SUA au crescut cu 57% față de anul precedent (până la 4,1 miliarde de dolari ). În același timp, vânzările Zepbound în SUA au totalizat 4,2 miliarde de dolari , cu o creștere totală a vânzărilor de 122% față de anul precedent . Ipotezele companiei sunt clare: Venituri în 2026: 80-83 miliarde de dolari (piața se aștepta la ~ 77,6 miliarde de dolari)

EPS ajustat în 2026: 33,50-35,00 dolari (piața ~ 33,2 dolari) În fundal se află o problemă pe care investitorii nu o ignoră: prețurile medicamentelor din SUA devin din ce în ce mai mult o „problemă politică”. Și când ceva devine o problemă politică, mai devreme sau mai târziu cineva încearcă să o reglementeze, să o reducă sau cel puțin să o limiteze. Mesajul companiei Lilly este însă clar: chiar dacă presiunea asupra prețurilor crește, cererea și amploarea pieței pot acționa ca un amortizor. Cu câteva zile înainte, CEO-ul Lilly, Dave Ricks , a subliniat un aspect pe care piața s-ar putea să nu îl fi luat încă în calcul: extinderea potențială a acoperirii Medicare pentru tratamentul obezității . Dacă acest lucru se va concretiza, numărul pacienților care pot accesa terapia din punct de vedere legal și financiar s-ar extinde semnificativ.

În practică, asta înseamnă că piața ar putea deveni mai puțin constrânsă de bugetul pacienților și mai mult de capacitatea sistemului de sănătate. Pentru Lilly, asta ar putea ridica plafonul vânzărilor din SUA.

Contrastul cu Novo Nordisk este notabil: cam în același timp, Novo a oferit orientări mai prudente și a avertizat asupra scăderii vânzărilor și profiturilor în 2026.

Motivele invocate au fost presiunea asupra prețurilor din SUA și expirarea exclusivității în anumite regiuni. În această etapă a ciclului, Lilly pare a fi compania cu cea mai puternică traiectorie pe termen scurt și cu un control mai bun asupra dinamicii veniturilor. Există, de asemenea, o problemă politică mai amplă legată de acordurile cu administrația Donald Trump. Conform rapoartelor, Lilly și Novo au convenit să scadă prețurile medicamentelor pentru beneficiarii Medicare și Medicaid în 2026 și să vândă direct consumatorilor cu o reducere prin intermediul unei platforme directe către consumatori (TrumpRx, care nu a fost încă lansată). În schimb, se așteaptă ca ambele companii să beneficieze de o scutire de taxe vamale pe o perioadă de trei ani. Între timp, Novo semnalează o lansare puternică a unei versiuni orale a Wegovy în SUA. Lilly, pe de altă parte, mizează pe aprobarea propriului medicament oral pentru slăbit (orforglipron) în cursul acestui an. Întrebări cheie pentru investitori în acest moment Cât de repede scad prețurile în SUA și poate volumul compensa impactul?

Va extinde Medicare în mod semnificativ accesul la terapia pentru obezitate?

Cum va reacționa piața la lansarea versiunilor orale GLP-1?

Poate Lilly să își mențină poziția dominantă în ciuda presiunii din partea autorităților de reglementare? Acțiunile Eli Lilly (Interval D1) Acțiunile au scăzut ieri sub EMA50 (linia portocalie), dar dacă revenirea continuă după deschiderea pieței americane, prețul va urca probabil din nou peste 1.050 USD pe acțiune. Sursa: xStation 5

